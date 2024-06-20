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Россия и Вьетнам могут возобновить переговоры по строительству АЭС
Россия и Вьетнам могут возобновить переговоры по строительству АЭС - РИА Новости, 20.06.2024
Россия и Вьетнам могут возобновить переговоры по строительству АЭС
Москва и Ханой могут возобновить переговоры по теме строительства АЭС во Вьетнаме, заявил журналистам глава Росатома Алексей Лихачев РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T08:28
2024-06-20T08:28
2024-06-20T08:28
москва
ханой
вьетнам
алексей лихачев
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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ХАНОЙ, 20 июн - РИА Новости. Москва и Ханой могут возобновить переговоры по теме строительства АЭС во Вьетнаме, заявил журналистам глава Росатома Алексей Лихачев "Вьетнам пока, на эту минуту, не рассматривал положительно создание атомных мощностей. Но с учетом зеленой повестки и необходимости энергетического экологического перехода собирается вернуться к этой теме. Думаю, что не за горами возобновление наших переговоров о строительстве атомных энергетических мощностей", - сказал Лихачев.
https://ria.ru/20240219/aes-1928135792.html
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москва, ханой, вьетнам, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Москва, Ханой, Вьетнам, Алексей Лихачев, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Россия и Вьетнам могут возобновить переговоры по строительству АЭС
Лихачев: Москва и Ханой возобновят переговоры по строительству АЭС во Вьетнаме