https://ria.ru/20240620/vetnam-1954145514.html

Россия и Вьетнам могут возобновить переговоры по строительству АЭС

Россия и Вьетнам могут возобновить переговоры по строительству АЭС - РИА Новости, 20.06.2024

Россия и Вьетнам могут возобновить переговоры по строительству АЭС

Москва и Ханой могут возобновить переговоры по теме строительства АЭС во Вьетнаме, заявил журналистам глава Росатома Алексей Лихачев РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T08:28

2024-06-20T08:28

2024-06-20T08:28

москва

ханой

вьетнам

алексей лихачев

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

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ХАНОЙ, 20 июн - РИА Новости. Москва и Ханой могут возобновить переговоры по теме строительства АЭС во Вьетнаме, заявил журналистам глава Росатома Алексей Лихачев "Вьетнам пока, на эту минуту, не рассматривал положительно создание атомных мощностей. Но с учетом зеленой повестки и необходимости энергетического экологического перехода собирается вернуться к этой теме. Думаю, что не за горами возобновление наших переговоров о строительстве атомных энергетических мощностей", - сказал Лихачев.

https://ria.ru/20240219/aes-1928135792.html

москва

ханой

вьетнам

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москва, ханой, вьетнам, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"