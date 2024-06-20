https://ria.ru/20240620/vetnam-1954141529.html

Штаты обиделись на Вьетнам за визит Путина

Штаты обиделись на Вьетнам за визит Путина - РИА Новости, 20.06.2024

Штаты обиделись на Вьетнам за визит Путина

Сегодня, после знакового визита в КНДР, Владимир Путин прибыл во Вьетнам. Всего за месяц после вступления в должность президента России он также посетил Китай,... РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T08:00

2024-06-20T08:00

2024-06-20T14:58

аналитика

вьетнам

россия

китай

владимир путин

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Сегодня, после знакового визита в КНДР, Владимир Путин прибыл во Вьетнам. Всего за месяц после вступления в должность президента России он также посетил Китай, Белоруссию и Узбекистан. Такая насыщенная дипломатическая программа — событие если не уникальное, то как минимум выдающееся в сравнении с любыми другими главами мировых держав. Глобальная политическая архитектура меняется стремительно — и скорость принятия решений здесь играет ключевую роль.Нетрудно заметить, что все названные государства — континентальные. Посещая их, Владимир Путин выстраивает новую систему "неделимой евразийской безопасности на инклюзивной и недискриминационной основе", о чем прямо заявляет в своей статье в официальном издании ЦК Компартии Вьетнама "Нянзан". Само название статьи — "Дружба, проверенная временем" — указывает на длительную историю отношений между нашими странами, и нынешний визит главы России означает, что пришло время вывести их на качественно новый уровень.Вьетнам всегда стремился проводить уравновешенную внешнюю политику. Исторически находясь в соседстве (и под сильным влиянием) с Китаем, он тем не менее всякий раз настаивал на самостоятельности. Преодолев период колониальной зависимости, длившийся с 1887 по 1954 год, и гражданскую войну 1965-1975 годов, Вьетнам обрел единство и суверенитет в 1976-м. С тех пор он пытается выстраивать сбалансированную систему взаимоотношений со странами Юго-Восточной Азии, а также с крупными мировыми державами (Россией и США), что делает его позиции при взаимодействии с Китаем более устойчивыми. Мастерство, с которым страна на протяжении столетий сохраняет свою идентичность, и позволило Владимиру Путину сказать, что "Вьетнам — древняя, яркая и самобытная цивилизация в мозаике многополярного мира".В советский период наша страна стала ключевым геополитическим игроком, способствовавшим победе континентальных сил (Северного Вьетнама под руководством Хо Ши Мина) над силами морского могущества (Южного Вьетнама, руководимого Нго Динь Зьемом) во главе с Соединенными Штатами. С тех пор Россия — крупнейший поставщик вооружений в эту страну, а также имеет хорошие позиции в энергетической сфере Вьетнама. Примечательно, что российские компании работают на газовых и нефтяных месторождениях в районах Южно-Китайского моря, которые Китай оспаривает у Вьетнама.Однако товарооборот наших стран составляет скромные пять миллиардов долларов на 2023-й, в то время как между Вьетнамом и Китаем — не менее 155, а между Вьетнамом и США — не меньше 111 миллиардов долларов за тот же год. Владимир Путин обозначил в своей статье ряд предложений, касающихся энергетики, продовольствия, инвестиций, туризма (и других сфер), которые должны увеличить взаимную торговлю. Особое внимание уделено Соглашению о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и Вьетнамом, заключенному в 2015-м, а также наращиванию торговли в национальных валютах, которая в этом году почти достигла 60%. Сближению наших стран будет способствовать и весьма вероятное вступление Вьетнама в БРИКС, поскольку Вьетнам — одна из 28 стран, желающих присоединиться к организации в статусе полноправного члена или государства-партнера.Эти шаги окажут как сугубо экономическое, так и геополитическое влияние. Выстраивание неделимой евразийской безопасности, по сути, означающее выдавливание всех заокеанских сил с континента, невозможно без снижения роли Соединенных Штатов в странах береговой зоны (в теории геополитики именуемых Rimland — "Дуговая земля"). Вьетнам — одна из важнейших среди них из-за близости к Китаю, и господство проамериканских сил в ней (в том числе и экономическое) может поставить под угрозу весь континентальный блок. Примечательно, что в мае нынешнего года в ходе внутриполитической борьбы одержала верх антиамериканская "партия силовиков" во главе с бывшим министром общественной безопасности То Ламом (хотя высший пост занимает 80-летний глава Компартии Нгуен Фу Чонг), ставшим новым президентом Вьетнама. И Владимир Путин будет первым главой иностранного государства, с которым То Лам проведет встречу в качестве президента.Соединенные Штаты ожидаемо выразили свое негодование по поводу исторического визита президента России: "Ни одна страна не должна предоставлять Путину платформу для пропаганды его агрессивной войны и позволять ему нормализовать свои злодеяния", — сказал в интервью Reuters представитель американского посольства во Вьетнаме. Но Вьетнам остается верен себе, показателем чего стало игнорирование явно антироссийского саммита в Швейцарии (несмотря на все экономическое влияние США, в чьих интересах в конечном счете и затевался саммит).Суверенная позиция Вьетнама не только заслуживает уважения, но и выгодна для России. Помимо большого торгового потенциала (да, сейчас товарооборот достаточно скромный, но "старт с низкой базы" при политической воле даст быстрый и гарантированный рост), перед нашей страной открывается возможность размещения (сначала временного) военно-морских баз в Южно-Китайском море, что неминуемо снизит влияние США, традиционно опирающихся на флот при контроле береговой зоны. Также Россия может выступить посредником в спорных вопросах между Вьетнамом и Китаем, которые соперничают по ряду вопросов в Лаосе и Камбодже (не считая упомянутых морских газовых и нефтяных месторождений). Таким образом, визит Владимира Путина закладывает основы системы евразийской безопасности на десятилетия вперед.

https://ria.ru/20240620/vetnam-1954127188.html

https://ria.ru/20240619/putin-1953806217.html

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аналитика, вьетнам, россия, китай, владимир путин