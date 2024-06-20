Вьетнам проигнорировал критику США, принимая Путина, пишет Bloomberg
Bloomberg: Вьетнам принимает Путина с визитом, игнорируя критику США
© Фото : Пресс-служба президента России | Перейти в медиабанкДружественный государственный визит президента Владимира Путина во Вьетнам
© Фото : Пресс-служба президента России
Дружественный государственный визит президента Владимира Путина во Вьетнам
ВАШИНГТОН, 20 июн — РИА Новости. Власти Вьетнама проигнорировали критику со стороны США, принимая с визитом президента России Владимира Путина, пишет Bloomberg.
"Вьетнам принимает Путина для укрепления отношений, игнорируя критику США", — указано в материале.
Путин приветствовал позицию Вьетнама по Украине
Вчера, 18:03
Как отметило агентство, Вьетнам видит в России "стратегическую защиту" и поддержку по целому перечню направлений, включая энергетику и вооружения. При этом визит Путина проходит, несмотря на возражения со стороны американского посольства в Ханое.
"Вьетнам подчеркивает отношения с Москвой длиной в десятки лет перед лицом негативной реакции Соединенных Штатов", — пишет агентство.
Также указывается, что Вьетнам стал одним из тех государств Юго-Восточной Азии, которые не присоединились к осуждениям Москвы после начала специальной военной операции на Украине, заняли нейтральный статус и призывают к дипломатическому решению конфликта.
Путин прилетел во Вьетнам 19 июня вечером по московскому времени после государственного визита в КНДР. В четверг он проведет переговоры в Ханое со всей четверкой руководителей Вьетнама, а также встретится с выпускниками советских и российских вузов.
Для Путина эта поездка во Вьетнам пятая по счету, ранее он посещал азиатское государство в 2001, 2006, 2013 и 2017 годах. На нынешних переговорах планируется обсудить весь спектр вопросов российско-вьетнамского всеобъемлющего стратегического партнерства.
Как отмечали в Кремле, развитие партнерства — один из приоритетов российской политики в Азии, в том числе и потому, что подходы двух стран к решению многих глобальных и региональных проблем совпадают или весьма близки. Кроме того, Вьетнам — это один из ведущих членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).