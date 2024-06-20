https://ria.ru/20240620/vetnam-1954127188.html

Вьетнам проигнорировал критику США, принимая Путина, пишет Bloomberg

Вьетнам проигнорировал критику США, принимая Путина, пишет Bloomberg - РИА Новости, 20.06.2024

Вьетнам проигнорировал критику США, принимая Путина, пишет Bloomberg

Власти Вьетнама проигнорировали критику со стороны США, принимая с визитом президента России Владимира Путина, пишет Bloomberg. РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T01:01

2024-06-20T01:01

2024-06-20T09:47

в мире

вьетнам

россия

ханой

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/14/1954128646_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_88323602cac8e7bcb997e36d9df27f90.jpg

ВАШИНГТОН, 20 июн — РИА Новости. Власти Вьетнама проигнорировали критику со стороны США, принимая с визитом президента России Владимира Путина, пишет Bloomberg. "Вьетнам принимает Путина для укрепления отношений, игнорируя критику США", — указано в материале. Как отметило агентство, Вьетнам видит в России "стратегическую защиту" и поддержку по целому перечню направлений, включая энергетику и вооружения. При этом визит Путина проходит, несмотря на возражения со стороны американского посольства в Ханое. "Вьетнам подчеркивает отношения с Москвой длиной в десятки лет перед лицом негативной реакции Соединенных Штатов", — пишет агентство. Также указывается, что Вьетнам стал одним из тех государств Юго-Восточной Азии, которые не присоединились к осуждениям Москвы после начала специальной военной операции на Украине, заняли нейтральный статус и призывают к дипломатическому решению конфликта. Путин прилетел во Вьетнам 19 июня вечером по московскому времени после государственного визита в КНДР. В четверг он проведет переговоры в Ханое со всей четверкой руководителей Вьетнама, а также встретится с выпускниками советских и российских вузов. Для Путина эта поездка во Вьетнам пятая по счету, ранее он посещал азиатское государство в 2001, 2006, 2013 и 2017 годах. На нынешних переговорах планируется обсудить весь спектр вопросов российско-вьетнамского всеобъемлющего стратегического партнерства. Как отмечали в Кремле, развитие партнерства — один из приоритетов российской политики в Азии, в том числе и потому, что подходы двух стран к решению многих глобальных и региональных проблем совпадают или весьма близки. Кроме того, Вьетнам — это один из ведущих членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

https://ria.ru/20240619/vetnam-1954064744.html

https://ria.ru/20240619/putin-1953806217.html

https://ria.ru/20240619/chernyshenko-1954109410.html

вьетнам

россия

ханой

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, вьетнам, россия, ханой, владимир путин