https://ria.ru/20240620/vetnam-1954125266.html

Путин в Ханое проведет переговоры со всей четверкой руководителей Вьетнама

Путин в Ханое проведет переговоры со всей четверкой руководителей Вьетнама - РИА Новости, 20.06.2024

Путин в Ханое проведет переговоры со всей четверкой руководителей Вьетнама

Президент России Владимир Путин в четверг в Ханое проведет переговоры со всей четверкой руководителей Вьетнама, а также встретится с выпускниками советских и... РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T00:36

2024-06-20T00:36

2024-06-20T08:50

вьетнам

россия

ханой

владимир путин

ким чен ын

нгуен фу чонг

зарубежнефть

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/14/1954128646_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_88323602cac8e7bcb997e36d9df27f90.jpg

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг в Ханое проведет переговоры со всей четверкой руководителей Вьетнама, а также встретится с выпускниками советских и российских вузов. Путин прилетел во Вьетнам 19 июня вечером по московскому времени после государственного визита в КНДР. Во время поездки в Северную Корею Путин и председатель КНДР Ким Чен Ын провели российско-корейские переговоры и подписали совместные документы. Лидеры также приняли участие в церемонии возложения венка к монументу в честь освобождения Кореи. Кроме того, Путин посетил храм Святой Живоначальной Троицы в Пхеньяне. В завершении государственного визита в КНДР Ким Чен Ын, с которым президент в общей сложности общался более 11 часов, лично проводил главу российского государства до самого трапа самолета. В этот момент военный оркестр исполнил особую фанфару "Песня счастья", сочиненную специально для основателя КНДР Ким Ир Сена. Президент и председатель прошли вдоль тысяч людей, которые приветственно махали цветами, флажками и воздушными шарами. В Ханое представители Вьетнама встретили российского лидера у трапа самолета, также в аэропорту несла службу рота почетного караула. Путин поздоровался со встречающими, а затем направился в свой лимузин Aurus. Планы Путина во Вьетнаме Для Путина эта поездка во Вьетнам пятая по счету, ранее он посещал азиатское государство в 2001, 2006, 2013 и 2017 годах. На четверг у главы государства запланирована насыщенная программа. Президент России проведет переговоры со всей четверкой руководителей Вьетнама. В Ханое состоятся его встречи с генеральным секретарем ЦК Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонгом, президентом То Ламом, премьером Фам Минь Тинем и председателем национального собрания Чан Тхань Маном. В ходе переговоров планируется обсудить весь спектр вопросов российско-вьетнамского всеобъемлющего стратегического партнерства. Как отмечали в Кремле, развитие партнерства — один из приоритетов российской политики в Азии, в том числе и потому, что подходы двух стран к решению многих глобальных и региональных проблем совпадают или весьма близки. Кроме того, Вьетнам — это один из ведущих членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Первый пункт в программе на четверг — церемония официальной встречи Путина с президентом То Ламом, затем состоятся двусторонние переговоры и обмен подписанными документами, потом ожидается заявление двух президентов для СМИ. Далее у Путина запланированы переговоры с премьером Вьетнама Фам Минь Тинем в формате рабочего завтрака, в ходе которого будут обсуждаться вопросы экономического характера. Затем ожидается беседа с Нгуен Фу Чонгом, после этого — возложение венка к мемориалу павших героев и к мавзолею Хо Ши Мина. Далее состоится беседа президента России с председателем Национального собрания. Важным пунктом программы визита российского лидера в Ханой станет его встреча с выпускниками советских и российских вузов. Завершится день торжественным приемом в честь главы российского государства. В ходе визита Путина в Ханой будет принято двустороннее совместное заявление, которое подтвердит принципы всеобъемлющего стратегического партнерства между двумя странами, также будет подписан ряд документов о сотрудничестве в различных областях, в частности, межправсоглашение о сотрудничестве в области высшего образования. Состав российской делегации В состав российской делегации, которая будет сопровождать президента в ходе визита во Вьетнам, войдут глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Дмитрий Шугаев, вице-премьер Дмитрий Чернышенко, министр промышленности и торговли Антон Алиханов, министр транспорта Роман Старовойт, министр энергетики Сергей Цивилев, министр юстиции Константин Чуйченко. Также в делегацию вошли глава Роспотребнадзора Анна Попова, замминистра обороны Александр Фомин, директор компании "Рособоронэкспорт" Александр Михеев, губернатор Приморья Олег Кожемяко, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, губернатор Калужской области Владислав Шапша. Не обошлось и без представителей бизнес-кругов — во Вьетнам приедут гендиректор "Российского фонда прямых инвестиций" Кирилл Дмитриев, первый зампредседателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов, генеральный директор госкомпании "Зарубежнефть" Сергей Кудряшов, глава "Росатома" Алексей Лихачев, глава "Новатэк" Леонид Михельсон, глава ВЭБ РФ Игорь Шувалов. Двустороннее сотрудничество Ключевая роль в наращивании двустороннего взаимодействия отводится Российско-вьетнамской межправкомиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. С российской стороны ее возглавляет вице-премьер Чернышенко. Товарооборот двух стран демонстрирует рост — по итогам 2023 года объем взаимной торговли вырос до пяти миллиардов долларов. В этом году рост продолжился - в первом квартале более чем на треть. Основные статьи российского экспорта — минеральные продукты, каменный уголь, сельхозпродукция, вьетнамского экспорта — текстиль, кофе, телефоны и комплектующие к ним. Во Вьетнаме ведут свою деятельность крупные российские компании: ВТБ, "Росатом", "Газпром", "Зарубежнефть" и "Новатэк". Флагманом отраслевой кооперации на протяжении многих лет остается "Вьетсовпетро" — совместное предприятие "Петровьетнама" и "Зарубежнефти". Вьетнамский бизнес со своей стороны также активно осуществляет проекты в России. В частности, вьетнамская компания "Ти-Эйч Тру милк" запустила в Московской области молочный животноводческий комплекс (объем инвестиций — 6,8 миллиарда рублей), работает над аналогичным проектами в Калужской области и Приморье. Развивается и культурно-гуманитарное сотрудничество. В рамках государственной квоты в России сейчас получают образование более трех тысяч граждан Вьетнама. В 2022 году турпоток из России во Вьетнам составил 40 тысяч человек, в 2023 году — 125 тысяч человек, в январе-апреле этого года — 79 тысяч.

https://ria.ru/20240619/chernyshenko-1954109410.html

https://ria.ru/20240619/putin-1953806217.html

https://ria.ru/20240619/putin-1954071591.html

https://ria.ru/20240619/putin-1954076394.html

https://ria.ru/20240615/rossiya-1953067382.html

вьетнам

россия

ханой

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Подготовка к визиту Владимира Путина в Ханой Подготовка к визиту Владимира Путина в Ханой 2024-06-20T00:36 true PT0M28S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вьетнам, россия, ханой, владимир путин, ким чен ын, нгуен фу чонг, зарубежнефть, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", новатэк, в мире