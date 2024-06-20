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В США прокомментировали визит Путина во Вьетнам - РИА Новости, 20.06.2024
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17:52 20.06.2024 (обновлено: 18:18 20.06.2024)
https://ria.ru/20240620/vetnam--1954335444.html
В США прокомментировали визит Путина во Вьетнам
В США прокомментировали визит Путина во Вьетнам - РИА Новости, 20.06.2024
В США прокомментировали визит Путина во Вьетнам
США не увязывают стратегическое партнерство с Вьетномом с разрывом им отношений с Россией и Китаем, заявила министр финансов Джанет Йеллен. РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T17:52
2024-06-20T18:18
сша
вьетнам
россия
в мире
джанет йеллен
владимир путин
джо байден
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ВАШИНГТОН, 20 июн – РИА Новости. США не увязывают стратегическое партнерство с Вьетномом с разрывом им отношений с Россией и Китаем, заявила министр финансов Джанет Йеллен.На пресс-конференции в Атланте она прокомментировала государственный визит президента РФ Владимира Путина во Вьетнам."Вьетнам проводит политику и стратегию работы в сотрудничестве со многими различными странами, и условием нашего партнерства не является разрыв ими связей с Россией или Китаем", - ответила Йеллен на вопрос журналиста о возможной обеспокоенности в Вашингтоне российско-вьетнамскими договоренностями.Йеллен напомнила, что в прошлом году во Вьетнам ездил президент США Джо Байден, повысивший двусторонние отношения до уровня всеобъемлющего стратегического партнерства.Министр признала, что США рассматривают Вьетнам в контексте работы над "диверсификацией источников поставок".В конце недели Ханой посетит помощник госсекретаря по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниел Критенбринк, чтобы на встречах с вьетнамскими официальными лицами подтвердить приверженность США реализации партнерских договоренностей.
https://ria.ru/20240620/vetnam-1954335839.html
сша
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Теплая встреча: визит Владимира Путина во Вьетнам
Президент России Владимир Путин прибыл во Вьетнам с государственным визитом. У Президентского дворца Путина встретил президент Вьетнама То Лам, оркестр исполнил гимны двух стран, маршем прошел почетный караул. После этого российская и вьетнамская делегации провели переговоры. В ходе визита Владимир Путин также возложил венок к Мемориалу павшим героям на севере города.
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сша, вьетнам, россия, в мире, джанет йеллен, владимир путин, джо байден
США, Вьетнам, Россия, В мире, Джанет Йеллен, Владимир Путин, Джо Байден
В США прокомментировали визит Путина во Вьетнам

США заявили, что не требуют от Вьетнама разрыва отношений с Россией и Китаем

© AP Photo / Jacquelyn MartinЗдание Министерства финансов США в Вашингтоне
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 20 июн – РИА Новости. США не увязывают стратегическое партнерство с Вьетномом с разрывом им отношений с Россией и Китаем, заявила министр финансов Джанет Йеллен.
На пресс-конференции в Атланте она прокомментировала государственный визит президента РФ Владимира Путина во Вьетнам.
Президент РФ Владимир Путин и президент Социалистической Республики Вьетнам То Лам на совместном фотографировании в Президентском дворце в Ханое - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
Вьетнам будет выступать за развитие отношений с Россией, заявил президент
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"Вьетнам проводит политику и стратегию работы в сотрудничестве со многими различными странами, и условием нашего партнерства не является разрыв ими связей с Россией или Китаем", - ответила Йеллен на вопрос журналиста о возможной обеспокоенности в Вашингтоне российско-вьетнамскими договоренностями.
Йеллен напомнила, что в прошлом году во Вьетнам ездил президент США Джо Байден, повысивший двусторонние отношения до уровня всеобъемлющего стратегического партнерства.
Министр признала, что США рассматривают Вьетнам в контексте работы над "диверсификацией источников поставок".
В конце недели Ханой посетит помощник госсекретаря по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниел Критенбринк, чтобы на встречах с вьетнамскими официальными лицами подтвердить приверженность США реализации партнерских договоренностей.
 
СШАВьетнамРоссияВ миреДжанет ЙелленВладимир ПутинДжо Байден
 
 
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