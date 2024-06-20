https://ria.ru/20240620/vetnam--1954335444.html

В США прокомментировали визит Путина во Вьетнам

В США прокомментировали визит Путина во Вьетнам - РИА Новости, 20.06.2024

В США прокомментировали визит Путина во Вьетнам

США не увязывают стратегическое партнерство с Вьетномом с разрывом им отношений с Россией и Китаем, заявила министр финансов Джанет Йеллен. РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T17:52

2024-06-20T17:52

2024-06-20T18:18

сша

вьетнам

россия

в мире

джанет йеллен

владимир путин

джо байден

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ВАШИНГТОН, 20 июн – РИА Новости. США не увязывают стратегическое партнерство с Вьетномом с разрывом им отношений с Россией и Китаем, заявила министр финансов Джанет Йеллен.На пресс-конференции в Атланте она прокомментировала государственный визит президента РФ Владимира Путина во Вьетнам."Вьетнам проводит политику и стратегию работы в сотрудничестве со многими различными странами, и условием нашего партнерства не является разрыв ими связей с Россией или Китаем", - ответила Йеллен на вопрос журналиста о возможной обеспокоенности в Вашингтоне российско-вьетнамскими договоренностями.Йеллен напомнила, что в прошлом году во Вьетнам ездил президент США Джо Байден, повысивший двусторонние отношения до уровня всеобъемлющего стратегического партнерства.Министр признала, что США рассматривают Вьетнам в контексте работы над "диверсификацией источников поставок".В конце недели Ханой посетит помощник госсекретаря по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниел Критенбринк, чтобы на встречах с вьетнамскими официальными лицами подтвердить приверженность США реализации партнерских договоренностей.

https://ria.ru/20240620/vetnam-1954335839.html

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вьетнам

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Теплая встреча: визит Владимира Путина во Вьетнам Президент России Владимир Путин прибыл во Вьетнам с государственным визитом. У Президентского дворца Путина встретил президент Вьетнама То Лам, оркестр исполнил гимны двух стран, маршем прошел почетный караул. После этого российская и вьетнамская делегации провели переговоры. В ходе визита Владимир Путин также возложил венок к Мемориалу павшим героям на севере города. 2024-06-20T17:52 true PT1M07S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

сша, вьетнам, россия, в мире, джанет йеллен, владимир путин, джо байден