https://ria.ru/20240620/veter-1954337902.html

В Тульской области сильный ветер повалил 42 дерева

В Тульской области сильный ветер повалил 42 дерева - РИА Новости, 20.06.2024

В Тульской области сильный ветер повалил 42 дерева

Сильный ветер в Тульской области повалил 42 дерева, которые повредили девять автомобилей, сообщило ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T17:59

2024-06-20T17:59

2024-06-20T17:59

происшествия

тульская область

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/13/1941094439_0:537:960:1077_1920x0_80_0_0_0027fca7cc01aa1c17429ee5fdc76647.jpg

ЯРОСЛАВЛЬ, 20 июн – РИА Новости. Сильный ветер в Тульской области повалил 42 дерева, которые повредили девять автомобилей, сообщило ГУ МЧС по региону. Сообщается, что 20 июня на территории Тульской области прошел ливень, наблюдался сильный ветер. "В результате неблагоприятных погодных условий… зафиксировано 42 падения деревьев в 10 муниципальных образованиях. В результате падения деревьев повреждены девять автомобилей в четырех муниципальных образованиях. В Дубне на улице Л. Толстого произошло частичное повреждение кровли пятиэтажного многоквартирного дома. Пострадавших нет", - говорится в сообщении. Организована работа по распиловке и уборке поваленных деревьев силами МЧС России и администраций муниципальных образований, рассказали в ведомстве. В администрации Тулы сообщили, что по поручению главы администрации Ильи Беспалова городские службы работают в усиленном режиме. Специализированные бригады выявляют участки подтоплений на улично-дорожной сети. Городские спасатели занимаются упавшими деревьями. В настоящее время проезжие части дорог освобождены, отмечают в администрации города.

https://ria.ru/20240620/moskva-1954265118.html

https://ria.ru/20240620/uragan-1954282754.html

тульская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, тульская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)