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В Тульской области сильный ветер повалил 42 дерева
В Тульской области сильный ветер повалил 42 дерева - РИА Новости, 20.06.2024
В Тульской области сильный ветер повалил 42 дерева
Сильный ветер в Тульской области повалил 42 дерева, которые повредили девять автомобилей, сообщило ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T17:59
2024-06-20T17:59
2024-06-20T17:59
происшествия
тульская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЯРОСЛАВЛЬ, 20 июн – РИА Новости. Сильный ветер в Тульской области повалил 42 дерева, которые повредили девять автомобилей, сообщило ГУ МЧС по региону. Сообщается, что 20 июня на территории Тульской области прошел ливень, наблюдался сильный ветер. "В результате неблагоприятных погодных условий… зафиксировано 42 падения деревьев в 10 муниципальных образованиях. В результате падения деревьев повреждены девять автомобилей в четырех муниципальных образованиях. В Дубне на улице Л. Толстого произошло частичное повреждение кровли пятиэтажного многоквартирного дома. Пострадавших нет", - говорится в сообщении. Организована работа по распиловке и уборке поваленных деревьев силами МЧС России и администраций муниципальных образований, рассказали в ведомстве. В администрации Тулы сообщили, что по поручению главы администрации Ильи Беспалова городские службы работают в усиленном режиме. Специализированные бригады выявляют участки подтоплений на улично-дорожной сети. Городские спасатели занимаются упавшими деревьями. В настоящее время проезжие части дорог освобождены, отмечают в администрации города.
https://ria.ru/20240620/moskva-1954265118.html
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происшествия, тульская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Тульская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Тульской области сильный ветер повалил 42 дерева
В Тульской области ветер повалил 42 дерева, которые повредили девять автомобилей