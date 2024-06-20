https://ria.ru/20240620/verblyud-1954228484.html
В вотчине Деда Мороза родилась маленькая верблюдица Эда
В вотчине Деда Мороза родилась маленькая верблюдица Эда - РИА Новости, 20.06.2024
В вотчине Деда Мороза родилась маленькая верблюдица Эда
Пара двугорбых верблюдов, живущая в зоосаде в вотчине Деда Мороза под Великим Устюгом, впервые принесла потомство — маленькая верблюдица по кличке Эда уже... РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T13:52
2024-06-20T13:52
2024-06-20T15:24
хорошие новости
великий устюг
дед мороз
светлана акулова
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Пара двугорбых верблюдов, живущая в зоосаде в вотчине Деда Мороза под Великим Устюгом, впервые принесла потомство — маленькая верблюдица по кличке Эда уже встала на ножки и радует хорошим аппетитом, сообщила генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова в своем Telegram-канале. "Спешим поделиться новостями из нашего зоосада в вотчине Деда Мороза. В конце мая у пары двугорбых верблюдов появилась замечательная малышка. Вдохновленные и творческие сотрудники зоосада назвали ее Эдой", — написала Акулова. Она отметила, что Эда быстро окрепла, встала на ножки и радует каждый день, отличаясь прекрасным аппетитом. "Это первое потомство пары двугорбых верблюдов в зоосаде в вотчине Деда Мороза", — обратила внимание Акулова. Зоосад в вотчине Деда Мороза — филиал Московского зоопарка, находится в восьми километрах от города Великий Устюг. Зоосад площадью 7,5 гектара открылся для посетителей 10 ноября 2009 года, он расположен в сосновом бору на берегу реки Сухоны. В зоосаде экспонируются более 400 особей животных и птиц, в том числе занесенных в Красную книгу.
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Малышка двугорбых верблюдов Эда
В конце мая у пары двугорбых верблюдов появилась замечательная малышка, вдохновленные и творческие сотрудники Зоосада назвали ее Эдой.
2024-06-20T13:52
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РИА Новости
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великий устюг, дед мороз, светлана акулова, московский зоопарк, хорошие новости
Хорошие новости, Великий Устюг, Дед Мороз, Светлана Акулова, Московский зоопарк, Хорошие новости
В вотчине Деда Мороза родилась маленькая верблюдица Эда
Пара двугорбых верблюдов в вотчине Деда Мороза впервые принесла потомство