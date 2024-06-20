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Запад не связывался с Москвой по предложениям Путина, заявил Ушаков - РИА Новости, 20.06.2024
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14:50 20.06.2024 (обновлено: 14:52 20.06.2024)
https://ria.ru/20240620/ushakov-1954254407.html
Запад не связывался с Москвой по предложениям Путина, заявил Ушаков
Запад не связывался с Москвой по предложениям Путина, заявил Ушаков - РИА Новости, 20.06.2024
Запад не связывался с Москвой по предложениям Путина, заявил Ушаков
Запад не связывался с Москвой по мирным предложениям по Украине, которые озвучил президент РФ Владимир Путин, сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков. РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T14:50
2024-06-20T14:52
москва
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юрий ушаков
в мире
владимир путин
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Запад не связывался с Москвой по мирным предложениям по Украине, которые озвучил президент РФ Владимир Путин, сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков.&quot;Только публичные видел реакции&quot;, - сказал Ушаков изданию Life.На вопрос, связывались ли конкретно с Москвой западные партнеры, он ответил отрицательно.Президент России Владимир Путин 14 июня, за день до старта конференции в Швейцарии, заявил о готовности к мирным переговорам по урегулированию украинского кризиса и назвал необходимые для этого условия: нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины, ее демилитаризация и денацификация, вывод войск с территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в их административных границах 1991 года. Также, по словам российского лидера, Запад в рамках мирного урегулирования должен снять с России все санкции. При этом российский лидер заявил, что речь идет не о замораживании конфликта, а о его полном прекращении. Путин добавил, что ситуация на линии боевого соприкосновения будет и дальше меняться не в пользу Киева, а дальше условия России уже могут быть другими.
https://ria.ru/20240615/putin-1953042014.html
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москва, украина, юрий ушаков, в мире, владимир путин, россия
Москва, Украина, Юрий Ушаков, В мире, Владимир Путин, Россия
Запад не связывался с Москвой по предложениям Путина, заявил Ушаков

Ушаков: Запад не связывался с Москвой по мирным предложениям Путина по Украине

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанк Помощник президента РФ Юрий Ушаков
 Помощник президента РФ Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
© РИА Новости / POOL
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Помощник президента РФ Юрий Ушаков. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Запад не связывался с Москвой по мирным предложениям по Украине, которые озвучил президент РФ Владимир Путин, сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков.
«

"Только публичные видел реакции", - сказал Ушаков изданию Life.

На вопрос, связывались ли конкретно с Москвой западные партнеры, он ответил отрицательно.
Президент России Владимир Путин 14 июня, за день до старта конференции в Швейцарии, заявил о готовности к мирным переговорам по урегулированию украинского кризиса и назвал необходимые для этого условия: нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины, ее демилитаризация и денацификация, вывод войск с территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в их административных границах 1991 года. Также, по словам российского лидера, Запад в рамках мирного урегулирования должен снять с России все санкции. При этом российский лидер заявил, что речь идет не о замораживании конфликта, а о его полном прекращении. Путин добавил, что ситуация на линии боевого соприкосновения будет и дальше меняться не в пользу Киева, а дальше условия России уже могут быть другими.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.06.2024
Путин сделал Западу предложение, которое тот хочет, но не может принять
15 июня, 08:00
 
МоскваУкраинаЮрий УшаковВ миреВладимир ПутинРоссия
 
 
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