https://ria.ru/20240620/ushakov-1954254407.html

Запад не связывался с Москвой по предложениям Путина, заявил Ушаков

Запад не связывался с Москвой по предложениям Путина, заявил Ушаков - РИА Новости, 20.06.2024

Запад не связывался с Москвой по предложениям Путина, заявил Ушаков

Запад не связывался с Москвой по мирным предложениям по Украине, которые озвучил президент РФ Владимир Путин, сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков. РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T14:50

2024-06-20T14:50

2024-06-20T14:52

москва

украина

юрий ушаков

в мире

владимир путин

россия

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Запад не связывался с Москвой по мирным предложениям по Украине, которые озвучил президент РФ Владимир Путин, сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков."Только публичные видел реакции", - сказал Ушаков изданию Life.На вопрос, связывались ли конкретно с Москвой западные партнеры, он ответил отрицательно.Президент России Владимир Путин 14 июня, за день до старта конференции в Швейцарии, заявил о готовности к мирным переговорам по урегулированию украинского кризиса и назвал необходимые для этого условия: нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины, ее демилитаризация и денацификация, вывод войск с территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в их административных границах 1991 года. Также, по словам российского лидера, Запад в рамках мирного урегулирования должен снять с России все санкции. При этом российский лидер заявил, что речь идет не о замораживании конфликта, а о его полном прекращении. Путин добавил, что ситуация на линии боевого соприкосновения будет и дальше меняться не в пользу Киева, а дальше условия России уже могут быть другими.

https://ria.ru/20240615/putin-1953042014.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

москва, украина, юрий ушаков, в мире, владимир путин, россия