https://ria.ru/20240620/ukraina-1954232221.html
На Украине перекрыли трассу из-за попытки мобилизовать водителя автобуса
На Украине перекрыли трассу из-за попытки мобилизовать водителя автобуса - РИА Новости, 20.06.2024
На Украине перекрыли трассу из-за попытки мобилизовать водителя автобуса
Во Львовской области пассажиры перекрыли трассу Тернополь-Львов после попытки сотрудников военкомата мобилизовать водителя автобуса, пишет в четверг украинское... РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T14:02
2024-06-20T14:02
2024-06-20T14:02
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львовская область
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Во Львовской области пассажиры перекрыли трассу Тернополь-Львов после попытки сотрудников военкомата мобилизовать водителя автобуса, пишет в четверг украинское издание "Страна" в Telegram-канале. "Во Львовской области люди перекрыли трассу Тернополь-Львов из-за мобилизации водителя автобуса. Митинг проходит около села Струтин", - говорится в сообщении "Страны". По информации издания, работники военкомата остановили автобус и требовали, чтобы водитель проехал с ними для обновления данных. Поэтому пассажиры вышли и начали протестовать. Позднее Львовский областной военкомат на своей странице в соцсети сообщил, что полиция остановила автобус, поскольку у водителя не было военно-учетных документов, его пригласили в военкомат. После вручения повестки на обновление данных водителя вернули в автобус, который затем продолжил движение, утверждают в военкомате. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
https://ria.ru/20240611/draka-1952232390.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, в мире, львовская область
Специальная военная операция на Украине, Украина, В мире, Львовская область
На Украине перекрыли трассу из-за попытки мобилизовать водителя автобуса
"Страна": под Львовом перекрыли трассу из-за попытки мобилизовать водителя
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости.
Во Львовской области пассажиры перекрыли трассу Тернополь-Львов после попытки сотрудников военкомата мобилизовать водителя автобуса, пишет в четверг украинское издание "Страна" в Telegram-канале
.
"Во Львовской области люди перекрыли трассу Тернополь-Львов из-за мобилизации водителя автобуса. Митинг проходит около села Струтин", - говорится в сообщении "Страны". По информации издания, работники военкомата остановили автобус и требовали, чтобы водитель проехал с ними для обновления данных. Поэтому пассажиры вышли и начали протестовать.
Позднее Львовский областной военкомат на своей странице в соцсети сообщил, что полиция остановила автобус, поскольку у водителя не было военно-учетных документов, его пригласили в военкомат. После вручения повестки на обновление данных водителя вернули в автобус, который затем продолжил движение, утверждают в военкомате.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.