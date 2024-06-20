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На Украине перекрыли трассу из-за попытки мобилизовать водителя автобуса - РИА Новости, 20.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:02 20.06.2024
https://ria.ru/20240620/ukraina-1954232221.html
На Украине перекрыли трассу из-за попытки мобилизовать водителя автобуса
На Украине перекрыли трассу из-за попытки мобилизовать водителя автобуса - РИА Новости, 20.06.2024
На Украине перекрыли трассу из-за попытки мобилизовать водителя автобуса
Во Львовской области пассажиры перекрыли трассу Тернополь-Львов после попытки сотрудников военкомата мобилизовать водителя автобуса, пишет в четверг украинское... РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T14:02
2024-06-20T14:02
специальная военная операция на украине
украина
в мире
львовская область
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Во Львовской области пассажиры перекрыли трассу Тернополь-Львов после попытки сотрудников военкомата мобилизовать водителя автобуса, пишет в четверг украинское издание "Страна" в Telegram-канале. "Во Львовской области люди перекрыли трассу Тернополь-Львов из-за мобилизации водителя автобуса. Митинг проходит около села Струтин", - говорится в сообщении "Страны". По информации издания, работники военкомата остановили автобус и требовали, чтобы водитель проехал с ними для обновления данных. Поэтому пассажиры вышли и начали протестовать. Позднее Львовский областной военкомат на своей странице в соцсети сообщил, что полиция остановила автобус, поскольку у водителя не было военно-учетных документов, его пригласили в военкомат. После вручения повестки на обновление данных водителя вернули в автобус, который затем продолжил движение, утверждают в военкомате. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
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украина, в мире, львовская область
Специальная военная операция на Украине, Украина, В мире, Львовская область
На Украине перекрыли трассу из-за попытки мобилизовать водителя автобуса

"Страна": под Львовом перекрыли трассу из-за попытки мобилизовать водителя

© AP Photo / Alastair GrantОбучение украинских военных
Обучение украинских военных - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
© AP Photo / Alastair Grant
Обучение украинских военных. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Во Львовской области пассажиры перекрыли трассу Тернополь-Львов после попытки сотрудников военкомата мобилизовать водителя автобуса, пишет в четверг украинское издание "Страна" в Telegram-канале.
"Во Львовской области люди перекрыли трассу Тернополь-Львов из-за мобилизации водителя автобуса. Митинг проходит около села Струтин", - говорится в сообщении "Страны". По информации издания, работники военкомата остановили автобус и требовали, чтобы водитель проехал с ними для обновления данных. Поэтому пассажиры вышли и начали протестовать.
Позднее Львовский областной военкомат на своей странице в соцсети сообщил, что полиция остановила автобус, поскольку у водителя не было военно-учетных документов, его пригласили в военкомат. После вручения повестки на обновление данных водителя вернули в автобус, который затем продолжил движение, утверждают в военкомате.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
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