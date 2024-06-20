https://ria.ru/20240620/ukraina-1954232221.html

На Украине перекрыли трассу из-за попытки мобилизовать водителя автобуса

На Украине перекрыли трассу из-за попытки мобилизовать водителя автобуса - РИА Новости, 20.06.2024

На Украине перекрыли трассу из-за попытки мобилизовать водителя автобуса

Во Львовской области пассажиры перекрыли трассу Тернополь-Львов после попытки сотрудников военкомата мобилизовать водителя автобуса, пишет в четверг украинское... РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T14:02

2024-06-20T14:02

2024-06-20T14:02

специальная военная операция на украине

украина

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львовская область

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Во Львовской области пассажиры перекрыли трассу Тернополь-Львов после попытки сотрудников военкомата мобилизовать водителя автобуса, пишет в четверг украинское издание "Страна" в Telegram-канале. "Во Львовской области люди перекрыли трассу Тернополь-Львов из-за мобилизации водителя автобуса. Митинг проходит около села Струтин", - говорится в сообщении "Страны". По информации издания, работники военкомата остановили автобус и требовали, чтобы водитель проехал с ними для обновления данных. Поэтому пассажиры вышли и начали протестовать. Позднее Львовский областной военкомат на своей странице в соцсети сообщил, что полиция остановила автобус, поскольку у водителя не было военно-учетных документов, его пригласили в военкомат. После вручения повестки на обновление данных водителя вернули в автобус, который затем продолжил движение, утверждают в военкомате. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, в мире, львовская область