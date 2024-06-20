https://ria.ru/20240620/ukraina-1954225294.html
В Одессе и Виннице подожгли два автомобиля украинских военных, пишут СМИ
В Одессе и Виннице подожгли два автомобиля украинских военных, пишут СМИ - РИА Новости, 20.06.2024
В Одессе и Виннице подожгли два автомобиля украинских военных, пишут СМИ
Неизвестные подожгли автомобили украинских военных в Одессе и Виннице, сообщило в четверг украинское издание "Страна" в Telegram-канале. РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T13:44
2024-06-20T13:44
2024-06-20T13:45
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Неизвестные подожгли автомобили украинских военных в Одессе и Виннице, сообщило в четверг украинское издание "Страна" в Telegram-канале. Ранее украинские СМИ сообщали, что в стране начали поджигать автомобили военных, принимая их за транспорт сотрудников военкоматов. "Вчера в Украине совершили еще два поджога автомобилей военных", - говорится в сообщении "Страны". По информации издания, первый случай произошел в Одессе, второй – в Виннице, по данным фактам возбудили уголовное дело о препятствовании работе ВСУ. В сети Интернет широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
https://ria.ru/20240615/ukraina-1952973388.html
https://ria.ru/20240611/draka-1952232390.html
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Одесса, Украина, Вооруженные силы Украины, Винница
В Одессе и Виннице подожгли два автомобиля украинских военных, пишут СМИ
"Страна": в Одессе и Виннице неизвестные подожгли автомобили украинских военных