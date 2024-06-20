https://ria.ru/20240620/ukraina-1954183562.html

На Украине не исключили участие в китайском саммите по урегулированию

На Украине не исключили участие в китайском саммите по урегулированию - РИА Новости, 20.06.2024

На Украине не исключили участие в китайском саммите по урегулированию

Украина рассмотрит возможность участия в предлагаемом Китаем саммите по урегулированию ситуации на Украине при участии Москвы и Киева, заявила изданию South... РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T11:22

2024-06-20T11:22

2024-06-20T11:22

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Украина рассмотрит возможность участия в предлагаемом Китаем саммите по урегулированию ситуации на Украине при участии Москвы и Киева, заявила изданию South China Morning Post украинский посол в Сингапуре Екатерина Зеленко. "Украина рассмотрит участие в возглавляемом Китаем мирном саммите при участии обеих сторон конфликта, если переговоры будут основаны на "нормах и принципах, закрепленных в уставе ООН и международном праве", - говорится в материале. Украинский посол заявила, что Киев якобы "не рассматривает и никогда не рассматривал Китай как оппонента" и хочет видеть в Пекине друга. При этом ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина "без позитива" воспринимает отказ Китая от участия в саммите в Швейцарии, обвинив при этом Пекин в том, что тот якобы пытается сорвать мероприятие. Издание New Statesman со ссылкой на источники ранее сообщало, что Зеленский выразил недовольство тем, что Китай воспринимает Украину исключительно как инструмент США. Совместный меморандум "Общие договоренности между Китаем и Бразилией по политическому урегулированию украинского кризиса" был опубликован ранее по итогам встречи главы китайского МИД Ван И и специального советника бразильского президента Селсу Аморима. Китай и Бразилия, в частности, высказались за проведение международной мирной конференции, признанной Россией и Украиной, в надлежащее время, с равным участием всех сторон и справедливым обсуждением всех мирных предложений.

https://ria.ru/20240616/konferentsiya-1953257299.html

https://ria.ru/20240619/ukraina-1954073338.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, китай, украина, россия