Рейтинг@Mail.ru
В правительство внесли постановление об образце удостоверения многодетных - РИА Новости, 20.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:41 20.06.2024
https://ria.ru/20240620/udostoverenie-1954142446.html
В правительство внесли постановление об образце удостоверения многодетных
В правительство внесли постановление об образце удостоверения многодетных - РИА Новости, 20.06.2024
В правительство внесли постановление об образце удостоверения многодетных
Постановление о едином образце удостоверения многодетной семьи внесено в правительство, сообщила первый заместитель министра труда и социальной защиты РФ Ольга... РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T07:41
2024-06-20T07:41
общество
россия
владивосток
ольга баталина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0f/1946092209_0:65:2991:1747_1920x0_80_0_0_a3fd18862d0860362b32478186674e6f.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 20 июн – РИА Новости. Постановление о едином образце удостоверения многодетной семьи внесено в правительство, сообщила первый заместитель министра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина. "Работаем на федеральном уровне над постановлением о едином образце удостоверения многодетной семьи, в конце прошлой недели оно было внесено в правительство", - сказала Баталина на пленарном заседании Девятой всероссийской конференции "Демографическое развитие Дальнего Востока" во Владивостоке. Она отметила, что единый образец удостоверения важен в том числе потому, что многодетная семья может использовать его для бесплатного посещения музеев, выставок, парков культуры и отдыха в любом регионе страны.
https://ria.ru/20240318/udostoverenie-1934122678.html
россия
владивосток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0f/1946092209_262:0:2991:2047_1920x0_80_0_0_fd5b4db06618ca3df4fd92356f0cfd01.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, владивосток, ольга баталина
Общество, Россия, Владивосток, Ольга Баталина
В правительство внесли постановление об образце удостоверения многодетных

В правительство внесли постановление о едином образце удостоверения многодетных

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЗаседание правительства РФ
Заседание правительства РФ - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Заседание правительства РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 20 июн – РИА Новости. Постановление о едином образце удостоверения многодетной семьи внесено в правительство, сообщила первый заместитель министра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина.
"Работаем на федеральном уровне над постановлением о едином образце удостоверения многодетной семьи, в конце прошлой недели оно было внесено в правительство", - сказала Баталина на пленарном заседании Девятой всероссийской конференции "Демографическое развитие Дальнего Востока" во Владивостоке.
Здание Министерства труда и социальной защиты России - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
Минтруд разработал форму удостоверения для многодетной семьи
18 марта, 22:42
Она отметила, что единый образец удостоверения важен в том числе потому, что многодетная семья может использовать его для бесплатного посещения музеев, выставок, парков культуры и отдыха в любом регионе страны.
 
ОбществоРоссияВладивостокОльга Баталина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала