https://ria.ru/20240620/udostoverenie-1954142446.html
В правительство внесли постановление об образце удостоверения многодетных
В правительство внесли постановление об образце удостоверения многодетных - РИА Новости, 20.06.2024
В правительство внесли постановление об образце удостоверения многодетных
Постановление о едином образце удостоверения многодетной семьи внесено в правительство, сообщила первый заместитель министра труда и социальной защиты РФ Ольга... РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T07:41
2024-06-20T07:41
2024-06-20T07:41
общество
россия
владивосток
ольга баталина
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ВЛАДИВОСТОК, 20 июн – РИА Новости. Постановление о едином образце удостоверения многодетной семьи внесено в правительство, сообщила первый заместитель министра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина. "Работаем на федеральном уровне над постановлением о едином образце удостоверения многодетной семьи, в конце прошлой недели оно было внесено в правительство", - сказала Баталина на пленарном заседании Девятой всероссийской конференции "Демографическое развитие Дальнего Востока" во Владивостоке. Она отметила, что единый образец удостоверения важен в том числе потому, что многодетная семья может использовать его для бесплатного посещения музеев, выставок, парков культуры и отдыха в любом регионе страны.
https://ria.ru/20240318/udostoverenie-1934122678.html
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общество, россия, владивосток, ольга баталина
Общество, Россия, Владивосток, Ольга Баталина
В правительство внесли постановление об образце удостоверения многодетных
В правительство внесли постановление о едином образце удостоверения многодетных