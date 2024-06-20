https://ria.ru/20240620/udmurtiya-1954210263.html

В Удмуртии задержали экс-замглавы управления автодорогами

В Удмуртии задержали экс-замглавы управления автодорогами - РИА Новости, 20.06.2024

В Удмуртии задержали экс-замглавы управления автодорогами

Силовики задержали бывшего заместителя руководителя управления автомобильными дорогами Удмуртии по подозрению в превышении полномочий, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T12:56

2024-06-20T12:56

2024-06-20T12:56

происшествия

жкх

удмуртская республика (удмуртия)

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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УФА, 20 июн - РИА Новости. Силовики задержали бывшего заместителя руководителя управления автомобильными дорогами Удмуртии по подозрению в превышении полномочий, сообщает пресс-служба управления ФСБ по региону. "Выявлены факты приёмки и оплаты не исполненных подрядчиком на территории региона дорожных работ. Задержан причастный к осуществлению указанной противоправной деятельности подозреваемый, который, занимая должность заместителя начальника казенного учреждения Удмуртской республики "Управление автомобильными дорогами Удмуртской Республики", своими преступными действиями причинил дорожному фонду ущерб в размере 10,7 млн рублей",- говорится в релизе. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Превышение должностных полномочий, совершённое из корыстной или иной личной заинтересованности". Министр транспорта и дорожного строительства Удмуртии Алексей Горбачев отметил, что "задержанный не работает в учреждении с февраля 2024 года", сообщила пресс-служба главы республики. "Мы оказываем всестороннее содействие следствию. Правоохранители сейчас работают, уверен, они компетентно разберутся в ситуации. Мы также заинтересованы в установлении истины", - говорится также в комментарии Горбачева.

https://ria.ru/20240618/kelbakh-1953671230.html

https://ria.ru/20231202/osipov-1913302545.html

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происшествия, жкх, удмуртская республика (удмуртия), россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)