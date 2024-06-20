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В Удмуртии задержали экс-замглавы управления автодорогами - РИА Новости, 20.06.2024
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12:56 20.06.2024
https://ria.ru/20240620/udmurtiya-1954210263.html
В Удмуртии задержали экс-замглавы управления автодорогами
В Удмуртии задержали экс-замглавы управления автодорогами - РИА Новости, 20.06.2024
В Удмуртии задержали экс-замглавы управления автодорогами
Силовики задержали бывшего заместителя руководителя управления автомобильными дорогами Удмуртии по подозрению в превышении полномочий, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T12:56
2024-06-20T12:56
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УФА, 20 июн - РИА Новости. Силовики задержали бывшего заместителя руководителя управления автомобильными дорогами Удмуртии по подозрению в превышении полномочий, сообщает пресс-служба управления ФСБ по региону. "Выявлены факты приёмки и оплаты не исполненных подрядчиком на территории региона дорожных работ. Задержан причастный к осуществлению указанной противоправной деятельности подозреваемый, который, занимая должность заместителя начальника казенного учреждения Удмуртской республики "Управление автомобильными дорогами Удмуртской Республики", своими преступными действиями причинил дорожному фонду ущерб в размере 10,7 млн рублей",- говорится в релизе. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Превышение должностных полномочий, совершённое из корыстной или иной личной заинтересованности". Министр транспорта и дорожного строительства Удмуртии Алексей Горбачев отметил, что "задержанный не работает в учреждении с февраля 2024 года", сообщила пресс-служба главы республики. "Мы оказываем всестороннее содействие следствию. Правоохранители сейчас работают, уверен, они компетентно разберутся в ситуации. Мы также заинтересованы в установлении истины", - говорится также в комментарии Горбачева.
https://ria.ru/20240618/kelbakh-1953671230.html
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происшествия, жкх, удмуртская республика (удмуртия), россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, ЖКХ, Удмуртская Республика (Удмуртия), Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В Удмуртии задержали экс-замглавы управления автодорогами

В Удмуртии задержали экс-замглавы управтодора за превышение полномочий

© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Руки в наручниках. Архивное фото
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УФА, 20 июн - РИА Новости. Силовики задержали бывшего заместителя руководителя управления автомобильными дорогами Удмуртии по подозрению в превышении полномочий, сообщает пресс-служба управления ФСБ по региону.
"Выявлены факты приёмки и оплаты не исполненных подрядчиком на территории региона дорожных работ. Задержан причастный к осуществлению указанной противоправной деятельности подозреваемый, который, занимая должность заместителя начальника казенного учреждения Удмуртской республики "Управление автомобильными дорогами Удмуртской Республики", своими преступными действиями причинил дорожному фонду ущерб в размере 10,7 млн рублей",- говорится в релизе.
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В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Превышение должностных полномочий, совершённое из корыстной или иной личной заинтересованности".
Министр транспорта и дорожного строительства Удмуртии Алексей Горбачев отметил, что "задержанный не работает в учреждении с февраля 2024 года", сообщила пресс-служба главы республики.
"Мы оказываем всестороннее содействие следствию. Правоохранители сейчас работают, уверен, они компетентно разберутся в ситуации. Мы также заинтересованы в установлении истины", - говорится также в комментарии Горбачева.
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