https://ria.ru/20240620/ubiystvo-1954299719.html

Подозреваемый в убийстве на западе Москвы парализован, сообщил источник

Подозреваемый в убийстве на западе Москвы парализован, сообщил источник - РИА Новости, 20.06.2024

Подозреваемый в убийстве на западе Москвы парализован, сообщил источник

У предполагаемого убийцы мужчины на западе Москвы, оказавшего сопротивление и раненного при задержании, парализована левая часть тела, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T16:24

2024-06-20T16:24

2024-06-20T16:24

происшествия

москва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1950966245_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_56fa71821eb2383bf7371fb73ba51f79.jpg

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. У предполагаемого убийцы мужчины на западе Москвы, оказавшего сопротивление и раненного при задержании, парализована левая часть тела, сообщил РИА Новости информированный источник. "Он пока остается в реанимации, у него парализована левая часть тела", - сказал собеседник агентства, ранее в четверг сообщивший, что подозреваемый вышел из комы. В начале июня 34-летний Константин Балишанский был застрелен на улице Алексея Свиридова на западе Москвы. Предполагаемого киллера через несколько часов задержали полицейские неподалеку, на Аминьевском шоссе, он оказал сопротивление и был тяжело ранен. Уголовное дело возбуждено по статье об убийстве и о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов. В ходе обыска по месту регистрации подозреваемого нашли магазины от автомата Калашникова и военное обмундирование.

https://ria.ru/20240606/ubiystvo-1951034531.html

https://ria.ru/20240606/balishanskiy-1951082511.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва