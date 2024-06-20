https://ria.ru/20240620/ubiystvo-1954299719.html
Подозреваемый в убийстве на западе Москвы парализован, сообщил источник
Подозреваемый в убийстве на западе Москвы парализован, сообщил источник - РИА Новости, 20.06.2024
Подозреваемый в убийстве на западе Москвы парализован, сообщил источник
У предполагаемого убийцы мужчины на западе Москвы, оказавшего сопротивление и раненного при задержании, парализована левая часть тела, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T16:24
2024-06-20T16:24
2024-06-20T16:24
происшествия
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. У предполагаемого убийцы мужчины на западе Москвы, оказавшего сопротивление и раненного при задержании, парализована левая часть тела, сообщил РИА Новости информированный источник. "Он пока остается в реанимации, у него парализована левая часть тела", - сказал собеседник агентства, ранее в четверг сообщивший, что подозреваемый вышел из комы. В начале июня 34-летний Константин Балишанский был застрелен на улице Алексея Свиридова на западе Москвы. Предполагаемого киллера через несколько часов задержали полицейские неподалеку, на Аминьевском шоссе, он оказал сопротивление и был тяжело ранен. Уголовное дело возбуждено по статье об убийстве и о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов. В ходе обыска по месту регистрации подозреваемого нашли магазины от автомата Калашникова и военное обмундирование.
https://ria.ru/20240606/ubiystvo-1951034531.html
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происшествия, москва
Подозреваемый в убийстве на западе Москвы парализован, сообщил источник
У предполагаемого убийцы мужчины на западе Москвы парализована левая часть тела
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. У предполагаемого убийцы мужчины на западе Москвы, оказавшего сопротивление и раненного при задержании, парализована левая часть тела, сообщил РИА Новости информированный источник.
"Он пока остается в реанимации, у него парализована левая часть тела", - сказал собеседник агентства, ранее в четверг сообщивший, что подозреваемый вышел из комы.
В начале июня 34-летний Константин Балишанский был застрелен на улице Алексея Свиридова на западе Москвы. Предполагаемого киллера через несколько часов задержали полицейские неподалеку, на Аминьевском шоссе, он оказал сопротивление и был тяжело ранен.
Уголовное дело возбуждено по статье об убийстве и о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов. В ходе обыска по месту регистрации подозреваемого нашли магазины от автомата Калашникова и военное обмундирование.