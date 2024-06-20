https://ria.ru/20240620/ubezhische-1954225848.html

В Нидерландах пообещали ввести самую строгую систему предоставления убежища

В Нидерландах пообещали ввести самую строгую систему предоставления убежища - РИА Новости, 20.06.2024

В Нидерландах пообещали ввести самую строгую систему предоставления убежища

Лидер победившей на парламентских выборах в Нидерландах крайне правой Партии свободы (PVV) Герт Вилдерс в соцсети Х пообещал ввести самую строгую политику... РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T13:45

2024-06-20T13:45

2024-06-20T13:45

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ГААГА, 20 июн - РИА Новости. Лидер победившей на парламентских выборах в Нидерландах крайне правой Партии свободы (PVV) Герт Вилдерс в соцсети Х пообещал ввести самую строгую политику предоставления убежища. Ранее Вилдерс сообщил, что коалиция из четырех крупнейших партий договорилась о составе нового правительства Нидерландов. Новый кабмин будет приведен к присяге 2 июля. "Партия свободы пишет историю. Самая крупная партия в Нидерландах. Крупнейшая правительственная партия. От нас представлены (в новом кабмине - ред.) спикер палаты представителей, первый заместитель премьера, многие министры и госсекретари. Мы введем самую строгую политику предоставления убежища. Кто бы мог ожидать такого год назад. Я очень горжусь!" - написал Вилдерс. В середине мая четыре крупнейшие партии в Нидерландах - Партия свободы, Народная партия за свободу и демократию (VVD), "Новый общественный договор" (NSC) и "Фермерско-гражданское движение" (BBB) - после переговоров, которые длились почти полгода, достигли коалиционного соглашения с целью формирования нового правительства. В конце мая коалиция выбрала на пост нового премьера Нидерландов бывшего главу разведки Дика Схофа и поручила ему создание нового кабинета министров. Коалиционное соглашение содержит десять основных положений, среди которых планы по ужесточению миграционной политики и сокращению числа беженцев, большая энергетическая независимость и фокус на производстве энергии в Нидерландах, продолжение военной, политической и финансовой помощи Украине и многое другое. У новой коалиции также есть план по переносу посольства Нидерландов в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим.

https://ria.ru/20240620/polsha-1954159646.html

https://ria.ru/20240515/nos-1946217831.html

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в мире, нидерланды, украина, израиль, герт вилдерс, партия свободы