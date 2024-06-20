В Нидерландах пообещали ввести самую строгую систему предоставления убежища
Лидер PVV Вилдерс обещает ввести самую строгую политику предоставления убежища
В центре Утрехта. Архивное фото
ГААГА, 20 июн - РИА Новости. Лидер победившей на парламентских выборах в Нидерландах крайне правой Партии свободы (PVV) Герт Вилдерс в соцсети Х пообещал ввести самую строгую политику предоставления убежища.
Ранее Вилдерс сообщил, что коалиция из четырех крупнейших партий договорилась о составе нового правительства Нидерландов. Новый кабмин будет приведен к присяге 2 июля.
«
"Партия свободы пишет историю. Самая крупная партия в Нидерландах. Крупнейшая правительственная партия. От нас представлены (в новом кабмине - ред.) спикер палаты представителей, первый заместитель премьера, многие министры и госсекретари. Мы введем самую строгую политику предоставления убежища. Кто бы мог ожидать такого год назад. Я очень горжусь!" - написал Вилдерс.
В середине мая четыре крупнейшие партии в Нидерландах - Партия свободы, Народная партия за свободу и демократию (VVD), "Новый общественный договор" (NSC) и "Фермерско-гражданское движение" (BBB) - после переговоров, которые длились почти полгода, достигли коалиционного соглашения с целью формирования нового правительства. В конце мая коалиция выбрала на пост нового премьера Нидерландов бывшего главу разведки Дика Схофа и поручила ему создание нового кабинета министров.
Коалиционное соглашение содержит десять основных положений, среди которых планы по ужесточению миграционной политики и сокращению числа беженцев, большая энергетическая независимость и фокус на производстве энергии в Нидерландах, продолжение военной, политической и финансовой помощи Украине и многое другое. У новой коалиции также есть план по переносу посольства Нидерландов в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим.