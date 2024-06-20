Рейтинг@Mail.ru
В Нидерландах пообещали ввести самую строгую систему предоставления убежища - РИА Новости, 20.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:45 20.06.2024
https://ria.ru/20240620/ubezhische-1954225848.html
В Нидерландах пообещали ввести самую строгую систему предоставления убежища
В Нидерландах пообещали ввести самую строгую систему предоставления убежища - РИА Новости, 20.06.2024
В Нидерландах пообещали ввести самую строгую систему предоставления убежища
Лидер победившей на парламентских выборах в Нидерландах крайне правой Партии свободы (PVV) Герт Вилдерс в соцсети Х пообещал ввести самую строгую политику... РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T13:45
2024-06-20T13:45
в мире
нидерланды
украина
израиль
герт вилдерс
партия свободы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147836/86/1478368644_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0899650a98f35483fe10ef93c8c37ff2.jpg
ГААГА, 20 июн - РИА Новости. Лидер победившей на парламентских выборах в Нидерландах крайне правой Партии свободы (PVV) Герт Вилдерс в соцсети Х пообещал ввести самую строгую политику предоставления убежища. Ранее Вилдерс сообщил, что коалиция из четырех крупнейших партий договорилась о составе нового правительства Нидерландов. Новый кабмин будет приведен к присяге 2 июля. "Партия свободы пишет историю. Самая крупная партия в Нидерландах. Крупнейшая правительственная партия. От нас представлены (в новом кабмине - ред.) спикер палаты представителей, первый заместитель премьера, многие министры и госсекретари. Мы введем самую строгую политику предоставления убежища. Кто бы мог ожидать такого год назад. Я очень горжусь!" - написал Вилдерс. В середине мая четыре крупнейшие партии в Нидерландах - Партия свободы, Народная партия за свободу и демократию (VVD), "Новый общественный договор" (NSC) и "Фермерско-гражданское движение" (BBB) - после переговоров, которые длились почти полгода, достигли коалиционного соглашения с целью формирования нового правительства. В конце мая коалиция выбрала на пост нового премьера Нидерландов бывшего главу разведки Дика Схофа и поручила ему создание нового кабинета министров. Коалиционное соглашение содержит десять основных положений, среди которых планы по ужесточению миграционной политики и сокращению числа беженцев, большая энергетическая независимость и фокус на производстве энергии в Нидерландах, продолжение военной, политической и финансовой помощи Украине и многое другое. У новой коалиции также есть план по переносу посольства Нидерландов в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим.
https://ria.ru/20240620/polsha-1954159646.html
https://ria.ru/20240515/nos-1946217831.html
нидерланды
украина
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147836/86/1478368644_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_70fdc9fbac2112fa9efcaa0db7416e6b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, нидерланды, украина, израиль, герт вилдерс, партия свободы
В мире, Нидерланды, Украина, Израиль, Герт Вилдерс, Партия Свободы
В Нидерландах пообещали ввести самую строгую систему предоставления убежища

Лидер PVV Вилдерс обещает ввести самую строгую политику предоставления убежища

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкВ центре Утрехта
В центре Утрехта - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
В центре Утрехта. Архивное фото
Читать ria.ru в
ГААГА, 20 июн - РИА Новости. Лидер победившей на парламентских выборах в Нидерландах крайне правой Партии свободы (PVV) Герт Вилдерс в соцсети Х пообещал ввести самую строгую политику предоставления убежища.
Ранее Вилдерс сообщил, что коалиция из четырех крупнейших партий договорилась о составе нового правительства Нидерландов. Новый кабмин будет приведен к присяге 2 июля.
Центр временного размещения для украинских беженцев в Польше - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
Польша отменит часть выплат для украинских беженцев
10:05
«
"Партия свободы пишет историю. Самая крупная партия в Нидерландах. Крупнейшая правительственная партия. От нас представлены (в новом кабмине - ред.) спикер палаты представителей, первый заместитель премьера, многие министры и госсекретари. Мы введем самую строгую политику предоставления убежища. Кто бы мог ожидать такого год назад. Я очень горжусь!" - написал Вилдерс.
В середине мая четыре крупнейшие партии в Нидерландах - Партия свободы, Народная партия за свободу и демократию (VVD), "Новый общественный договор" (NSC) и "Фермерско-гражданское движение" (BBB) - после переговоров, которые длились почти полгода, достигли коалиционного соглашения с целью формирования нового правительства. В конце мая коалиция выбрала на пост нового премьера Нидерландов бывшего главу разведки Дика Схофа и поручила ему создание нового кабинета министров.
Коалиционное соглашение содержит десять основных положений, среди которых планы по ужесточению миграционной политики и сокращению числа беженцев, большая энергетическая независимость и фокус на производстве энергии в Нидерландах, продолжение военной, политической и финансовой помощи Украине и многое другое. У новой коалиции также есть план по переносу посольства Нидерландов в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим.
Здание парламента Нидерландов в Гааге - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
В Нидерландах договорились о создании нового правительства
15 мая, 17:50
 
В миреНидерландыУкраинаИзраильГерт ВилдерсПартия Свободы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала