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Тульская фирма лишилась 51 миллиона рублей из-за вредоносного приложения

Тульская фирма лишилась 51 миллиона рублей из-за вредоносного приложения - РИА Новости, 20.06.2024

Тульская фирма лишилась 51 миллиона рублей из-за вредоносного приложения

Полицейские в Туле завели уголовное дело о краже из-за жалобы гендиректора местной фирмы на то, что после установки вредоносного приложения на корпоративный... РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T14:11

2024-06-20T14:11

2024-06-20T14:14

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ЯРОСЛАВЛЬ, 20 июн – РИА Новости. Полицейские в Туле завели уголовное дело о краже из-за жалобы гендиректора местной фирмы на то, что после установки вредоносного приложения на корпоративный смартфон с доступом в мобильный банк со счета организации были похищены 51 миллион рублей, сообщает УМВД по Тульской области. В дежурную часть отдела полиции "Советский" с заявлением обратился генеральный директор коммерческой организации и сообщил, "что со счетов фирмы были похищены денежные средства в сумме 51 миллион рублей". "По предварительной информации, кража совершена с использованием вредоносного программного обеспечения, которое было установлено на корпоративный смартфон, имеющий доступ к онлайн-кабинету мобильного банка организации", - говорится в сообщении. Полиция возбудила уголовное дело по пункту "б" части 4 статьи 158 УК РФ "Кража, совершенная в особо крупном размере". По данным Telegram-канала Baza, сотрудники тульской компании увидели в интернете баннер некоего приложения "Мой отпечаток", с помощью которого, согласно рекламе, можно было зайти в онлайн-банк через отпечаток пальца на телефоне. Деньги со счета пропали после установки приложения на корпоративные смартфоны.

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происшествия, технологии, тула, тульская область, россия