https://ria.ru/20240620/tstak-1954179393.html

Россия и КНДР договорились не заключать угрожающих суверенитету соглашений

Россия и КНДР договорились не заключать угрожающих суверенитету соглашений - РИА Новости, 20.06.2024

Россия и КНДР договорились не заключать угрожающих суверенитету соглашений

РФ и КНДР договорились не заключать с третьими государствами соглашений, угрожающих суверенитету, безопасности, территориальной неприкосновенности и другим... РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T11:07

2024-06-20T11:07

2024-06-20T11:07

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СЕУЛ, 20 июн – РИА Новости. РФ и КНДР договорились не заключать с третьими государствами соглашений, угрожающих суверенитету, безопасности, территориальной неприкосновенности и другим правам двух стран, следует из опубликованного агентством ЦТАК договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве РФ и КНДР. "Каждая из сторон обязуется не заключать с третьими государствами соглашения, направленные против суверенитета, безопасности, территориальной неприкосновенности, права на свободный выбор и развитие политической, социальной, экономической и культурной систем и других ключевых интересов другой стороны, а также не принимать участие в таких действиях", - цитирует текст 5 статьи договора ЦТАК. Также в договор включен запрет на использование РФ или КНДР своей территории третьими государствами, если целью является нарушение суверенитета, безопасности, территориальной неприкосновенности другой стороны. В 6-7 статьях РФ и КНДР также договорились поддерживать и сотрудничать в проведении "миролюбивой политики", направленной на защиту государственного суверенитета, обеспечение безопасности и стабильности, развитие, ради установления справедливого "многополярного нового миропорядка". Кроме того, две страны обязуются для поддержания международного мира проводить консультации и сотрудничать в рамках международных организаций, в том числе ООН.

https://ria.ru/20240620/dogovor-1954143344.html

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в мире, россия, оон, визит путина в кндр