Россия и КНДР договорились не заключать угрожающих суверенитету соглашений
ЦТАК: РФ и КНДР договорились не заключать несущих угрозу безопасности соглашений
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын во время подписания договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Корейской Народно-Демократической Республикой и ряда двусторонних соглашений
СЕУЛ, 20 июн – РИА Новости. РФ и КНДР договорились не заключать с третьими государствами соглашений, угрожающих суверенитету, безопасности, территориальной неприкосновенности и другим правам двух стран, следует из опубликованного агентством ЦТАК договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве РФ и КНДР.
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"Каждая из сторон обязуется не заключать с третьими государствами соглашения, направленные против суверенитета, безопасности, территориальной неприкосновенности, права на свободный выбор и развитие политической, социальной, экономической и культурной систем и других ключевых интересов другой стороны, а также не принимать участие в таких действиях", - цитирует текст 5 статьи договора ЦТАК.
Также в договор включен запрет на использование РФ или КНДР своей территории третьими государствами, если целью является нарушение суверенитета, безопасности, территориальной неприкосновенности другой стороны.
В 6-7 статьях РФ и КНДР также договорились поддерживать и сотрудничать в проведении "миролюбивой политики", направленной на защиту государственного суверенитета, обеспечение безопасности и стабильности, развитие, ради установления справедливого "многополярного нового миропорядка". Кроме того, две страны обязуются для поддержания международного мира проводить консультации и сотрудничать в рамках международных организаций, в том числе ООН.