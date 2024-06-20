https://ria.ru/20240620/tserkov-1954334155.html

Представители ПЦУ захватили Свято-Георгиевский храм УПЦ в Киевской области

Представители ПЦУ захватили Свято-Георгиевский храм УПЦ в Киевской области - РИА Новости, 20.06.2024

Представители ПЦУ захватили Свято-Георгиевский храм УПЦ в Киевской области

Представители раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) в четверг захватили Свято-Георгиевский храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в... РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T17:48

2024-06-20T17:48

2024-06-20T17:48

киевская область

россия

украина

православная церковь украины (пцу)

служба безопасности украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155970/93/1559709379_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_255a2221b58a1e4500c92725314da4d8.jpg

МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Представители раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) в четверг захватили Свято-Георгиевский храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Ирпене в Киевской области, сообщает в четверг Союз православных журналистов (СПЖ). "В Ирпене Киевской области 20 июня около 10.00 на территорию Свято-Георгиевского храма УПЦ проникли сторонники ПЦУ и срезали церковные двери. Захват храма возглавлял общественный деятель Сергей Возный. Когда прихожане Свято-Георгиевского храма собрались возле церкви, войти в храм им помешали полицейские. Активисты и клирики ПЦУ оскорбляли верующих УПЦ, разжигали ненависть. Свое право захватить храм они подтверждали документами, которые были сфальсифицированы", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте СПЖ. Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а парламент принял в первом чтении законопроект о ее фактическом запрете на всей территории страны. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности".

https://ria.ru/20240526/khram-1948470181.html

киевская область

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

киевская область, россия, украина, православная церковь украины (пцу), служба безопасности украины