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В Москве сорванный ветром металлический лист ударил по трамваю - РИА Новости, 20.06.2024
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14:26 20.06.2024 (обновлено: 14:36 20.06.2024)
https://ria.ru/20240620/tramvay-1954243256.html
В Москве сорванный ветром металлический лист ударил по трамваю
В Москве сорванный ветром металлический лист ударил по трамваю - РИА Новости, 20.06.2024
В Москве сорванный ветром металлический лист ударил по трамваю
Сорванный ветром металлический лист ударил по трамваю в Москве, треснули несколько оконных стекол, двое пассажиров получили легкие травмы, сообщается в... РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T14:26
2024-06-20T14:36
происшествия
москва
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Сорванный ветром металлический лист ударил по трамваю в Москве, треснули несколько оконных стекол, двое пассажиров получили легкие травмы, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса."Движение трамваев №17 временно приостановлено в целях безопасности. Ранее на Енисейской улице сильным порывом ветра сорвало металлический лист, на одном из вагонов треснули несколько оконных стекол. Двое пассажиров получили легкие травмы, им оказана помощь на месте. Сейчас все пассажиры в безопасности", - говорится в сообщении. Сообщается, что временно перекрыто движение в районе пересечения Ленской и Енисейской улиц в Москве.В дептрансе также призвали жителей города воздержаться от выхода на улицу.
https://ria.ru/20240620/moskva-1954152412.html
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происшествия, москва
Происшествия, Москва
В Москве сорванный ветром металлический лист ударил по трамваю

Два человека пострадали в Москве при ударе металлического листа по трамваю

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПрохожие во время дождя в Москве
Прохожие во время дождя в Москве - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Прохожие во время дождя в Москве
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Сорванный ветром металлический лист ударил по трамваю в Москве, треснули несколько оконных стекол, двое пассажиров получили легкие травмы, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса.
"Движение трамваев №17 временно приостановлено в целях безопасности. Ранее на Енисейской улице сильным порывом ветра сорвало металлический лист, на одном из вагонов треснули несколько оконных стекол. Двое пассажиров получили легкие травмы, им оказана помощь на месте. Сейчас все пассажиры в безопасности", - говорится в сообщении. Сообщается, что временно перекрыто движение в районе пересечения Ленской и Енисейской улиц в Москве.
В дептрансе также призвали жителей города воздержаться от выхода на улицу.
Дождь в Москве - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
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