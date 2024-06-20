https://ria.ru/20240620/tramvay-1954243256.html

В Москве сорванный ветром металлический лист ударил по трамваю

В Москве сорванный ветром металлический лист ударил по трамваю - РИА Новости, 20.06.2024

В Москве сорванный ветром металлический лист ударил по трамваю

Сорванный ветром металлический лист ударил по трамваю в Москве, треснули несколько оконных стекол, двое пассажиров получили легкие травмы, сообщается в... РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T14:26

2024-06-20T14:26

2024-06-20T14:36

происшествия

москва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/12/1953811986_0:14:3081:1747_1920x0_80_0_0_6b1ec1492f86fd2fc2f7339cd9a8767d.jpg

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Сорванный ветром металлический лист ударил по трамваю в Москве, треснули несколько оконных стекол, двое пассажиров получили легкие травмы, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса."Движение трамваев №17 временно приостановлено в целях безопасности. Ранее на Енисейской улице сильным порывом ветра сорвало металлический лист, на одном из вагонов треснули несколько оконных стекол. Двое пассажиров получили легкие травмы, им оказана помощь на месте. Сейчас все пассажиры в безопасности", - говорится в сообщении. Сообщается, что временно перекрыто движение в районе пересечения Ленской и Енисейской улиц в Москве.В дептрансе также призвали жителей города воздержаться от выхода на улицу.

https://ria.ru/20240620/moskva-1954152412.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, москва