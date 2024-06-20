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При поддержке ВЭБ.РФ в Липецке на маршруты вышли новые трамваи - РИА Новости, 20.06.2024
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Липецкая область
 
15:54 20.06.2024
https://ria.ru/20240620/tramvai-1954276234.html
При поддержке ВЭБ.РФ в Липецке на маршруты вышли новые трамваи
При поддержке ВЭБ.РФ в Липецке на маршруты вышли новые трамваи - РИА Новости, 20.06.2024
При поддержке ВЭБ.РФ в Липецке на маршруты вышли новые трамваи
Новые трамваи, поставленные в Липецк при поддержке ВЭБ.РФ, начали перевозить пассажиров; на реализацию проекта было предоставлено 433,6 миллиона рублей,... РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T15:54
2024-06-20T15:54
липецкая область
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липецк
дмитрий григоренко
липецкая область
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Новые трамваи, поставленные в Липецк при поддержке ВЭБ.РФ, начали перевозить пассажиров; на реализацию проекта было предоставлено 433,6 миллиона рублей, сообщает госкорпорация. Всего в рамках комплексной программы развития городского электротранспорта в регионах ВЭБ.РФ профинансировал поставку 46 комфортных трамваев для Липецка. Как отмечается в сообщении, в рамках проекта будет создано 46 километров трамвайных путей, отремонтировано депо и модернизирована контактная сеть. По плану работы завершатся в ноябре 2025 года. Общий бюджет проекта по обновлению электротранспорта в Липецке составляет 14,5 миллиарда рублей, сумма инвестиций ВЭБ.РФ – 9,3 миллиарда рублей, включая средства ФНБ. Липецк входит в десятку городов, модернизацию городского электротранспорта в которых при поддержке ВЭБ.РФ одобрило правительство РФ. Куратором программы является вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко. По поручению правительства ВЭБ.РФ также является проектным офисом программы.
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россия, липецк, дмитрий григоренко, липецкая область, вэб.рф (вэб)
Липецкая область, Россия, Липецк, Дмитрий Григоренко, Липецкая область, ВЭБ.РФ (ВЭБ)

При поддержке ВЭБ.РФ в Липецке на маршруты вышли новые трамваи

© Фото : Источник в ВЭБе/TelegramПри поддержке ВЭБ.РФ в Липецке на маршруты вышли новые трамваи
При поддержке ВЭБ.РФ в Липецке на маршруты вышли новые трамваи - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
© Фото : Источник в ВЭБе/Telegram
При поддержке ВЭБ.РФ в Липецке на маршруты вышли новые трамваи
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Новые трамваи, поставленные в Липецк при поддержке ВЭБ.РФ, начали перевозить пассажиров; на реализацию проекта было предоставлено 433,6 миллиона рублей, сообщает госкорпорация.
Всего в рамках комплексной программы развития городского электротранспорта в регионах ВЭБ.РФ профинансировал поставку 46 комфортных трамваев для Липецка.
Как отмечается в сообщении, в рамках проекта будет создано 46 километров трамвайных путей, отремонтировано депо и модернизирована контактная сеть. По плану работы завершатся в ноябре 2025 года. Общий бюджет проекта по обновлению электротранспорта в Липецке составляет 14,5 миллиарда рублей, сумма инвестиций ВЭБ.РФ – 9,3 миллиарда рублей, включая средства ФНБ.
Липецк входит в десятку городов, модернизацию городского электротранспорта в которых при поддержке ВЭБ.РФ одобрило правительство РФ. Куратором программы является вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко. По поручению правительства ВЭБ.РФ также является проектным офисом программы.
Запуск новых трамваев состоялся в Курске - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
Запуск новых трамваев состоялся в Курске
1 марта, 15:13
 
Липецкая областьРоссияЛипецкДмитрий ГригоренкоЛипецкая областьВЭБ.РФ (ВЭБ)
 
 
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