https://ria.ru/20240620/tramvai-1954276234.html
При поддержке ВЭБ.РФ в Липецке на маршруты вышли новые трамваи
При поддержке ВЭБ.РФ в Липецке на маршруты вышли новые трамваи - РИА Новости, 20.06.2024
При поддержке ВЭБ.РФ в Липецке на маршруты вышли новые трамваи
Новые трамваи, поставленные в Липецк при поддержке ВЭБ.РФ, начали перевозить пассажиров; на реализацию проекта было предоставлено 433,6 миллиона рублей,... РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T15:54
2024-06-20T15:54
2024-06-20T15:54
липецкая область
россия
липецк
дмитрий григоренко
липецкая область
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Новые трамваи, поставленные в Липецк при поддержке ВЭБ.РФ, начали перевозить пассажиров; на реализацию проекта было предоставлено 433,6 миллиона рублей, сообщает госкорпорация. Всего в рамках комплексной программы развития городского электротранспорта в регионах ВЭБ.РФ профинансировал поставку 46 комфортных трамваев для Липецка. Как отмечается в сообщении, в рамках проекта будет создано 46 километров трамвайных путей, отремонтировано депо и модернизирована контактная сеть. По плану работы завершатся в ноябре 2025 года. Общий бюджет проекта по обновлению электротранспорта в Липецке составляет 14,5 миллиарда рублей, сумма инвестиций ВЭБ.РФ – 9,3 миллиарда рублей, включая средства ФНБ. Липецк входит в десятку городов, модернизацию городского электротранспорта в которых при поддержке ВЭБ.РФ одобрило правительство РФ. Куратором программы является вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко. По поручению правительства ВЭБ.РФ также является проектным офисом программы.
https://ria.ru/20240301/tramvai-1930495050.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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россия, липецк, дмитрий григоренко, липецкая область, вэб.рф (вэб)
Липецкая область, Россия, Липецк, Дмитрий Григоренко, Липецкая область, ВЭБ.РФ (ВЭБ)
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Новые трамваи, поставленные в Липецк при поддержке ВЭБ.РФ, начали перевозить пассажиров; на реализацию проекта было предоставлено 433,6 миллиона рублей, сообщает госкорпорация.
Всего в рамках комплексной программы развития городского электротранспорта в регионах ВЭБ.РФ профинансировал поставку 46 комфортных трамваев для Липецка.
Как отмечается в сообщении, в рамках проекта будет создано 46 километров трамвайных путей, отремонтировано депо и модернизирована контактная сеть. По плану работы завершатся в ноябре 2025 года. Общий бюджет проекта по обновлению электротранспорта в Липецке составляет 14,5 миллиарда рублей, сумма инвестиций ВЭБ.РФ – 9,3 миллиарда рублей, включая средства ФНБ.
Липецк входит в десятку городов, модернизацию городского электротранспорта в которых при поддержке ВЭБ.РФ одобрило правительство РФ. Куратором программы является вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко
. По поручению правительства ВЭБ.РФ также является проектным офисом программы.