https://ria.ru/20240620/tramvai-1954276234.html

При поддержке ВЭБ.РФ в Липецке на маршруты вышли новые трамваи

При поддержке ВЭБ.РФ в Липецке на маршруты вышли новые трамваи - РИА Новости, 20.06.2024

При поддержке ВЭБ.РФ в Липецке на маршруты вышли новые трамваи

Новые трамваи, поставленные в Липецк при поддержке ВЭБ.РФ, начали перевозить пассажиров; на реализацию проекта было предоставлено 433,6 миллиона рублей,... РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T15:54

2024-06-20T15:54

2024-06-20T15:54

липецкая область

россия

липецк

дмитрий григоренко

липецкая область

вэб.рф (вэб)

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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Новые трамваи, поставленные в Липецк при поддержке ВЭБ.РФ, начали перевозить пассажиров; на реализацию проекта было предоставлено 433,6 миллиона рублей, сообщает госкорпорация. Всего в рамках комплексной программы развития городского электротранспорта в регионах ВЭБ.РФ профинансировал поставку 46 комфортных трамваев для Липецка. Как отмечается в сообщении, в рамках проекта будет создано 46 километров трамвайных путей, отремонтировано депо и модернизирована контактная сеть. По плану работы завершатся в ноябре 2025 года. Общий бюджет проекта по обновлению электротранспорта в Липецке составляет 14,5 миллиарда рублей, сумма инвестиций ВЭБ.РФ – 9,3 миллиарда рублей, включая средства ФНБ. Липецк входит в десятку городов, модернизацию городского электротранспорта в которых при поддержке ВЭБ.РФ одобрило правительство РФ. Куратором программы является вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко. По поручению правительства ВЭБ.РФ также является проектным офисом программы.

https://ria.ru/20240301/tramvai-1930495050.html

россия

липецк

липецкая область

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Алёна Пава

россия, липецк, дмитрий григоренко, липецкая область, вэб.рф (вэб)