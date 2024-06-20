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Россия впервые за пять лет поставила инсулин в Венесуэлу морским путем
Россия впервые за пять лет поставила инсулин в Венесуэлу морским путем - РИА Новости, 20.06.2024
Россия впервые за пять лет поставила инсулин в Венесуэлу морским путем
Российская компания "Герофарм" впервые за пять лет поставок инсулина в Венесуэлу сделала это морским путем, в будущем она планирует там запуск производственной... РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T03:38
2024-06-20T03:38
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МЕХИКО, 20 июн - РИА Новости. Российская компания "Герофарм" впервые за пять лет поставок инсулина в Венесуэлу сделала это морским путем, в будущем она планирует там запуск производственной линии, сообщил посол РФ в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров. "Отрадно, что сегодняшняя партия инсулина - первый опыт перевозок морским путём, который позволит нам в будущем поставлять все больше этого продукта отличного качества для поддержки венесуэльского народа и укрепления нашего сотрудничества и российско-венесуэльского стратегического партнерства", - заявил российский дипломат, видеозапись его общения с журналистами опубликована в Telegram-канале посольства. На видео Мелик-Багдасаров встречает контейнеры с инсулином в венесуэльском порту. По его словам, проект поставки инсулина производства российской "Герофарм" реализуется совместно с минздравом Венесуэлы уже пять лет, и в планах компании есть запуск производственной линии в южноамериканской стране.
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венесуэла, россия, в мире
Венесуэла, Россия, В мире
Россия впервые за пять лет поставила инсулин в Венесуэлу морским путем
Посол: "Герофарм" впервые за пять лет поставила инсулин в Венесуэлу по морю
МЕХИКО, 20 июн - РИА Новости. Российская компания "Герофарм" впервые за пять лет поставок инсулина в Венесуэлу сделала это морским путем, в будущем она планирует там запуск производственной линии, сообщил посол РФ в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров.
"Отрадно, что сегодняшняя партия инсулина - первый опыт перевозок морским путём, который позволит нам в будущем поставлять все больше этого продукта отличного качества для поддержки венесуэльского народа и укрепления нашего сотрудничества и российско-венесуэльского стратегического партнерства", - заявил российский дипломат, видеозапись его общения с журналистами опубликована в Telegram-канале посольства.
На видео Мелик-Багдасаров встречает контейнеры с инсулином в венесуэльском порту. По его словам, проект поставки инсулина производства российской "Герофарм" реализуется совместно с минздравом Венесуэлы уже пять лет, и в планах компании есть запуск производственной линии в южноамериканской стране.