https://ria.ru/20240620/tomenko-1954308660.html

Томенко: Алтайский край подключится к реализации обновленных нацпроектов

Томенко: Алтайский край подключится к реализации обновленных нацпроектов - РИА Новости, 20.06.2024

Томенко: Алтайский край подключится к реализации обновленных нацпроектов

Алтайский край подключится к реализации обновлённых нацпроектов России в следующем году, рассказал губернатор Виктор Томенко. РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T16:51

2024-06-20T16:51

2024-06-20T16:51

алтайский край

алтайский край

россия

виктор томенко

нацпроекты

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БАРНАУЛ, 20 июн – РИА Новости. Алтайский край подключится к реализации обновлённых нацпроектов России в следующем году, рассказал губернатор Виктор Томенко. "Этот год — финальный для реализации нацпроектов, которые были запущены по решению президента в 2019 году. Они затрагивают буквально все сферы жизни от здоровья, образования до благоустройства. Мы в Алтайском крае использовали все возможности, чтобы присоединиться к их реализации. Продолжаем работать в интенсивном рабочем режиме, в том числе с коллегами из федерального правительства. Сегодня поучаствовал в регулярном заседании правительственной комиссии по региональному развитию, которое в формате видеосвязи провел зампредседателя правительства РФ Марат Шакирзянович Хуснуллин", - написал Томенко в своём Telegram-канале. Томенко рассказал, что в этом году Алтайский край участвует в реализации 13 национальных проектов с общим запланированным объемом финансирования 15,4 миллиарда рублей. Например, в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" почти на 810 миллионов рублей планируется благоустроить 55 общественных территорий, среди которых в том числе парки, скверы, пешеходные зоны и 70 дворов. По нацпроекту "Безопасные качественные дороги" за 3,3 миллиарда рублей приводят в порядок 180 километров региональных и местных дорог. По нацпроекту "Здравоохранение" продолжается строительство пяти поликлиник. По словам Томенко, в этом году откроют 13 ФАПов, 7 врачебных амбулаторий и 8 фельдшерских пунктов. "А уже со следующего года — обязательно будем подключаться к обновленным нацпроектам, которые прорабатываются в соответствии с решениями главы государства", - резюмировал глава региона.

https://ria.ru/20231119/vystavka-1910387862.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

алтайский край, россия, виктор томенко, нацпроекты