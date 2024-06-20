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Томенко: Алтайский край подключится к реализации обновленных нацпроектов - РИА Новости, 20.06.2024
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Алтайский край
Алтайский край
 
16:51 20.06.2024
https://ria.ru/20240620/tomenko-1954308660.html
Томенко: Алтайский край подключится к реализации обновленных нацпроектов
Томенко: Алтайский край подключится к реализации обновленных нацпроектов - РИА Новости, 20.06.2024
Томенко: Алтайский край подключится к реализации обновленных нацпроектов
Алтайский край подключится к реализации обновлённых нацпроектов России в следующем году, рассказал губернатор Виктор Томенко. РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T16:51
2024-06-20T16:51
алтайский край
алтайский край
россия
виктор томенко
нацпроекты
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БАРНАУЛ, 20 июн – РИА Новости. Алтайский край подключится к реализации обновлённых нацпроектов России в следующем году, рассказал губернатор Виктор Томенко. "Этот год — финальный для реализации нацпроектов, которые были запущены по решению президента в 2019 году. Они затрагивают буквально все сферы жизни от здоровья, образования до благоустройства. Мы в Алтайском крае использовали все возможности, чтобы присоединиться к их реализации. Продолжаем работать в интенсивном рабочем режиме, в том числе с коллегами из федерального правительства. Сегодня поучаствовал в регулярном заседании правительственной комиссии по региональному развитию, которое в формате видеосвязи провел зампредседателя правительства РФ Марат Шакирзянович Хуснуллин", - написал Томенко в своём Telegram-канале. Томенко рассказал, что в этом году Алтайский край участвует в реализации 13 национальных проектов с общим запланированным объемом финансирования 15,4 миллиарда рублей. Например, в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" почти на 810 миллионов рублей планируется благоустроить 55 общественных территорий, среди которых в том числе парки, скверы, пешеходные зоны и 70 дворов. По нацпроекту "Безопасные качественные дороги" за 3,3 миллиарда рублей приводят в порядок 180 километров региональных и местных дорог. По нацпроекту "Здравоохранение" продолжается строительство пяти поликлиник. По словам Томенко, в этом году откроют 13 ФАПов, 7 врачебных амбулаторий и 8 фельдшерских пунктов. "А уже со следующего года — обязательно будем подключаться к обновленным нацпроектам, которые прорабатываются в соответствии с решениями главы государства", - резюмировал глава региона.
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алтайский край, россия, виктор томенко, нацпроекты
Алтайский край, Алтайский край, Россия, Виктор Томенко, Нацпроекты

Томенко: Алтайский край подключится к реализации обновленных нацпроектов

© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Алтайского краяГлава Алтайского края Виктор Томенко
Глава Алтайского края Виктор Томенко - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Алтайского края
Глава Алтайского края Виктор Томенко
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БАРНАУЛ, 20 июн – РИА Новости. Алтайский край подключится к реализации обновлённых нацпроектов России в следующем году, рассказал губернатор Виктор Томенко.
«
"Этот год — финальный для реализации нацпроектов, которые были запущены по решению президента в 2019 году. Они затрагивают буквально все сферы жизни от здоровья, образования до благоустройства. Мы в Алтайском крае использовали все возможности, чтобы присоединиться к их реализации. Продолжаем работать в интенсивном рабочем режиме, в том числе с коллегами из федерального правительства. Сегодня поучаствовал в регулярном заседании правительственной комиссии по региональному развитию, которое в формате видеосвязи провел зампредседателя правительства РФ Марат Шакирзянович Хуснуллин", - написал Томенко в своём Telegram-канале.
Томенко рассказал, что в этом году Алтайский край участвует в реализации 13 национальных проектов с общим запланированным объемом финансирования 15,4 миллиарда рублей.
Например, в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" почти на 810 миллионов рублей планируется благоустроить 55 общественных территорий, среди которых в том числе парки, скверы, пешеходные зоны и 70 дворов. По нацпроекту "Безопасные качественные дороги" за 3,3 миллиарда рублей приводят в порядок 180 километров региональных и местных дорог. По нацпроекту "Здравоохранение" продолжается строительство пяти поликлиник. По словам Томенко, в этом году откроют 13 ФАПов, 7 врачебных амбулаторий и 8 фельдшерских пунктов.
"А уже со следующего года — обязательно будем подключаться к обновленным нацпроектам, которые прорабатываются в соответствии с решениями главы государства", - резюмировал глава региона.
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко на международной выставке-форуме Россия. 19 ноября 2023 года - РИА Новости, 1920, 19.11.2023
Губернатор Алтайского края открыл День региона на выставке "Россия"
19 ноября 2023, 13:00
 
Алтайский крайАлтайский крайРоссияВиктор ТоменкоНацпроекты
 
 
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