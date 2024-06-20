https://ria.ru/20240620/terrorizm-1954249947.html

Россия и Вьетнам выступили за переговоры по борьбе с химическим терроризмом

Россия и Вьетнам выступили за переговоры по борьбе с химическим терроризмом - РИА Новости, 20.06.2024

Россия и Вьетнам выступили за переговоры по борьбе с химическим терроризмом

Россия и Вьетнам выступают за переговоры по конвенции для борьбы с актами химического и биологического терроризма. РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T14:39

2024-06-20T14:39

2024-06-20T14:39

россия

вьетнам

политика

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Россия и Вьетнам выступают за переговоры по конвенции для борьбы с актами химического и биологического терроризма. Совместное заявление РФ и Социалистической Республики Вьетнам о дальнейшем углублении всеобъемлющего стратегического партнерства в контексте 30-летия реализации Российско-Вьетнамского Договора об основах дружественных отношений опубликовано на сайте Кремля. "В целях противодействия угрозе химического и биологического терроризма Россия и Вьетнам подчеркивают необходимость начать многосторонние переговоры по разработке международной конвенции по борьбе с актами химического и биологического терроризма на Конференции по разоружению", - говорится в заявлении.

https://ria.ru/20240619/putin-1954067524.html

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россия, вьетнам, политика