Россия и Вьетнам выступили за переговоры по борьбе с химическим терроризмом
Россия и Вьетнам выступили за переговоры по конвенции по борьбе с химтерроризмом
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Социалистической Республики Вьетнам То Лам на совместном фотографировании в Президентском дворце в Ханое
Президент РФ Владимир Путин и президент Социалистической Республики Вьетнам То Лам на совместном фотографировании в Президентском дворце в Ханое
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Россия и Вьетнам выступают за переговоры по конвенции для борьбы с актами химического и биологического терроризма.
Совместное заявление РФ и Социалистической Республики Вьетнам о дальнейшем углублении всеобъемлющего стратегического партнерства в контексте 30-летия реализации Российско-Вьетнамского Договора об основах дружественных отношений опубликовано на сайте Кремля.
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"В целях противодействия угрозе химического и биологического терроризма Россия и Вьетнам подчеркивают необходимость начать многосторонние переговоры по разработке международной конвенции по борьбе с актами химического и биологического терроризма на Конференции по разоружению", - говорится в заявлении.