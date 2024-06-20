https://ria.ru/20240620/tanki-1954214081.html

СМИ: на Украину могли попасть британские танки с канцерогенной краской

СМИ: на Украину могли попасть британские танки с канцерогенной краской - РИА Новости, 20.06.2024

СМИ: на Украину могли попасть британские танки с канцерогенной краской

Великобритания до 2019 года использовала для покрытия танков Challenger 2, которые, в том числе, Лондон поставлял Киеву, краску с содержанием канцерогенного... РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T13:10

2024-06-20T13:10

2024-06-20T13:10

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МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Великобритания до 2019 года использовала для покрытия танков Challenger 2, которые, в том числе, Лондон поставлял Киеву, краску с содержанием канцерогенного вещества, сообщает газета Times. В январе 2023 года Британия объявила о передаче Украине 14 боевых танков Challenger 2. Как минимум два из них были подбиты российскими войсками. "До января 2019 британские вооруженные силы использовали на грузовиках, нержавеющих танках, таких как Challenger 2, и бронетранспортерах краску, содержащую шестивалентный хром, признанный для человека канцерогеном", - говорится в статье. Использование опасного хрома в производстве было запрещено директивой ЕС ещё в далёком 2003 году, напоминает Times. Ещё через три года был ратифицирован регламент Евросоюза о регулировании химических веществ, в рамках которого Еврокомиссия установила крайний срок разрешенного использования хроматов в краске – январь 2019 года, пишет газета. Таким образом минобороны Британии до последнего не прекращало использовать для покрытия техники краску с канцерогенным хромом, говорится в статье. Теперь некоторые британские военные, покрывавшие боевые машины этой краской, страдают от лимфомы Ходжкина, злокачественного онкологического заболевания, сказано в материале. Они намерены судиться с министерством обороны Британии, поскольку считают, что военное руководство знало о всех рисках на протяжении почти 20 лет, однако продолжало использовать краску, не сообщая солдатам об опасности и не выдавая им защитной одежды, сообщает газета. Ранее газета Times сообщала, что более 100 британских военных пилотов также подали на минобороны в суд из-за развития у них рака в результате воздействия токсичных выхлопов вертолетов.

https://ria.ru/20240611/defitsit-1951973881.html

https://ria.ru/20240519/britaniya-1946983315.html

https://ria.ru/20240329/challenger-1936516719.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, великобритания, украина, вооруженные силы украины