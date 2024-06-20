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На Западе рассказали, какой приказ получил Сырский под Харьковом
На Западе рассказали, какой приказ получил Сырский под Харьковом - РИА Новости, 20.06.2024
На Западе рассказали, какой приказ получил Сырский под Харьковом
Главкому ВСУ Александру Сырскому приказали начать контрнаступление в Харьковской области, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала... РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T20:03
2024-06-20T20:03
2024-06-20T20:03
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Главкому ВСУ Александру Сырскому приказали начать контрнаступление в Харьковской области, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Judging Freedom."Сырскому недавно приказали в течение 45 дней начать решительную контратаку под Харьковом. Это именно то, чего русские и ждут", — рассказал эксперт.По мнению Риттера, ситуация в этом регионе повторит ту, которая складывалась на запорожском направлении летом 2023 года. Тогда ВСУ потеряли огромное количество людей и техники, но добиться успеха не смогли, резюмировал отставной разведчик.Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что Украина намерена организовать новое контрнаступление, которое попытается подать как крупный успех 2024 года. Он предупредил, что попытки "любой ценой" выдавить Россию из Харьковской области приведут к потерям для Киева. Они будут стоить украинским военным очень дорого, подчеркнул президент.
https://ria.ru/20240620/ukraina-1954291188.html
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В мире, Харьков, Харьковская область, Украина, Александр Сырский, Скотт Риттер, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы США
На Западе рассказали, какой приказ получил Сырский под Харьковом
Риттер: Сырскому приказали начать крупное наступление под Харьковом