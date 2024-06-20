https://ria.ru/20240620/syrskiy-1954370953.html

На Западе рассказали, какой приказ получил Сырский под Харьковом

На Западе рассказали, какой приказ получил Сырский под Харьковом - РИА Новости, 20.06.2024

На Западе рассказали, какой приказ получил Сырский под Харьковом

Главкому ВСУ Александру Сырскому приказали начать контрнаступление в Харьковской области, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала... РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T20:03

2024-06-20T20:03

2024-06-20T20:03

в мире

харьков

харьковская область

украина

александр сырский

скотт риттер

владимир путин

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/09/1926369791_182:67:2110:1152_1920x0_80_0_0_00d08275d6d309d11a5ac8b1fe6094d0.jpg

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Главкому ВСУ Александру Сырскому приказали начать контрнаступление в Харьковской области, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Judging Freedom."Сырскому недавно приказали в течение 45 дней начать решительную контратаку под Харьковом. Это именно то, чего русские и ждут", — рассказал эксперт.По мнению Риттера, ситуация в этом регионе повторит ту, которая складывалась на запорожском направлении летом 2023 года. Тогда ВСУ потеряли огромное количество людей и техники, но добиться успеха не смогли, резюмировал отставной разведчик.Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что Украина намерена организовать новое контрнаступление, которое попытается подать как крупный успех 2024 года. Он предупредил, что попытки "любой ценой" выдавить Россию из Харьковской области приведут к потерям для Киева. Они будут стоить украинским военным очень дорого, подчеркнул президент.

https://ria.ru/20240620/ukraina-1954291188.html

https://ria.ru/20240620/ssha-1954349336.html

харьков

харьковская область

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, харьков, харьковская область, украина, александр сырский, скотт риттер, владимир путин, вооруженные силы украины, вооруженные силы сша