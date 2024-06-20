https://ria.ru/20240620/svr-1954160234.html
Легитимность Зеленского зависит от западной поддержки, заявили в СВР
Легитимность Зеленского зависит от западной поддержки, заявили в СВР - РИА Новости, 20.06.2024
Легитимность Зеленского зависит от западной поддержки, заявили в СВР
Зеленский утратил всякую самостоятельность, он "находится на "коротком поводке" в руках кураторов из вашингтонского обкома", заявили в пресс-бюро СВР. РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T10:08
2024-06-20T10:08
2024-06-20T11:01
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
владимир зеленский
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Зеленский утратил всякую самостоятельность, он "находится на "коротком поводке" в руках кураторов из вашингтонского обкома", заявили в пресс-бюро СВР."Вашингтон и его сателлитов устраивает сложившаяся после 20 мая сего года ситуация, в которой легитимность Владимира Зеленского полностью зависит от западной поддержки", — сообщили в СВР.
https://radiosputnik.ru/20240620/zelenskiy-1954173148.html
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служба внешней разведки российской федерации (свр россии), владимир зеленский
Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Владимир Зеленский
Легитимность Зеленского зависит от западной поддержки, заявили в СВР
СВР: легитимность Зеленского полностью зависит от западной поддержки