https://ria.ru/20240620/svr-1954160234.html

Легитимность Зеленского зависит от западной поддержки, заявили в СВР

Легитимность Зеленского зависит от западной поддержки, заявили в СВР - РИА Новости, 20.06.2024

Легитимность Зеленского зависит от западной поддержки, заявили в СВР

Зеленский утратил всякую самостоятельность, он "находится на "коротком поводке" в руках кураторов из вашингтонского обкома", заявили в пресс-бюро СВР. РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T10:08

2024-06-20T10:08

2024-06-20T11:01

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

владимир зеленский

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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Зеленский утратил всякую самостоятельность, он "находится на "коротком поводке" в руках кураторов из вашингтонского обкома", заявили в пресс-бюро СВР."Вашингтон и его сателлитов устраивает сложившаяся после 20 мая сего года ситуация, в которой легитимность Владимира Зеленского полностью зависит от западной поддержки", — сообщили в СВР.

https://radiosputnik.ru/20240620/zelenskiy-1954173148.html

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

служба внешней разведки российской федерации (свр россии), владимир зеленский