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Подразделения "Южной" группировки уничтожили пять складов боеприпасов ВСУ - РИА Новости, 20.06.2024
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Подразделения "Южной" группировки уничтожили пять складов боеприпасов ВСУ
Подразделения "Южной" группировки уничтожили пять складов боеприпасов ВСУ - РИА Новости, 20.06.2024
Подразделения "Южной" группировки уничтожили пять складов боеприпасов ВСУ
Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, уничтожили пять складов боеприпасов противника, ВСУ потеряли более 785... РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T13:42
2024-06-20T13:42
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, уничтожили пять складов боеприпасов противника, ВСУ потеряли более 785 военнослужащих, пять бронемашин, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 24-й, 28-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Константиновка, Часов Яр и Кураховка Донецкой Народной Республики. Кроме того, отражена контратака подразделений 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, ВСУ потеряли более 785 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, в том числе два БТР М113 производства США, 17 автомобилей, 155-мм гаубицу FH-70 производства Великобритании, три 152-мм гаубицы Д-20, два 105-мм орудия L-119 производства Великобритании и пусковую установку 128-мм РСЗО RAK SA-12 производства Хорватии."Кроме того, уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и пять полевых складов боеприпасов ВСУ", - сообщили в Минобороны.
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в мире, великобритания, россия, константиновка, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Великобритания, Россия, Константиновка, Вооруженные силы Украины
Подразделения "Южной" группировки уничтожили пять складов боеприпасов ВСУ

МО: бойцы "Юга" уничтожили более 785 солдат ВСУ, 5 складов боеприпасов, 5 БМП

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие штурмовых подразделений
Военнослужащие штурмовых подразделений - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащие штурмовых подразделений . Архивное фото
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, уничтожили пять складов боеприпасов противника, ВСУ потеряли более 785 военнослужащих, пять бронемашин, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 24-й, 28-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Константиновка, Часов Яр и Кураховка Донецкой Народной Республики. Кроме того, отражена контратака подразделений 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ", - говорится в сводке министерства.
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По данным ведомства, ВСУ потеряли более 785 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, в том числе два БТР М113 производства США, 17 автомобилей, 155-мм гаубицу FH-70 производства Великобритании, три 152-мм гаубицы Д-20, два 105-мм орудия L-119 производства Великобритании и пусковую установку 128-мм РСЗО RAK SA-12 производства Хорватии.
"Кроме того, уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и пять полевых складов боеприпасов ВСУ", - сообщили в Минобороны.
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