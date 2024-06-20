https://ria.ru/20240620/svo-1954224789.html

Подразделения "Южной" группировки уничтожили пять складов боеприпасов ВСУ

Подразделения "Южной" группировки уничтожили пять складов боеприпасов ВСУ - РИА Новости, 20.06.2024

Подразделения "Южной" группировки уничтожили пять складов боеприпасов ВСУ

Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, уничтожили пять складов боеприпасов противника, ВСУ потеряли более 785... РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T13:42

2024-06-20T13:42

2024-06-20T13:42

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, уничтожили пять складов боеприпасов противника, ВСУ потеряли более 785 военнослужащих, пять бронемашин, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 24-й, 28-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Константиновка, Часов Яр и Кураховка Донецкой Народной Республики. Кроме того, отражена контратака подразделений 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, ВСУ потеряли более 785 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, в том числе два БТР М113 производства США, 17 автомобилей, 155-мм гаубицу FH-70 производства Великобритании, три 152-мм гаубицы Д-20, два 105-мм орудия L-119 производства Великобритании и пусковую установку 128-мм РСЗО RAK SA-12 производства Хорватии."Кроме того, уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и пять полевых складов боеприпасов ВСУ", - сообщили в Минобороны.

https://ria.ru/20240620/svo-1954223779.html

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в мире, великобритания, россия, константиновка, вооруженные силы украины