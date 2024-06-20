https://ria.ru/20240620/svo-1954222082.html

Группировка "Центр" нанесла поражение трем украинским бригадам в ДНР

Группировка "Центр" нанесла поражение трем украинским бригадам в ДНР - РИА Новости, 20.06.2024

Группировка "Центр" нанесла поражение трем украинским бригадам в ДНР

Российские военнослужащие группировки войск "Центр" нанесли поражение трём украинским бригадам в районах Торецка, Новгородского и Новосёловки Первой в ДНР,... РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T13:34

2024-06-20T13:34

2024-06-20T13:34

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Российские военнослужащие группировки войск "Центр" нанесли поражение трём украинским бригадам в районах Торецка, Новгородского и Новосёловки Первой в ДНР, потери противника составили до 380 солдат, сообщили в Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированиям 23-й, 47-й механизированных бригад ВСУ и 110-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Торецк, Новгородское, Розовка и Новоселовка Первая Донецкой Народной Республики. Отразили пять контратак штурмовых групп 68-й егерской бригады ВСУ", - говорится в сообщении. "Потери противника составили до 380 военнослужащих, боевая бронированная машина МаххPrо производства США, шесть автомобилей, 152 мм гаубица 2А65 "Мста-Б", 122 мм гаубица Д-30 и 105 мм гаубица М119 производства США", - добавили в МО РФ.

https://ria.ru/20240610/svo-1951935999.html

торецк

россия

донецкая народная республика

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в мире, торецк, россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины