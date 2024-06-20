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Группировка "Центр" нанесла поражение трем украинским бригадам в ДНР - РИА Новости, 20.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:34 20.06.2024
https://ria.ru/20240620/svo-1954222082.html
Группировка "Центр" нанесла поражение трем украинским бригадам в ДНР
Группировка "Центр" нанесла поражение трем украинским бригадам в ДНР - РИА Новости, 20.06.2024
Группировка "Центр" нанесла поражение трем украинским бригадам в ДНР
Российские военнослужащие группировки войск "Центр" нанесли поражение трём украинским бригадам в районах Торецка, Новгородского и Новосёловки Первой в ДНР,... РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T13:34
2024-06-20T13:34
специальная военная операция на украине
в мире
торецк
россия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Российские военнослужащие группировки войск "Центр" нанесли поражение трём украинским бригадам в районах Торецка, Новгородского и Новосёловки Первой в ДНР, потери противника составили до 380 солдат, сообщили в Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированиям 23-й, 47-й механизированных бригад ВСУ и 110-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Торецк, Новгородское, Розовка и Новоселовка Первая Донецкой Народной Республики. Отразили пять контратак штурмовых групп 68-й егерской бригады ВСУ", - говорится в сообщении. "Потери противника составили до 380 военнослужащих, боевая бронированная машина МаххPrо производства США, шесть автомобилей, 152 мм гаубица 2А65 "Мста-Б", 122 мм гаубица Д-30 и 105 мм гаубица М119 производства США", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20240610/svo-1951935999.html
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в мире, торецк, россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Торецк, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Группировка "Центр" нанесла поражение трем украинским бригадам в ДНР

МО: "Центр" нанес поражение трем бригадам ВСУ в ДНР, уничтожил до 380 солдат

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВС РФ в зоне проведения СВО
ВС РФ в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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ВС РФ в зоне проведения СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Российские военнослужащие группировки войск "Центр" нанесли поражение трём украинским бригадам в районах Торецка, Новгородского и Новосёловки Первой в ДНР, потери противника составили до 380 солдат, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированиям 23-й, 47-й механизированных бригад ВСУ и 110-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Торецк, Новгородское, Розовка и Новоселовка Первая Донецкой Народной Республики. Отразили пять контратак штурмовых групп 68-й егерской бригады ВСУ", - говорится в сообщении.
"Потери противника составили до 380 военнослужащих, боевая бронированная машина МаххPrо производства США, шесть автомобилей, 152 мм гаубица 2А65 "Мста-Б", 122 мм гаубица Д-30 и 105 мм гаубица М119 производства США", - добавили в МО РФ.
Боевая работа артиллерии ВС РФ - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
Подразделения группировки "Центр" отразили пять контратак ВСУ
10 июня, 13:32
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреТорецкРоссияДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
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