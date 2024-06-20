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В Донецке мужчина пострадал при подрыве на мине "Лепесток" - РИА Новости, 20.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:06 20.06.2024
https://ria.ru/20240620/svo-1954197343.html
В Донецке мужчина пострадал при подрыве на мине "Лепесток"
В Донецке мужчина пострадал при подрыве на мине "Лепесток" - РИА Новости, 20.06.2024
В Донецке мужчина пострадал при подрыве на мине "Лепесток"
Мужчина получил множественные ранения в Куйбышевском районе Донецка, в результате подрыва на противопехотной мине "Лепесток", сообщил мэр города Алексей... РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T12:06
2024-06-20T12:06
специальная военная операция на украине
куйбышевский район
донецк
украина
алексей кулемзин (донецк)
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ДОНЕЦК, 20 июн – РИА Новости. Мужчина получил множественные ранения в Куйбышевском районе Донецка, в результате подрыва на противопехотной мине "Лепесток", сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале."По предварительной информации, сегодня в Куйбышевском районе по улице Одинцова от воздействия противопехотной мины "Лепесток" получил множественные ранения мужчина 1981 года рождения", - написал Кулемзин. Он отметил, что пострадавший доставлен в лечебное учреждение. Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Устанавливается на грунт дистанционными средствами минирования. Из-за необычной формы люди, не знакомые с данной миной, могут не опознать ее как опасный объект. Мина является практически точной копией американской мины BLU-43/B Dragontooth. Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.
https://ria.ru/20230928/mina-1899299306.html
куйбышевский район
донецк
украина
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куйбышевский район, донецк, украина, алексей кулемзин (донецк)
Специальная военная операция на Украине, Куйбышевский район, Донецк, Украина, Алексей Кулемзин (Донецк)
В Донецке мужчина пострадал при подрыве на мине "Лепесток"

Мэр Донецка Кулемзин: мужчина пострадал при подрыве на мине "Лепесток"

© РИА Новости / Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкПротивопехотная фугасная мина ПМФ-1 "Лепесток"
Противопехотная фугасная мина ПМФ-1 Лепесток - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Противопехотная фугасная мина ПМФ-1 "Лепесток". Архивное фото
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ДОНЕЦК, 20 июн – РИА Новости. Мужчина получил множественные ранения в Куйбышевском районе Донецка, в результате подрыва на противопехотной мине "Лепесток", сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале.
"По предварительной информации, сегодня в Куйбышевском районе по улице Одинцова от воздействия противопехотной мины "Лепесток" получил множественные ранения мужчина 1981 года рождения", - написал Кулемзин. Он отметил, что пострадавший доставлен в лечебное учреждение.
Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Устанавливается на грунт дистанционными средствами минирования. Из-за необычной формы люди, не знакомые с данной миной, могут не опознать ее как опасный объект. Мина является практически точной копией американской мины BLU-43/B Dragontooth. Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.
Противопехотная фугасная мина ПМФ-1 Лепесток - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
В Донецке мирная жительница пострадала при подрыве на мине "Лепесток"
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Специальная военная операция на УкраинеКуйбышевский районДонецкУкраинаАлексей Кулемзин (Донецк)
 
 
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