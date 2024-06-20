https://ria.ru/20240620/svo-1954146052.html

В Орловской области сбили беспилотник

В Орловской области сбили беспилотник - РИА Новости, 20.06.2024

В Орловской области сбили беспилотник

Беспилотник реактивного типа сбит средствами РЭБ на территории Орловской области, пострадавших и разрушений нет, сообщает губернатор региона Андрей Клычков в... РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T08:32

2024-06-20T08:32

2024-06-20T08:32

специальная военная операция на украине

происшествия

орловская область

андрей клычков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/13/1928159836_0:366:1292:1093_1920x0_80_0_0_75e4aa9eedea40dc9dbfd0af6917fc1d.png

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Беспилотник реактивного типа сбит средствами РЭБ на территории Орловской области, пострадавших и разрушений нет, сообщает губернатор региона Андрей Клычков в Telegram-канале. "Сегодня ночью на территории Покровского района Орловской области средствами радиоэлектронной борьбы сбит БПЛА реактивного типа. Пострадавших и разрушений нет. В настоящее время на месте происшествия работают оперативные службы и правоохранительные органы",- говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240617/ukraina-1952952807.html

орловская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, орловская область, андрей клычков