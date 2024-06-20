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В Орловской области сбили беспилотник - РИА Новости, 20.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
08:32 20.06.2024
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В Орловской области сбили беспилотник
В Орловской области сбили беспилотник - РИА Новости, 20.06.2024
В Орловской области сбили беспилотник
Беспилотник реактивного типа сбит средствами РЭБ на территории Орловской области, пострадавших и разрушений нет, сообщает губернатор региона Андрей Клычков в... РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T08:32
2024-06-20T08:32
специальная военная операция на украине
происшествия
орловская область
андрей клычков
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Беспилотник реактивного типа сбит средствами РЭБ на территории Орловской области, пострадавших и разрушений нет, сообщает губернатор региона Андрей Клычков в Telegram-канале. "Сегодня ночью на территории Покровского района Орловской области средствами радиоэлектронной борьбы сбит БПЛА реактивного типа. Пострадавших и разрушений нет. В настоящее время на месте происшествия работают оперативные службы и правоохранительные органы",- говорится в сообщении.
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происшествия, орловская область, андрей клычков
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Орловская область, Андрей Клычков
В Орловской области сбили беспилотник

Губернатор Клычков: в Орловской области сбили беспилотник реактивного типа

© РИА НовостиБританский реактивный беспилотник
Британский реактивный беспилотник
© РИА Новости
Британский реактивный беспилотник. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Беспилотник реактивного типа сбит средствами РЭБ на территории Орловской области, пострадавших и разрушений нет, сообщает губернатор региона Андрей Клычков в Telegram-канале.
"Сегодня ночью на территории Покровского района Орловской области средствами радиоэлектронной борьбы сбит БПЛА реактивного типа. Пострадавших и разрушений нет. В настоящее время на месте происшествия работают оперативные службы и правоохранительные органы",- говорится в сообщении.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияОрловская областьАндрей Клычков
 
 
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