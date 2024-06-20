https://ria.ru/20240620/svet-1954396587.html

В Чечне более 80 тысяч потребителей остались без света из-за непогоды

В Чечне более 80 тысяч потребителей остались без света из-за непогоды - РИА Новости, 20.06.2024

В Чечне более 80 тысяч потребителей остались без света из-за непогоды

Более 80 тысяч потребителей в Чечне остались без энергоснабжения из-за дождя, грозы и сильного ветра; ведутся восстановительные работы, сообщило Минэнерго РФ. РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T22:53

2024-06-20T22:53

2024-06-20T22:53

происшествия

россия

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Более 80 тысяч потребителей в Чечне остались без энергоснабжения из-за дождя, грозы и сильного ветра; ведутся восстановительные работы, сообщило Минэнерго РФ. "В связи с неблагоприятными погодными условиями (сильный дождь, гроза, ветер до 25 метров в секунду) в Чеченской Республике происходят отключения объектов электросетевого хозяйства. По оперативным данным, без электроснабжения остаются 83,1 тысячи потребителей", - говорится в сообщении в официальном Telegram-канале министерства. Отмечается, что к аварийно-восстановительным работам привлечено 43 бригады (142 человека и 43 единицы специальной техники).

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происшествия, россия, министерство энергетики рф (минэнерго россии)