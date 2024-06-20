https://ria.ru/20240620/sud-1954336484.html

Суд продлил арест советнику губернатора Орловской области

Суд продлил арест советнику губернатора Орловской области - РИА Новости, 20.06.2024

Суд продлил арест советнику губернатора Орловской области

Советский районный суд Орла на два месяца продлил срок содержания под стражей советнику губернатора Орловской области Сергею Лежневу по делу о мошенничестве на... РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T17:56

2024-06-20T17:56

2024-06-20T17:56

происшествия

орел

орловская область

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МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Советский районный суд Орла на два месяца продлил срок содержания под стражей советнику губернатора Орловской области Сергею Лежневу по делу о мошенничестве на общую сумму 76 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. В конце мая Советский районный суд в Орле отправил Лежнева под стражу на месяц. Ему вменяют статью о мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере, по факту хищения денежных средств при производстве строительных работ в рамках муниципальных контрактов. Защита Лежнева обжаловала избранную меру пресечения, однако Орловский областной суд оставил его под стражей. "Советский районный суд Орла сегодня продлил срок содержания под стражей на два месяца, до 24 августа 2024 года, советнику губернатора Орловской области Сергею Лежневу, обвиняемому в совершении мошенничества по ч. 4 ст. 159 УК РФ", – рассказал агентству представитель пресс-службы суда. Ранее сообщалось, что фигурант действовал в составе организованной группы, используя свое служебное положение. Лежнев обвиняется в хищении денежных средств в рамках проектов: "Реконструкция Красного моста в г. Орле", "Капитальный ремонт моста "Дружба" через реку Ока в черте г. Орла", "Реконструкция моста через р. Сосна на автомобильной дороге муниципального значения Вахнова-Вожжево в Ливенском районе Орловской области". Общий ущерб от хищения денежных средств, выделенных бюджетам различных уровней, в том числе в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", составил более 76 миллионов рублей.

https://ria.ru/20240618/vzyatki-1953749670.html

https://ria.ru/20240619/dagestan-1954048051.html

орел

орловская область

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происшествия, орел, орловская область