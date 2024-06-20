https://ria.ru/20240620/sud-1954156727.html
Адвокат сестры "крабового короля" попросил отложить рассмотрение апелляции
Адвокат сестры "крабового короля" попросил отложить рассмотрение апелляции - РИА Новости, 20.06.2024
Адвокат сестры "крабового короля" попросил отложить рассмотрение апелляции
Адвокат сестры "крабового короля" Олега Кана просил отложить рассмотрение апелляционных жалоб на решение нижестоящей инстанции о взыскании по иску... РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T09:44
2024-06-20T09:44
2024-06-20T09:44
приморский край
великобритания
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ВЛАДИВОСТОК, 20 июн - РИА Новости. Адвокат сестры "крабового короля" Олега Кана просил отложить рассмотрение апелляционных жалоб на решение нижестоящей инстанции о взыскании по иску Генпрокуратуры 358,7 миллиарда рублей с ряда рыбопромышленников Дальнего Востока из-за поступления новой жалобы от находящегося в федеральном розыске ответчика, передает корреспондент РИА Новости из зала Пятого арбитражного апелляционного суда. Об этом адвокат Олег Суханов, представлявший в суде Марину Тен, сестру Олега Кана, заявил в четверг в Пятом арбитражном апелляционном суде, заметив, что жалобу увидели в картотеке дел. "Объявить перерыв в судебном заседании до выяснения вопроса по апелляционной жалобе... до 10.30 21 июня", - заявила судья. Суханов после заседания пояснил РИА Новости, что жалобу подал Родион Ким. "Он в первой инстанции участия не принимал... и находится в розыске федеральном. [Жалоба] зарегистрирована в суде первой инстанции 19 числа, ... и 20-го её направили в апелляционную инстанцию, но ещё она не поступила", - сказал адвокат. Арбитражный суд Приморского края в конце марта взыскал с Кана и других ответчиков 358,7 миллиарда рублей и обратил в доход государства имущество на 21 миллиард рублей. Представитель одного из ответчиков заявлял в суде, что Кан умер в Великобритании. Но представитель Генпрокуратуры назвал это инсценировкой, так как в российских органах ЗАГС информации о смерти Кана нет. В апреле активы семи дальневосточных рыбопромышленных компаний перешли в собственность государства. Это "Севрыбфлот", "Аквамарин", "Прибой-Т", "Рентэлит", "Курильский универсальный комплекс", "Симост Восток" и Приморская рыболовная компания. В конце января Генпрокуратура подала в суд два иска о взыскании с рыбопромышленников почти 400 миллиардов рублей за незаконный вылов биоресурсов на Дальнем Востоке. В общей сложности ответчиками значились 31 компания и 29 человек, в том числе Дмитрий Дремлюга и Олег Кан. В одном иске фигурировали Дмитрий и Алена Дремлюги, Юрий Далишнев, компании "Краб Марин", "Реал Девелопмент", "Мерлион" и другие. Второй касался, в частности, Виктории Ледуковой, Олега и Александра Канов, компаний "Монерон", "Аквамарин", "Приморская рыболовная компания" и других. Сообщалось, что эти компании были подконтрольны корейской фирме Olves Co., Ltd и имеющему вид на жительство в Южной Корее и скрывшемуся от суда Кану. Кан заочно проходит по двум уголовным делам. В апреле коллегия судей признала его виновным в организации убийства предпринимателя Валерия Пхиденко в 2010 году и приговорила к 17 годам колонии строгого режима. Суд также взыскал с Кана компенсацию морального вреда в пользу пяти потерпевших в размере 3 миллионов рублей каждому. По второму делу Кана обвиняют в создании преступного сообщества, контрабанде стратегически важных ресурсов, а также уклонении от уплаты таможенных платежей и налогов.
https://ria.ru/20240319/kan-1934286752.html
https://ria.ru/20240502/rybopromyshlenniki-1943398176.html
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приморский край, великобритания, дальний восток, олег кан, кану, генеральная прокуратура рф, ален, марин
Приморский край, Великобритания, Дальний Восток, Олег Кан, Кану, Генеральная прокуратура РФ, Ален, Марин
Адвокат сестры "крабового короля" попросил отложить рассмотрение апелляции
Адвокат сестры "крабового короля" Олега Кана просил отложить рассмотрение жалоб
ВЛАДИВОСТОК, 20 июн - РИА Новости. Адвокат сестры "крабового короля" Олега Кана просил отложить рассмотрение апелляционных жалоб на решение нижестоящей инстанции о взыскании по иску Генпрокуратуры 358,7 миллиарда рублей с ряда рыбопромышленников Дальнего Востока из-за поступления новой жалобы от находящегося в федеральном розыске ответчика, передает корреспондент РИА Новости из зала Пятого арбитражного апелляционного суда.
Об этом адвокат Олег Суханов, представлявший в суде Марину Тен, сестру Олега Кана, заявил в четверг в Пятом арбитражном апелляционном суде, заметив, что жалобу увидели в картотеке дел.
"Объявить перерыв в судебном заседании до выяснения вопроса по апелляционной жалобе... до 10.30 21 июня", - заявила судья.
Суханов после заседания пояснил РИА Новости, что жалобу подал Родион Ким. "Он в первой инстанции участия не принимал... и находится в розыске федеральном. [Жалоба] зарегистрирована в суде первой инстанции 19 числа, ... и 20-го её направили в апелляционную инстанцию, но ещё она не поступила", - сказал адвокат.
Арбитражный суд Приморского края в конце марта взыскал с Кана и других ответчиков 358,7 миллиарда рублей и обратил в доход государства имущество на 21 миллиард рублей.
Представитель одного из ответчиков заявлял в суде, что Кан умер в Великобритании. Но представитель Генпрокуратуры назвал это инсценировкой, так как в российских органах ЗАГС информации о смерти Кана нет.
В апреле активы семи дальневосточных рыбопромышленных компаний перешли в собственность государства. Это "Севрыбфлот", "Аквамарин", "Прибой-Т", "Рентэлит", "Курильский универсальный комплекс", "Симост Восток" и Приморская рыболовная компания.
В конце января Генпрокуратура подала в суд два иска о взыскании с рыбопромышленников почти 400 миллиардов рублей за незаконный вылов биоресурсов на Дальнем Востоке. В общей сложности ответчиками значились 31 компания и 29 человек, в том числе Дмитрий Дремлюга и Олег Кан.
В одном иске фигурировали Дмитрий и Алена Дремлюги, Юрий Далишнев, компании "Краб Марин", "Реал Девелопмент", "Мерлион" и другие. Второй касался, в частности, Виктории Ледуковой, Олега и Александра Канов, компаний "Монерон", "Аквамарин", "Приморская рыболовная компания" и других. Сообщалось, что эти компании были подконтрольны корейской фирме Olves Co., Ltd и имеющему вид на жительство в Южной Корее и скрывшемуся от суда Кану.
Кан заочно проходит по двум уголовным делам. В апреле коллегия судей признала его виновным в организации убийства предпринимателя Валерия Пхиденко в 2010 году и приговорила к 17 годам колонии строгого режима. Суд также взыскал с Кана компенсацию морального вреда в пользу пяти потерпевших в размере 3 миллионов рублей каждому. По второму делу Кана обвиняют в создании преступного сообщества, контрабанде стратегически важных ресурсов, а также уклонении от уплаты таможенных платежей и налогов.