https://ria.ru/20240620/sud-1954156727.html

Адвокат сестры "крабового короля" попросил отложить рассмотрение апелляции

Адвокат сестры "крабового короля" попросил отложить рассмотрение апелляции - РИА Новости, 20.06.2024

Адвокат сестры "крабового короля" попросил отложить рассмотрение апелляции

Адвокат сестры "крабового короля" Олега Кана просил отложить рассмотрение апелляционных жалоб на решение нижестоящей инстанции о взыскании по иску... РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T09:44

2024-06-20T09:44

2024-06-20T09:44

приморский край

великобритания

дальний восток

олег кан

кану

генеральная прокуратура рф

ален

марин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145574_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_05ef464980645948d183db4495a46b2e.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 20 июн - РИА Новости. Адвокат сестры "крабового короля" Олега Кана просил отложить рассмотрение апелляционных жалоб на решение нижестоящей инстанции о взыскании по иску Генпрокуратуры 358,7 миллиарда рублей с ряда рыбопромышленников Дальнего Востока из-за поступления новой жалобы от находящегося в федеральном розыске ответчика, передает корреспондент РИА Новости из зала Пятого арбитражного апелляционного суда. Об этом адвокат Олег Суханов, представлявший в суде Марину Тен, сестру Олега Кана, заявил в четверг в Пятом арбитражном апелляционном суде, заметив, что жалобу увидели в картотеке дел. "Объявить перерыв в судебном заседании до выяснения вопроса по апелляционной жалобе... до 10.30 21 июня", - заявила судья. Суханов после заседания пояснил РИА Новости, что жалобу подал Родион Ким. "Он в первой инстанции участия не принимал... и находится в розыске федеральном. [Жалоба] зарегистрирована в суде первой инстанции 19 числа, ... и 20-го её направили в апелляционную инстанцию, но ещё она не поступила", - сказал адвокат. Арбитражный суд Приморского края в конце марта взыскал с Кана и других ответчиков 358,7 миллиарда рублей и обратил в доход государства имущество на 21 миллиард рублей. Представитель одного из ответчиков заявлял в суде, что Кан умер в Великобритании. Но представитель Генпрокуратуры назвал это инсценировкой, так как в российских органах ЗАГС информации о смерти Кана нет. В апреле активы семи дальневосточных рыбопромышленных компаний перешли в собственность государства. Это "Севрыбфлот", "Аквамарин", "Прибой-Т", "Рентэлит", "Курильский универсальный комплекс", "Симост Восток" и Приморская рыболовная компания. В конце января Генпрокуратура подала в суд два иска о взыскании с рыбопромышленников почти 400 миллиардов рублей за незаконный вылов биоресурсов на Дальнем Востоке. В общей сложности ответчиками значились 31 компания и 29 человек, в том числе Дмитрий Дремлюга и Олег Кан. В одном иске фигурировали Дмитрий и Алена Дремлюги, Юрий Далишнев, компании "Краб Марин", "Реал Девелопмент", "Мерлион" и другие. Второй касался, в частности, Виктории Ледуковой, Олега и Александра Канов, компаний "Монерон", "Аквамарин", "Приморская рыболовная компания" и других. Сообщалось, что эти компании были подконтрольны корейской фирме Olves Co., Ltd и имеющему вид на жительство в Южной Корее и скрывшемуся от суда Кану. Кан заочно проходит по двум уголовным делам. В апреле коллегия судей признала его виновным в организации убийства предпринимателя Валерия Пхиденко в 2010 году и приговорила к 17 годам колонии строгого режима. Суд также взыскал с Кана компенсацию морального вреда в пользу пяти потерпевших в размере 3 миллионов рублей каждому. По второму делу Кана обвиняют в создании преступного сообщества, контрабанде стратегически важных ресурсов, а также уклонении от уплаты таможенных платежей и налогов.

https://ria.ru/20240319/kan-1934286752.html

https://ria.ru/20240502/rybopromyshlenniki-1943398176.html

приморский край

великобритания

дальний восток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

приморский край, великобритания, дальний восток, олег кан, кану, генеральная прокуратура рф, ален, марин