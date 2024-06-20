https://ria.ru/20240620/sud-1954155618.html

Суд заочно арестовал еще пять иностранцев по делу о наемничестве

Суд заочно арестовал еще пять иностранцев по делу о наемничестве - РИА Новости, 20.06.2024

Суд заочно арестовал еще пять иностранцев по делу о наемничестве

Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайства следствия о заочных арестах еще пяти иностранных граждан по статье о наемничестве, сообщается на портале судов... РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T09:37

2024-06-20T09:37

2024-06-20T09:37

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МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайства следствия о заочных арестах еще пяти иностранных граждан по статье о наемничестве, сообщается на портале судов общей юрисдикции Москвы. "Удовлетворены ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Каннингема К.Р., Циклаури Л., Моше А., Цаава Л.Р., Тейлора Д.Р.", - сказано в картотеке. Всем им вменяется ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте или военных действиях). В суде не уточнили подробностей о фигурантах и деталей уголовных дел. С начала недели инстанция заочно арестовала уже 15 иностранных наемников. В последнее время столичный суд регулярно заочно арестовывает наемников, нередко они имеют грузинские фамилии, также эта мера была применена к белорусскому гребцу, участнику Олимпиад 2004 и 2008 годов Павлу Шурмею.

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происшествия, москва, россия