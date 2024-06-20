Рейтинг@Mail.ru
Суд заочно арестовал еще пять иностранцев по делу о наемничестве - РИА Новости, 20.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:37 20.06.2024
https://ria.ru/20240620/sud-1954155618.html
Суд заочно арестовал еще пять иностранцев по делу о наемничестве
Суд заочно арестовал еще пять иностранцев по делу о наемничестве - РИА Новости, 20.06.2024
Суд заочно арестовал еще пять иностранцев по делу о наемничестве
Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайства следствия о заочных арестах еще пяти иностранных граждан по статье о наемничестве, сообщается на портале судов... РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T09:37
2024-06-20T09:37
происшествия
москва
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/11/1940535325_0:1006:2048:2158_1920x0_80_0_0_0829658e10de8edd8b5a153e5f1b89b4.jpg
МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайства следствия о заочных арестах еще пяти иностранных граждан по статье о наемничестве, сообщается на портале судов общей юрисдикции Москвы. "Удовлетворены ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Каннингема К.Р., Циклаури Л., Моше А., Цаава Л.Р., Тейлора Д.Р.", - сказано в картотеке. Всем им вменяется ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте или военных действиях). В суде не уточнили подробностей о фигурантах и деталей уголовных дел. С начала недели инстанция заочно арестовала уже 15 иностранных наемников. В последнее время столичный суд регулярно заочно арестовывает наемников, нередко они имеют грузинские фамилии, также эта мера была применена к белорусскому гребцу, участнику Олимпиад 2004 и 2008 годов Павлу Шурмею.
https://ria.ru/20240614/migranty-1952923999.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/11/1940535325_0:962:2048:2498_1920x0_80_0_0_ec4e3c2dc924a5c537963c4470a483e6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, россия
Происшествия, Москва, Россия
Суд заочно арестовал еще пять иностранцев по делу о наемничестве

Басманный суд Москвы заочно арестовал еще пять иностранных наемников

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве
Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайства следствия о заочных арестах еще пяти иностранных граждан по статье о наемничестве, сообщается на портале судов общей юрисдикции Москвы.
"Удовлетворены ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Каннингема К.Р., Циклаури Л., Моше А., Цаава Л.Р., Тейлора Д.Р.", - сказано в картотеке.
Всем им вменяется ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте или военных действиях). В суде не уточнили подробностей о фигурантах и деталей уголовных дел.
С начала недели инстанция заочно арестовала уже 15 иностранных наемников.
В последнее время столичный суд регулярно заочно арестовывает наемников, нередко они имеют грузинские фамилии, также эта мера была применена к белорусскому гребцу, участнику Олимпиад 2004 и 2008 годов Павлу Шурмею.
Рейд по выявлению незаконных трудовых мигрантов - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
В Москве за четыре месяца выдворили более двух тысяч мигрантов
14 июня, 15:26
 
ПроисшествияМоскваРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала