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Суд заочно арестовал еще пять иностранцев по делу о наемничестве
Суд заочно арестовал еще пять иностранцев по делу о наемничестве - РИА Новости, 20.06.2024
Суд заочно арестовал еще пять иностранцев по делу о наемничестве
Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайства следствия о заочных арестах еще пяти иностранных граждан по статье о наемничестве, сообщается на портале судов... РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T09:37
2024-06-20T09:37
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МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайства следствия о заочных арестах еще пяти иностранных граждан по статье о наемничестве, сообщается на портале судов общей юрисдикции Москвы. "Удовлетворены ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Каннингема К.Р., Циклаури Л., Моше А., Цаава Л.Р., Тейлора Д.Р.", - сказано в картотеке. Всем им вменяется ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте или военных действиях). В суде не уточнили подробностей о фигурантах и деталей уголовных дел. С начала недели инстанция заочно арестовала уже 15 иностранных наемников. В последнее время столичный суд регулярно заочно арестовывает наемников, нередко они имеют грузинские фамилии, также эта мера была применена к белорусскому гребцу, участнику Олимпиад 2004 и 2008 годов Павлу Шурмею.
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происшествия, москва, россия
Происшествия, Москва, Россия
Суд заочно арестовал еще пять иностранцев по делу о наемничестве
Басманный суд Москвы заочно арестовал еще пять иностранных наемников
МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайства следствия о заочных арестах еще пяти иностранных граждан по статье о наемничестве, сообщается на портале судов общей юрисдикции Москвы.
"Удовлетворены ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Каннингема К.Р., Циклаури Л., Моше А., Цаава Л.Р., Тейлора Д.Р.", - сказано в картотеке.
Всем им вменяется ч. 3 ст. 359 УК РФ
(участие наемника в вооруженном конфликте или военных действиях). В суде не уточнили подробностей о фигурантах и деталей уголовных дел.
С начала недели инстанция заочно арестовала уже 15 иностранных наемников.
В последнее время столичный суд регулярно заочно арестовывает наемников, нередко они имеют грузинские фамилии, также эта мера была применена к белорусскому гребцу, участнику Олимпиад 2004 и 2008 годов Павлу Шурмею.