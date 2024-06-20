https://ria.ru/20240620/sud-1954154005.html

На Урале началось рассмотрение дела российско-американской гражданки

На Урале началось рассмотрение дела российско-американской гражданки - РИА Новости, 20.06.2024

На Урале началось рассмотрение дела российско-американской гражданки

Свердловский областной суд в четверг начал рассмотрение дела гражданки РФ и США Ксении Карелиной, обвиняемой в госизмене, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T09:28

2024-06-20T09:28

2024-06-20T09:29

россия

екатеринбург

лос-анджелес

эван гершкович

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

происшествия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 июн – РИА Новости. Свердловский областной суд в четверг начал рассмотрение дела гражданки РФ и США Ксении Карелиной, обвиняемой в госизмене, передает корреспондент РИА Новости. Процесс проходит в закрытом режиме, журналистов запустили в зал только на 15 минут протокольной съемки перед заседанием. Дело Карелиной рассматривает судья Андрей Минеев, который 26 июня также приступит к процессу над журналистом Wall Street Journal Эваном Гершковичем, обвиняемым в шпионаже. Ранее ФСБ России информировала, что в Екатеринбурге пресечена противоправная деятельность 33-летней жительницы Лос-Анджелеса, имеющей двойное гражданство России и США и причастной к оказанию финансовой помощи Украине. Женщину обвинили в госизмене и арестовали. По версии следствия, Карелина отправляла деньги на покупку для украинской армии предметов тактической медицины, экипировки, средств поражения и боеприпасов.

https://ria.ru/20240207/gosizmena-1926010237.html

россия

екатеринбург

лос-анджелес

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россия, екатеринбург, лос-анджелес, эван гершкович, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия