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Национальный банк Швейцарии понизил ключевую ставку - РИА Новости, 20.06.2024
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10:51 20.06.2024 (обновлено: 11:18 20.06.2024)
https://ria.ru/20240620/stavka-1954172645.html
Национальный банк Швейцарии понизил ключевую ставку
Национальный банк Швейцарии понизил ключевую ставку - РИА Новости, 20.06.2024
Национальный банк Швейцарии понизил ключевую ставку
Национальный банк Швейцарии (SNB) снижает ключевую ставку с 1,50% до 1,25% из-за снижения инфляционного давления, говорится в опубликованном заявлении на сайте... РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T10:51
2024-06-20T11:18
экономика
швейцария
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ЖЕНЕВА, 20 июн - РИА Новости. Национальный банк Швейцарии (SNB) снижает ключевую ставку с 1,50% до 1,25% из-за снижения инфляционного давления, говорится в опубликованном заявлении на сайте ЦБ страны."Национальный банк Швейцарии (SNB) снижает свою ключевую ставку на 25 базисных пунктов, до 1,25%. Изменение ставки вступает в силу 21 июня 2024 года. Авуары до востребования, находящиеся в распоряжении банков SNB, оплачиваются до определенного порогового значения по ключевой ставке SNB и сверх этого порогового значения по ставке 0,75%. Национальный банк также готов при необходимости проявлять активность на валютном рынке", - сказано в документе.Центральный банк Швейцарии объяснил, что принял это решение из-за снижения инфляционного давления, чтобы сохранить хорошие денежно-кредитные условия.Базовая ставка уже была снижена с 1,75% до 1,50% в марте.
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экономика, швейцария
Экономика, Швейцария
Национальный банк Швейцарии понизил ключевую ставку

Национальный банк Швейцарии понизил ключевую ставку до 1,25%

© Fotolia / HappyAlexНациональный банк Швейцарии в Берне
Национальный банк Швейцарии в Берне - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
© Fotolia / HappyAlex
Национальный банк Швейцарии в Берне. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 20 июн - РИА Новости. Национальный банк Швейцарии (SNB) снижает ключевую ставку с 1,50% до 1,25% из-за снижения инфляционного давления, говорится в опубликованном заявлении на сайте ЦБ страны.
«
"Национальный банк Швейцарии (SNB) снижает свою ключевую ставку на 25 базисных пунктов, до 1,25%. Изменение ставки вступает в силу 21 июня 2024 года. Авуары до востребования, находящиеся в распоряжении банков SNB, оплачиваются до определенного порогового значения по ключевой ставке SNB и сверх этого порогового значения по ставке 0,75%. Национальный банк также готов при необходимости проявлять активность на валютном рынке", - сказано в документе.
Центральный банк Швейцарии объяснил, что принял это решение из-за снижения инфляционного давления, чтобы сохранить хорошие денежно-кредитные условия.
Базовая ставка уже была снижена с 1,75% до 1,50% в марте.
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ЭкономикаШвейцария
 
 
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