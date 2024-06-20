https://ria.ru/20240620/stavka-1954172645.html

Национальный банк Швейцарии понизил ключевую ставку

Национальный банк Швейцарии понизил ключевую ставку - РИА Новости, 20.06.2024

Национальный банк Швейцарии понизил ключевую ставку

Национальный банк Швейцарии (SNB) снижает ключевую ставку с 1,50% до 1,25% из-за снижения инфляционного давления, говорится в опубликованном заявлении на сайте... РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T10:51

2024-06-20T10:51

2024-06-20T11:18

экономика

швейцария

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ЖЕНЕВА, 20 июн - РИА Новости. Национальный банк Швейцарии (SNB) снижает ключевую ставку с 1,50% до 1,25% из-за снижения инфляционного давления, говорится в опубликованном заявлении на сайте ЦБ страны."Национальный банк Швейцарии (SNB) снижает свою ключевую ставку на 25 базисных пунктов, до 1,25%. Изменение ставки вступает в силу 21 июня 2024 года. Авуары до востребования, находящиеся в распоряжении банков SNB, оплачиваются до определенного порогового значения по ключевой ставке SNB и сверх этого порогового значения по ставке 0,75%. Национальный банк также готов при необходимости проявлять активность на валютном рынке", - сказано в документе.Центральный банк Швейцарии объяснил, что принял это решение из-за снижения инфляционного давления, чтобы сохранить хорошие денежно-кредитные условия.Базовая ставка уже была снижена с 1,75% до 1,50% в марте.

https://ria.ru/20240612/stavka-1952438638.html

швейцария

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экономика, швейцария