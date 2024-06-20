Приоритизация США поставок Украине не коснется Тайваня и Израиля
Кирби: приоритет США на поставках ПВО Украине не коснется Тайваня и Израиля
© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisБелый дом
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Белый дом. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 20 июн - РИА Новости. Приоритет США на поставках средств ПВО Украине не коснется Тайваня и Израиля, поскольку американские власти продолжат поставлять острову и ближневосточному государству необходимое оружие, заявил в четверг координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.
"Хочу четко обозначить, что данное изменение приоритета на затронет Тайвань. Тайвань продолжит получать необходимое от Соединенных Штатов для самообороны", - сообщил он журналистам на брифинге.
Представитель Белого дома добавил, что поставки Израилю также не пострадают.
Ранее Кирби заявил, что США приняли решение поставить в приоритет поставки Украине средств противовоздушной обороны NASAMS и Patriot в ущерб интересам других союзников, поскольку Вашингтону приходится "копать глубже", предоставляя ВСУ набор систем ПВО и ракет-перехватчиков для них.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.