https://ria.ru/20240620/ssha-1954350591.html

Приоритизация США поставок Украине не коснется Тайваня и Израиля

Приоритизация США поставок Украине не коснется Тайваня и Израиля - РИА Новости, 20.06.2024

Приоритизация США поставок Украине не коснется Тайваня и Израиля

Приоритет США на поставках средств ПВО Украине не коснется Тайваня и Израиля, поскольку американские власти продолжат поставлять острову и ближневосточному... РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T18:43

2024-06-20T18:43

2024-06-20T18:43

в мире

украина

сша

тайвань

джон кирби

сергей лавров

нато

вооруженные силы украины

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ВАШИНГТОН, 20 июн - РИА Новости. Приоритет США на поставках средств ПВО Украине не коснется Тайваня и Израиля, поскольку американские власти продолжат поставлять острову и ближневосточному государству необходимое оружие, заявил в четверг координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби. "Хочу четко обозначить, что данное изменение приоритета на затронет Тайвань. Тайвань продолжит получать необходимое от Соединенных Штатов для самообороны", - сообщил он журналистам на брифинге. Представитель Белого дома добавил, что поставки Израилю также не пострадают. Ранее Кирби заявил, что США приняли решение поставить в приоритет поставки Украине средств противовоздушной обороны NASAMS и Patriot в ущерб интересам других союзников, поскольку Вашингтону приходится "копать глубже", предоставляя ВСУ набор систем ПВО и ракет-перехватчиков для них. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240620/patriot-1954330763.html

https://ria.ru/20240415/konflikt-1940266498.html

украина

сша

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в мире, украина, сша, тайвань, джон кирби, сергей лавров, нато, вооруженные силы украины