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Приоритизация США поставок Украине не коснется Тайваня и Израиля - РИА Новости, 20.06.2024
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18:43 20.06.2024
https://ria.ru/20240620/ssha-1954350591.html
Приоритизация США поставок Украине не коснется Тайваня и Израиля
Приоритизация США поставок Украине не коснется Тайваня и Израиля - РИА Новости, 20.06.2024
Приоритизация США поставок Украине не коснется Тайваня и Израиля
Приоритет США на поставках средств ПВО Украине не коснется Тайваня и Израиля, поскольку американские власти продолжат поставлять острову и ближневосточному... РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T18:43
2024-06-20T18:43
в мире
украина
сша
тайвань
джон кирби
сергей лавров
нато
вооруженные силы украины
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ВАШИНГТОН, 20 июн - РИА Новости. Приоритет США на поставках средств ПВО Украине не коснется Тайваня и Израиля, поскольку американские власти продолжат поставлять острову и ближневосточному государству необходимое оружие, заявил в четверг координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби. "Хочу четко обозначить, что данное изменение приоритета на затронет Тайвань. Тайвань продолжит получать необходимое от Соединенных Штатов для самообороны", - сообщил он журналистам на брифинге. Представитель Белого дома добавил, что поставки Израилю также не пострадают. Ранее Кирби заявил, что США приняли решение поставить в приоритет поставки Украине средств противовоздушной обороны NASAMS и Patriot в ущерб интересам других союзников, поскольку Вашингтону приходится "копать глубже", предоставляя ВСУ набор систем ПВО и ракет-перехватчиков для них. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240620/patriot-1954330763.html
https://ria.ru/20240415/konflikt-1940266498.html
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в мире, украина, сша, тайвань, джон кирби, сергей лавров, нато, вооруженные силы украины
В мире, Украина, США, Тайвань, Джон Кирби, Сергей Лавров, НАТО, Вооруженные силы Украины
Приоритизация США поставок Украине не коснется Тайваня и Израиля

Кирби: приоритет США на поставках ПВО Украине не коснется Тайваня и Израиля

© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisБелый дом
Белый дом - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Белый дом. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 20 июн - РИА Новости. Приоритет США на поставках средств ПВО Украине не коснется Тайваня и Израиля, поскольку американские власти продолжат поставлять острову и ближневосточному государству необходимое оружие, заявил в четверг координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.
"Хочу четко обозначить, что данное изменение приоритета на затронет Тайвань. Тайвань продолжит получать необходимое от Соединенных Штатов для самообороны", - сообщил он журналистам на брифинге.
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Представитель Белого дома добавил, что поставки Израилю также не пострадают.
Ранее Кирби заявил, что США приняли решение поставить в приоритет поставки Украине средств противовоздушной обороны NASAMS и Patriot в ущерб интересам других союзников, поскольку Вашингтону приходится "копать глубже", предоставляя ВСУ набор систем ПВО и ракет-перехватчиков для них.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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