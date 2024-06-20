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"Все из-за двух событий". Зачем полицейский из Техаса отправился в Донбасс - РИА Новости, 20.06.2024
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08:00 20.06.2024 (обновлено: 08:09 20.06.2024)
https://ria.ru/20240620/spetsoperatsiya-1953726749.html
"Все из-за двух событий". Зачем полицейский из Техаса отправился в Донбасс
"Все из-за двух событий". Зачем полицейский из Техаса отправился в Донбасс - РИА Новости, 20.06.2024
"Все из-за двух событий". Зачем полицейский из Техаса отправился в Донбасс
Бросить многолетнюю службу в полиции США и присоединиться к ополчению — так поступил 33-летний Филипп Косов. В Донбассе он провел почти пять лет, несколько раз... РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T08:00
2024-06-20T08:09
техас
донбасс
бристольский университет
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости, Виктор Званцев. Бросить многолетнюю службу в полиции США и присоединиться к ополчению — так поступил 33-летний Филипп Косов. В Донбассе он провел почти пять лет, несколько раз был контужен и ранен. Теперь преподает английский и пытается получить статус ветерана боевых действий. О необычной судьбе — в материале РИА Новости.Опасная службаЗа океан коренной москвич Филипп Косов перебрался вместе с родителями в девяностых, подростком. Учился в Северной Каролине, затем переехал в Калифорнию. Два года изучал экономику и менеджмент в Великобритании, в Бристольском университете.В 2005-м обосновался в Техасе. Устроился в полицию. "Мне с детства нравились приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона, — объясняет он. — Наш департамент занимался охраной крупных объектов здравоохранения: госпиталей и медцентров".Обстановка всегда была напряженной: в Техасе много латиноамериканских банд, то и дело устраивающих между собой разборки. В неотложку постоянно привозили раненых гангстеров. Полицейские дежурили там круглосуточно."Меня все устраивало, но в 2013-м начался Майдан, — продолжает Филипп. — Я пристально следил за происходящим и уже в феврале 2014-го подал документы на загранпаспорт. Пока ждал оформления, а это заняло полгода, произошли печально известные события: гибель людей в одесском Доме профсоюзов, расстрел националистами мирной демонстрации в Мариуполе".Когда Киев двинул в Донбасс войска, он воспринял это как войну против мирного населения, не разделяющего "бандеровские взгляды".Горячая точкаВ октябре 2014-го Филипп прилетел в Ростов-на-Дону, а вскоре оказался в Донецке. Хотел попасть в отряд "Спарта" под командованием Арсена Павлова (Моторола), однако его определили в "Восток". Там познакомился с другим техасцем, Расселом Бэнтли (позывной — Техас)."В учебке нам предложили несколько вариантов, — вспоминает ополченец. — Одно место было довольно спокойное, второе — донецкий аэропорт, на тот момент самая горячая точка".Косов с Техасом выбрали аэропорт. Участвовали в ожесточенных боях, раз за разом отражали атаки ВСУ. Воевали простыми пехотинцами, но постепенно освоили разведывательное дело, штурмовые действия и другие специальности — четкого разделения в ополчении тогда еще не было."После боев пару дней могла кружиться голова, однако по сравнению с тем, что мне довелось увидеть вокруг, это детский сад, — подчеркивает Филипп. — Другие ребята теряли зрение, конечности, получали сильнейшие ожоги. За победу мы заплатили очень высокую цену. Как-то в одном бою лишились почти половины личного состава".Его тоже ранили — в ногу. Эвакуировали вовремя, обошлось без ампутации, но лечился и восстанавливался несколько месяцев.Вернулся на фронт — в поселок Пески, рядом с аэропортом. Правда, костыли все еще были нужны."Меня посадили на рацию, — говорит ополченец. — Это была не передовая, до противника — километр. Вэсэушники пытались пробить нашу оборону, поэтому приходилось много передвигаться, что, конечно, давалось с трудом".Мирная жизньВ 2018-м военно-врачебная комиссия признала его негодным к службе. Филипп уехал в Волгоград, затем — в Подмосковье.Стал преподавателем английского. Женился, родился сын.Сейчас пытается получить статус ветерана боевых действий. Не раз обращался в военные комиссариаты ДНР и Подмосковья, писал в военную прокуратуру и даже в администрацию президента. Пока безрезультатно."Важен даже не мой случай конкретно, а ситуация в целом, — считает ополченец. — Война в Донбассе в 2014-м и 2015-м была очень интенсивной. Многие получили ранения, лишились конечностей. И сейчас у этих парней лишь пенсия по инвалидности, хотя воевали они вовсю".Филипп хочет помогать и действующим бойцам: готов собирать и возить нужные вещи, а также тренировать. За эти годы он окончательно понял, что Россия — именно его страна.
техас
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техас, донбасс, бристольский университет
Техас, Донбасс, Бристольский университет
"Все из-за двух событий". Зачем полицейский из Техаса отправился в Донбасс

Ополченец из США добивается получения статуса ветерана боевых действий

© Фото предоставлено Филиппом КосовымФилипп на Поклонной горе в Москве
Филипп на Поклонной горе в Москве
© Фото предоставлено Филиппом Косовым
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости, Виктор Званцев. Бросить многолетнюю службу в полиции США и присоединиться к ополчению — так поступил 33-летний Филипп Косов. В Донбассе он провел почти пять лет, несколько раз был контужен и ранен. Теперь преподает английский и пытается получить статус ветерана боевых действий. О необычной судьбе — в материале РИА Новости.

Опасная служба

За океан коренной москвич Филипп Косов перебрался вместе с родителями в девяностых, подростком. Учился в Северной Каролине, затем переехал в Калифорнию. Два года изучал экономику и менеджмент в Великобритании, в Бристольском университете.
В 2005-м обосновался в Техасе. Устроился в полицию. "Мне с детства нравились приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона, — объясняет он. — Наш департамент занимался охраной крупных объектов здравоохранения: госпиталей и медцентров".
© Фото предоставлено Филиппом КосовымКосов с сослуживцами
Косов с сослуживцами
© Фото предоставлено Филиппом Косовым
Косов с сослуживцами
Обстановка всегда была напряженной: в Техасе много латиноамериканских банд, то и дело устраивающих между собой разборки. В неотложку постоянно привозили раненых гангстеров. Полицейские дежурили там круглосуточно.
"Меня все устраивало, но в 2013-м начался Майдан, — продолжает Филипп. — Я пристально следил за происходящим и уже в феврале 2014-го подал документы на загранпаспорт. Пока ждал оформления, а это заняло полгода, произошли печально известные события: гибель людей в одесском Доме профсоюзов, расстрел националистами мирной демонстрации в Мариуполе".
Когда Киев двинул в Донбасс войска, он воспринял это как войну против мирного населения, не разделяющего "бандеровские взгляды".
© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкАкции сторонников евроинтеграции Украины в Киеве
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© РИА Новости / Алексей Куденко
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Горячая точка

В октябре 2014-го Филипп прилетел в Ростов-на-Дону, а вскоре оказался в Донецке. Хотел попасть в отряд "Спарта" под командованием Арсена Павлова (Моторола), однако его определили в "Восток". Там познакомился с другим техасцем, Расселом Бэнтли (позывной — Техас).
"В учебке нам предложили несколько вариантов, — вспоминает ополченец. — Одно место было довольно спокойное, второе — донецкий аэропорт, на тот момент самая горячая точка".
Косов с Техасом выбрали аэропорт. Участвовали в ожесточенных боях, раз за разом отражали атаки ВСУ. Воевали простыми пехотинцами, но постепенно освоили разведывательное дело, штурмовые действия и другие специальности — четкого разделения в ополчении тогда еще не было.
© Фото предоставлено Филиппом КосовымРассэл Бэнтли с позывным Техас
Рассэл Бэнтли с позывным Техас
© Фото предоставлено Филиппом Косовым
Рассэл Бэнтли с позывным Техас
"После боев пару дней могла кружиться голова, однако по сравнению с тем, что мне довелось увидеть вокруг, это детский сад, — подчеркивает Филипп. — Другие ребята теряли зрение, конечности, получали сильнейшие ожоги. За победу мы заплатили очень высокую цену. Как-то в одном бою лишились почти половины личного состава".
Его тоже ранили — в ногу. Эвакуировали вовремя, обошлось без ампутации, но лечился и восстанавливался несколько месяцев.
Вернулся на фронт — в поселок Пески, рядом с аэропортом. Правда, костыли все еще были нужны.
"Меня посадили на рацию, — говорит ополченец. — Это была не передовая, до противника — километр. Вэсэушники пытались пробить нашу оборону, поэтому приходилось много передвигаться, что, конечно, давалось с трудом".
© Фото предоставлено Филиппом КосовымС Филиппом служило много иностранцев
С Филиппом служило много иностранцев
© Фото предоставлено Филиппом Косовым
С Филиппом служило много иностранцев

Мирная жизнь

В 2018-м военно-врачебная комиссия признала его негодным к службе. Филипп уехал в Волгоград, затем — в Подмосковье.
Стал преподавателем английского. Женился, родился сын.
© Фото предоставлено Филиппом КосовымФилипп во время службы в ополчении
Филипп во время службы в ополчении
© Фото предоставлено Филиппом Косовым
Филипп во время службы в ополчении
Сейчас пытается получить статус ветерана боевых действий. Не раз обращался в военные комиссариаты ДНР и Подмосковья, писал в военную прокуратуру и даже в администрацию президента. Пока безрезультатно.
"Важен даже не мой случай конкретно, а ситуация в целом, — считает ополченец. — Война в Донбассе в 2014-м и 2015-м была очень интенсивной. Многие получили ранения, лишились конечностей. И сейчас у этих парней лишь пенсия по инвалидности, хотя воевали они вовсю".
Филипп хочет помогать и действующим бойцам: готов собирать и возить нужные вещи, а также тренировать. За эти годы он окончательно понял, что Россия — именно его страна.
 
ТехасДонбассБристольский университет
 
 
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