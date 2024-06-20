https://ria.ru/20240620/sotsset-1954326839.html

Новая социальная сеть от hh.ru Сетка открывает доступ всем пользователям

Новая социальная сеть от hh.ru Сетка открывает доступ всем пользователям - РИА Новости, 20.06.2024

Новая социальная сеть от hh.ru Сетка открывает доступ всем пользователям

Новая социальная сеть от hh.ru Сетка с четверга стала доступна для всех пользователей, сообщает пресс-служба компании. РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T17:28

2024-06-20T17:28

2024-06-20T17:28

технологии

пособие по безработице

headhunter

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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Новая социальная сеть от hh.ru Сетка с четверга стала доступна для всех пользователей, сообщает пресс-служба компании. С конца 2023 года социальная сеть находилась в стадии закрытого бета-тестирования и была доступна только по специальному приглашению. Сейчас комьюнити Сетки объединяет профессионалов из ИТ, сферы цифровых технологий и креативной индустрии, это позволяет легко выстраивать нужные рабочие связи и открывать новые профессиональные возможности. В Сетке можно: С конца 2023 года в Сетке зарегистрировались сотни визионеров из сферы ИИ и креативной индустрии, которые завели более 800 каналов и сообществ и активно постят в них. "За 25 лет hh.ru накопил уникальную экспертизу в области построения карьеры и профессионального развития, что позволяет нам работать с наиболее актуальными потребностями участников рынка. Сейчас мы видим нарастающий тренд на развитие социального капитала и потребность в создании комьюнити, в которых таланты могут строить профессиональные связи и открыто обмениваться историями своих успехов и неудач", - сказал генеральный директор hh.ru Дмитрий Сергиенков. Он уверен, что на базе использования современных технологий искусственного интеллекта и синергии с экосистемой hh.ru новая цифровая платформа Сетка будет помогать каждому таланту выстраивать релевантный ему нетворкинг, формировать свой личный бренд и реализовывать себя в профессиональной сфере. "С запуском Сетки hh.ru стремится выйти за пределы контекста исключительно найма и поиска работы, охватывая все этапы карьеры и профессионального развития цифровых и креативных талантов. Мы хотим помочь им реализовывать свой потенциал на протяжении всей жизни. В Сетке человек ежедневно может узнавать новости и кейсы из своей сферы, быстро находить нужных коллег по рынку, растить свою экспертизу и развивать личный бренд — инвестировать в то, чтобы каждый день становиться более ценным специалистом", - говорит директор по продукту Сетки Юлия Ранн. Реклама, ООО "Хэдхантер", ИНН 7718620740, erid: F7NfYUJCUneLsWZU2VPm

https://ria.ru/20231222/sotsseti-1917508675.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

технологии, пособие по безработице, headhunter