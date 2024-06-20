https://ria.ru/20240620/soglashenie-1954325816.html

Югра заключила соглашения о развитии IT-сферы и подготовке кадров

Югра заключила соглашения о развитии IT-сферы и подготовке кадров - РИА Новости, 20.06.2024

Югра заключила соглашения о развитии IT-сферы и подготовке кадров

Правительство Ханты-Мансийского округа на полях XV Международного IT-форума подписало трехстороннее соглашение о сотрудничестве с Югорским госуниверситетом и... РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T17:26

2024-06-20T17:26

2024-06-20T17:26

ханты-мансийский автономный округ

технологии

россия

ханты-мансийск

руслан кухарук

томский государственный университет

брикс

шос

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ТЮМЕНЬ, 20 июн – РИА Новости. Правительство Ханты-Мансийского округа на полях XV Международного IT-форума подписало трехстороннее соглашение о сотрудничестве с Югорским госуниверситетом и Томским государственным университетом, а также соглашение с обществом "Вымпел-коммуникации". "С целью развития науки и образования, сферы информационных технологий временно исполняющий обязанности губернатора Югры Руслан Кухарук подписал трехстороннее соглашение с Югорским госуниверситетом и Томским государственным университетом систем управления и радиоэлектроники… Еще один документ о сотрудничестве правительство Югры подписало с обществом "Вымпел-коммуникации", - указано на сайте правительства округа. Соглашение с вузами рассчитано на пять лет и касается совместных научных исследований в области развития информационных технологий, образовательных проектов, программ и помимо обмена опытом по внедрению современных методов обучения по направлению подготовки "Информационная безопасность" предполагает обмен студентами. Сотрудничество с обществом "Вымпел-коммуникации" нацелено на развитие технологий искусственного интеллекта. Фокусными направлениями работы станут обмен опытом и использование ИИ-технологий в мониторинге и прогнозировании лесных пожаров, незаконных рубок, а также при анализе эффективности транспортных маршрутов, работы общественного транспорта. В социальных учреждениях повышать эффективность работы персонала и качество обслуживания населения региональные власти начнут с помощью уникальной модели билайна с использованием технологии машинного зрения. Еще одно направление – подключение технологий ИИ и беспилотных транспортных систем к эффективной организации вывоза твердых коммунальных отходов. Отмечается, что во время проведения XV Международного IT-форума с участием стран БРИКС и ШОС в Ханты-Мансийске в целом планируется подписать более 20 соглашений в сфере информационных технологий. По словам врио губернатора Руслана Кухарука, документы направлены на реализацию основных целей развития региона в рамках указа президента России, определившего основные стратегические цели развития всей страны до 2030 и 2036 годов: это и национальные проекты, и программы, ориентированные на цифровую перезагрузку, и цифровой суверенитет России.

https://ria.ru/20240619/sotrudnichestvo-1953795151.html

россия

ханты-мансийск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

технологии, россия, ханты-мансийск, руслан кухарук, томский государственный университет, брикс, шос