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Югра заключила соглашения о развитии IT-сферы и подготовке кадров - РИА Новости, 20.06.2024
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Иллюстрация - Ханты-Мансийский Автономный Округ
Ханты-Мансийский Автономный Округ
 
17:26 20.06.2024
https://ria.ru/20240620/soglashenie-1954325816.html
Югра заключила соглашения о развитии IT-сферы и подготовке кадров
Югра заключила соглашения о развитии IT-сферы и подготовке кадров - РИА Новости, 20.06.2024
Югра заключила соглашения о развитии IT-сферы и подготовке кадров
Правительство Ханты-Мансийского округа на полях XV Международного IT-форума подписало трехстороннее соглашение о сотрудничестве с Югорским госуниверситетом и... РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T17:26
2024-06-20T17:26
ханты-мансийский автономный округ
технологии
россия
ханты-мансийск
руслан кухарук
томский государственный университет
брикс
шос
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ТЮМЕНЬ, 20 июн – РИА Новости. Правительство Ханты-Мансийского округа на полях XV Международного IT-форума подписало трехстороннее соглашение о сотрудничестве с Югорским госуниверситетом и Томским государственным университетом, а также соглашение с обществом "Вымпел-коммуникации". "С целью развития науки и образования, сферы информационных технологий временно исполняющий обязанности губернатора Югры Руслан Кухарук подписал трехстороннее соглашение с Югорским госуниверситетом и Томским государственным университетом систем управления и радиоэлектроники… Еще один документ о сотрудничестве правительство Югры подписало с обществом "Вымпел-коммуникации", - указано на сайте правительства округа. Соглашение с вузами рассчитано на пять лет и касается совместных научных исследований в области развития информационных технологий, образовательных проектов, программ и помимо обмена опытом по внедрению современных методов обучения по направлению подготовки "Информационная безопасность" предполагает обмен студентами. Сотрудничество с обществом "Вымпел-коммуникации" нацелено на развитие технологий искусственного интеллекта. Фокусными направлениями работы станут обмен опытом и использование ИИ-технологий в мониторинге и прогнозировании лесных пожаров, незаконных рубок, а также при анализе эффективности транспортных маршрутов, работы общественного транспорта. В социальных учреждениях повышать эффективность работы персонала и качество обслуживания населения региональные власти начнут с помощью уникальной модели билайна с использованием технологии машинного зрения. Еще одно направление – подключение технологий ИИ и беспилотных транспортных систем к эффективной организации вывоза твердых коммунальных отходов. Отмечается, что во время проведения XV Международного IT-форума с участием стран БРИКС и ШОС в Ханты-Мансийске в целом планируется подписать более 20 соглашений в сфере информационных технологий. По словам врио губернатора Руслана Кухарука, документы направлены на реализацию основных целей развития региона в рамках указа президента России, определившего основные стратегические цели развития всей страны до 2030 и 2036 годов: это и национальные проекты, и программы, ориентированные на цифровую перезагрузку, и цифровой суверенитет России.
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технологии, россия, ханты-мансийск, руслан кухарук, томский государственный университет, брикс, шос
Ханты-Мансийский Автономный Округ, Технологии, Россия, Ханты-Мансийск, Руслан Кухарук, Томский государственный университет, БРИКС, ШОС

Югра заключила соглашения о развитии IT-сферы и подготовке кадров

© Фото : Telegram/ВРИО Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Руслан Кухарук Исполняющий обязанности губернатора Югры Руслан Кухарук
Исполняющий обязанности губернатора Югры Руслан Кухарук - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
© Фото : Telegram/ВРИО Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Руслан Кухарук
Исполняющий обязанности губернатора Югры Руслан Кухарук
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ТЮМЕНЬ, 20 июн – РИА Новости. Правительство Ханты-Мансийского округа на полях XV Международного IT-форума подписало трехстороннее соглашение о сотрудничестве с Югорским госуниверситетом и Томским государственным университетом, а также соглашение с обществом "Вымпел-коммуникации".
"С целью развития науки и образования, сферы информационных технологий временно исполняющий обязанности губернатора Югры Руслан Кухарук подписал трехстороннее соглашение с Югорским госуниверситетом и Томским государственным университетом систем управления и радиоэлектроники… Еще один документ о сотрудничестве правительство Югры подписало с обществом "Вымпел-коммуникации", - указано на сайте правительства округа.
Соглашение с вузами рассчитано на пять лет и касается совместных научных исследований в области развития информационных технологий, образовательных проектов, программ и помимо обмена опытом по внедрению современных методов обучения по направлению подготовки "Информационная безопасность" предполагает обмен студентами.
Сотрудничество с обществом "Вымпел-коммуникации" нацелено на развитие технологий искусственного интеллекта. Фокусными направлениями работы станут обмен опытом и использование ИИ-технологий в мониторинге и прогнозировании лесных пожаров, незаконных рубок, а также при анализе эффективности транспортных маршрутов, работы общественного транспорта. В социальных учреждениях повышать эффективность работы персонала и качество обслуживания населения региональные власти начнут с помощью уникальной модели билайна с использованием технологии машинного зрения. Еще одно направление – подключение технологий ИИ и беспилотных транспортных систем к эффективной организации вывоза твердых коммунальных отходов.
Отмечается, что во время проведения XV Международного IT-форума с участием стран БРИКС и ШОС в Ханты-Мансийске в целом планируется подписать более 20 соглашений в сфере информационных технологий. По словам врио губернатора Руслана Кухарука, документы направлены на реализацию основных целей развития региона в рамках указа президента России, определившего основные стратегические цели развития всей страны до 2030 и 2036 годов: это и национальные проекты, и программы, ориентированные на цифровую перезагрузку, и цифровой суверенитет России.
Президент ПАО ВымпелКом Александр Панков и врио губернатора ХМАО-Югры Руслан Кухарук - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
Билайн и Югра начнут сотрудничать в сфере искусственного интеллекта
19 июня, 11:34
 
Ханты-Мансийский Автономный ОкругТехнологииРоссияХанты-МансийскРуслан КухарукТомский государственный университетБРИКСШОС
 
 
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