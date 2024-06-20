https://ria.ru/20240620/soglashenie-1954246639.html

"ФосАгро-Регион" и "Щелково Агрохим" заключили соглашение о сотрудничестве

"ФосАгро-Регион" и "Щелково Агрохим" заключили соглашение о сотрудничестве - РИА Новости, 20.06.2024

"ФосАгро-Регион" и "Щелково Агрохим" заключили соглашение о сотрудничестве

Российская сеть дистрибуции минеральных удобрений "ФосАгро-Регион" и производителей семян, биопрепаратов и агрохимикатов "Щелково Агрохим" заключили соглашение... РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T14:48

2024-06-20T14:48

2024-06-20T14:48

технологии

россия

фосагро

евразийский экономический союз

щелково

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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Российская сеть дистрибуции минеральных удобрений "ФосАгро-Регион" и производителей семян, биопрепаратов и агрохимикатов "Щелково Агрохим" заключили соглашение о сотрудничестве в рамках "Всероссийского дня поля – 2024", сообщает пресс-служба "ФосАгро". Цель соглашения - объединение усилий для импортозамещения, возрождения отечественной селекции и продвижения в России и странах ЕАЭС современных отечественных технологий возделывания сельскохозяйственных культур. Торжественная церемония подписания прошла в ходе "Всероссийского дня поля – 2024". Подписи под документом поставили генеральный директор "ФосАгро-Регион" Андрей Вовк и генеральный директор "Щелково Агрохим" Салис Каракотов. Соглашение предусматривает долгосрочное партнерство компаний для развития отечественного растениеводства, селекции и семеноводства. В частности, стороны договорились о совместных разработках, направленных на более полную реализацию генетического потенциала отечественных селекционных образцов при помощи современных минеральных удобрений и средств защиты растений. Помимо проведения традиционных в сфере растениеводства полевых испытаний и опытов для определения и фиксации лучших результатов в различных почвенно-климатических зонах, партнеры планируют разрабатывать рекомендации по системам питания и защиты для конкретных сортов и гибридов, включая способы повышения уровня урожайности, качества и рентабельности производства сельхозпродукции. "С учетом уровня развития отечественных агротехнологий, сегодня актуальна и целесообразна интеграция инновационных решений лидеров в своих сегментах: минеральные удобрения, защита растений, селекция и семеноводство, сельхозтехника. Объединение усилий для синхронизации продвижения оригинальных отечественных технологий позволит создавать целостные агропроизводственные системы, обеспечит возможность их комплексной апробации максимальному числу конечных потребителей и скоординировать направления дальнейшей совместной работы для обеспечения технологического суверенитета российского АПК", – отметил Вовк, его слова приводит пресс-служба. Как сообщил Каракотов, партнерство позволит объединить усилия в области импортозамещения и внедрения передовых отечественных технологий. "Вместе усилим процесс возрождения российской селекции и семеноводства, что является ключом к повышению урожайности и качества сельскохозяйственной продукции. Наше сотрудничество с "ФосАгро-Регион" – это не просто соглашение, это стратегический альянс ради будущего российского агропромышленного комплекса", – подчеркнул Каракотов.

https://ria.ru/20231216/fosagro-1916178515.html

https://ria.ru/20240215/fosagro-1927663217.html

https://ria.ru/20240221/fosagro-1928824187.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

технологии, россия, фосагро, евразийский экономический союз, щелково