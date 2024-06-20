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В Ненецком округе возбудили дело из-за разлива нефтепродуктов
В Ненецком округе возбудили дело из-за разлива нефтепродуктов - РИА Новости, 20.06.2024
В Ненецком округе возбудили дело из-за разлива нефтепродуктов
Следователи в Ненецком округе возбудили уголовное дело по факту разлива нефтепродуктов по берегам и в воде реки Лукашор из-за разгерметизации нефтесборного... РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T15:53
2024-06-20T15:53
2024-06-20T15:53
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МУРМАНСК, 20 июн – РИА Новости. Следователи в Ненецком округе возбудили уголовное дело по факту разлива нефтепродуктов по берегам и в воде реки Лукашор из-за разгерметизации нефтесборного коллектора на Харьягинском месторождении, сообщили в региональном СУСК РФ. "Установлено, что 18 июня обнаружена разгерметизация нефтесборного коллектора на Харьягинском нефтяном месторождении на территории Ненецкого автономного округа и разлив нефтепродуктов, что повлекло загрязнение нефтепродуктами почвы и реки Лукашор", - говорится в сообщении. Дело возбуждено по ч. 1 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба) и ч. 1 ст. 254 УК РФ (загрязнение земли вредными продуктами хозяйственной деятельности вследствие нарушения правил обращения с иными опасными химическими веществами при их транспортировке, повлекшее причинение вреда окружающей среде). Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, оценивают причиненный окружающей среде ущерб. На месте разлива ведутся работы по ликвидации последствий. Объем разлива не сообщается.
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происшествия, россия, ненецкий автономный округ
Происшествия, Россия, Ненецкий автономный округ
В Ненецком округе возбудили дело из-за разлива нефтепродуктов
СК возбудил дело после разлива нефтепродуктов в Ненецком автономном округе
МУРМАНСК, 20 июн – РИА Новости. Следователи в Ненецком округе возбудили уголовное дело по факту разлива нефтепродуктов по берегам и в воде реки Лукашор из-за разгерметизации нефтесборного коллектора на Харьягинском месторождении, сообщили в региональном СУСК РФ.
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"Установлено, что 18 июня обнаружена разгерметизация нефтесборного коллектора на Харьягинском нефтяном месторождении на территории Ненецкого автономного округа и разлив нефтепродуктов, что повлекло загрязнение нефтепродуктами почвы и реки Лукашор", - говорится в сообщении.
Дело возбуждено по ч. 1 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба) и ч. 1 ст. 254 УК РФ (загрязнение земли вредными продуктами хозяйственной деятельности вследствие нарушения правил обращения с иными опасными химическими веществами при их транспортировке, повлекшее причинение вреда окружающей среде).
Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, оценивают причиненный окружающей среде ущерб. На месте разлива ведутся работы по ликвидации последствий. Объем разлива не сообщается.