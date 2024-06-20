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В Швейцарии на стенах зданий появились призывы вернуть Украине выборы - РИА Новости, 20.06.2024
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16:18 20.06.2024
https://ria.ru/20240620/shveytsariya-1954293119.html
В Швейцарии на стенах зданий появились призывы вернуть Украине выборы
В Швейцарии на стенах зданий появились призывы вернуть Украине выборы - РИА Новости, 20.06.2024
В Швейцарии на стенах зданий появились призывы вернуть Украине выборы
Неизвестные лица во время конференции в Бюргенштоке оставили многочисленные надписи красной краской в кантоне Швейцарии Нидвальден с призывами вернуть выборы... РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T16:18
2024-06-20T16:18
в мире
нидвальден
украина
швейцария
запорожская аэс
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ЖЕНЕВА, 20 июн - РИА Новости. Неизвестные лица во время конференции в Бюргенштоке оставили многочисленные надписи красной краской в кантоне Швейцарии Нидвальден с призывами вернуть выборы украинцам, сообщил швейцарский новостной портал Nau. Уточняется, что инцидент произошел в швейцарской коммуне Штанстад в кантоне Нидвальден. "Во время конференции по Украине на Бюргенштоке неизвестные разрисовали несколько домов", - пишет портал, публикуя также фотографии, на которых видны надписи красной краской, сделанные на украинском и английском языках на различных зданиях, призывающие "вернуть выборы украинцам". Издание приводит комментарии местных жителей в этой связи. "Нам и так пришлось мириться со многими ограничениями из-за конференции", - сказал порталу Филипп Б. По словам мужчины, из-за конференции больше недели был закрыт центр по утилизации стекла и бумаги, также была закрыта парковка на кладбище, а из-за того, что вертолеты летали до 11 вечера, создавая шум, "спать было практически невозможно". Теперь, по его словам, придется еще и самостоятельно оплатить ущерб, перекрашивая политические надписи краской на его доме, потому что страховка его не покрывает. По его мнению, лозунги явно связанны с конференцией по Украине. В полиции кантона изданию заявили, что им известно об этих инцидентах, ведется расследование. Уточняется, что правоохранители получили несколько обращений о нанесении ущерба имуществу. Конференция в швейцарском Бюргенштоке прошла 15-16 июня. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно. Совместное коммюнике по итогам конференции призывает вернуть Киеву контроль над Запорожской АЭС, а также содержит призывы к свободному передвижению по Черному и Азовскому морям, к обмену и освобождению всех военнопленных. В документе говорится и о необходимости диалога между всеми сторонами для прекращения конфликта. Из 91 участника встречи коммюнике поддержали только 76. Итоговое коммюнике не подписали Армения, Бахрейн, Бразилия, Индия, Индонезия, Ливия, Мексика, Саудовская Аравия, Южная Африка, Таиланд и Объединенные Арабские Эмираты. Позже свои подписи под коммюнике отозвали Ирак, Иордания и Руанда.
https://ria.ru/20240615/konferentsiya-1953174019.html
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в мире, нидвальден, украина, швейцария, запорожская аэс
В мире, Нидвальден, Украина, Швейцария, Запорожская АЭС
В Швейцарии на стенах зданий появились призывы вернуть Украине выборы

Неизвестные в Швейцарии на стенах зданий призвали вернуть Украине выборы

© Фото : Nau media AGНадписи с призывами вернуть выборы украинцам в швейцарской коммуне Штанстад
Надписи с призывами вернуть выборы украинцам в швейцарской коммуне Штанстад - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
© Фото : Nau media AG
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ЖЕНЕВА, 20 июн - РИА Новости. Неизвестные лица во время конференции в Бюргенштоке оставили многочисленные надписи красной краской в кантоне Швейцарии Нидвальден с призывами вернуть выборы украинцам, сообщил швейцарский новостной портал Nau.
Уточняется, что инцидент произошел в швейцарской коммуне Штанстад в кантоне Нидвальден.
Владимир Зеленский и премьер-министр Канады Джастин Трюдо на саммите по Украине в Бюргенштоке, Швейцария - РИА Новости, 1920, 15.06.2024
На саммите по Украине выкрикивали бандеровские лозунги
15 июня, 22:19
"Во время конференции по Украине на Бюргенштоке неизвестные разрисовали несколько домов", - пишет портал, публикуя также фотографии, на которых видны надписи красной краской, сделанные на украинском и английском языках на различных зданиях, призывающие "вернуть выборы украинцам".
Издание приводит комментарии местных жителей в этой связи. "Нам и так пришлось мириться со многими ограничениями из-за конференции", - сказал порталу Филипп Б. По словам мужчины, из-за конференции больше недели был закрыт центр по утилизации стекла и бумаги, также была закрыта парковка на кладбище, а из-за того, что вертолеты летали до 11 вечера, создавая шум, "спать было практически невозможно". Теперь, по его словам, придется еще и самостоятельно оплатить ущерб, перекрашивая политические надписи краской на его доме, потому что страховка его не покрывает. По его мнению, лозунги явно связанны с конференцией по Украине.
В полиции кантона изданию заявили, что им известно об этих инцидентах, ведется расследование. Уточняется, что правоохранители получили несколько обращений о нанесении ущерба имуществу.
Конференция в швейцарском Бюргенштоке прошла 15-16 июня. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно. Совместное коммюнике по итогам конференции призывает вернуть Киеву контроль над Запорожской АЭС, а также содержит призывы к свободному передвижению по Черному и Азовскому морям, к обмену и освобождению всех военнопленных. В документе говорится и о необходимости диалога между всеми сторонами для прекращения конфликта. Из 91 участника встречи коммюнике поддержали только 76. Итоговое коммюнике не подписали Армения, Бахрейн, Бразилия, Индия, Индонезия, Ливия, Мексика, Саудовская Аравия, Южная Африка, Таиланд и Объединенные Арабские Эмираты. Позже свои подписи под коммюнике отозвали Ирак, Иордания и Руанда.
Федеральный дворец (парламент) в городе Берн - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
Швейцария определила место и время проведения конференции по Украине
10 апреля, 16:44
 
В миреНидвальденУкраинаШвейцарияЗапорожская АЭС
 
 
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