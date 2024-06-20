https://ria.ru/20240620/shveytsariya-1954293119.html

В Швейцарии на стенах зданий появились призывы вернуть Украине выборы

В Швейцарии на стенах зданий появились призывы вернуть Украине выборы - РИА Новости, 20.06.2024

В Швейцарии на стенах зданий появились призывы вернуть Украине выборы

Неизвестные лица во время конференции в Бюргенштоке оставили многочисленные надписи красной краской в кантоне Швейцарии Нидвальден с призывами вернуть выборы... РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T16:18

2024-06-20T16:18

2024-06-20T16:18

в мире

нидвальден

украина

швейцария

запорожская аэс

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ЖЕНЕВА, 20 июн - РИА Новости. Неизвестные лица во время конференции в Бюргенштоке оставили многочисленные надписи красной краской в кантоне Швейцарии Нидвальден с призывами вернуть выборы украинцам, сообщил швейцарский новостной портал Nau. Уточняется, что инцидент произошел в швейцарской коммуне Штанстад в кантоне Нидвальден. "Во время конференции по Украине на Бюргенштоке неизвестные разрисовали несколько домов", - пишет портал, публикуя также фотографии, на которых видны надписи красной краской, сделанные на украинском и английском языках на различных зданиях, призывающие "вернуть выборы украинцам". Издание приводит комментарии местных жителей в этой связи. "Нам и так пришлось мириться со многими ограничениями из-за конференции", - сказал порталу Филипп Б. По словам мужчины, из-за конференции больше недели был закрыт центр по утилизации стекла и бумаги, также была закрыта парковка на кладбище, а из-за того, что вертолеты летали до 11 вечера, создавая шум, "спать было практически невозможно". Теперь, по его словам, придется еще и самостоятельно оплатить ущерб, перекрашивая политические надписи краской на его доме, потому что страховка его не покрывает. По его мнению, лозунги явно связанны с конференцией по Украине. В полиции кантона изданию заявили, что им известно об этих инцидентах, ведется расследование. Уточняется, что правоохранители получили несколько обращений о нанесении ущерба имуществу. Конференция в швейцарском Бюргенштоке прошла 15-16 июня. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно. Совместное коммюнике по итогам конференции призывает вернуть Киеву контроль над Запорожской АЭС, а также содержит призывы к свободному передвижению по Черному и Азовскому морям, к обмену и освобождению всех военнопленных. В документе говорится и о необходимости диалога между всеми сторонами для прекращения конфликта. Из 91 участника встречи коммюнике поддержали только 76. Итоговое коммюнике не подписали Армения, Бахрейн, Бразилия, Индия, Индонезия, Ливия, Мексика, Саудовская Аравия, Южная Африка, Таиланд и Объединенные Арабские Эмираты. Позже свои подписи под коммюнике отозвали Ирак, Иордания и Руанда.

https://ria.ru/20240615/konferentsiya-1953174019.html

https://ria.ru/20240410/konferentsiya-1939140861.html

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в мире, нидвальден, украина, швейцария, запорожская аэс