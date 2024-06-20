https://ria.ru/20240620/shapsha-1954191233.html
Шапша во Вьетнаме провел встречу с президентом концерна ТН Group
Шапша во Вьетнаме провел встречу с президентом концерна ТН Group - РИА Новости, 20.06.2024
Шапша во Вьетнаме провел встречу с президентом концерна ТН Group
Губернатор Калужской области Владислав Шапша во Вьетнаме встретился с президентом концерна ТН Group Тхай Хыонг и обсудил ход реализации проектов компании на... РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T11:45
2024-06-20T11:45
2024-06-20T11:45
калужская область
вьетнам
владислав шапша
ульяновский район
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КАЛУГА, 20 июн – РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша во Вьетнаме встретился с президентом концерна ТН Group Тхай Хыонг и обсудил ход реализации проектов компании на территории Калужской области. Губернатор Калужской области Владислав Шапша в составе российской делегации находится во Вьетнаме. "Каждый раз встречаемся с госпожой Тхай Хыонг, президентом концерна ТН Group, как добрые друзья. Сегодня новая встреча. Многое надо обсудить. Компания реализует три крупных проекта в нашем регионе", - написал Шапша в своем Telegram-канале. Он рассказал, что во время рабочей поездки в Ульяновский район был на молочном комплексе компании "Ти Эйч Групп". На предприятии введена в работу первая очередь, бюджет получает дополнительные доходы, для жителей обеспечены новые рабочие места. Суточное производство молока в районе выросло в 3,5 раза. Губернатор подчеркнул важность того, чтобы хозяйство последовательно шло к плановой мощности - в 6 тысяч голов крупного рогатого скота. "Радует, что по второму проекту – строительству большого завода по переработке молока на боровской площадке ОЭЗ "Калуга" - хорошая динамика. Начинается поставка и монтаж оборудования. Открытие завода запланировано на май 2025 года", - отметил Шапша. Также стороны обсудили строительство молочного комплекса в Хвастовичском районе. "Эти проекты – символ дружеских отношений между нашими странами. Работаем дальше, сопровождаем все процессы, чтобы добиться хороших результатов", - подчеркнул калужский губернатор.
https://ria.ru/20240614/vystavka-1952997002.html
https://ria.ru/20240614/vystavka-1952997002.html
вьетнам
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вьетнам, владислав шапша, ульяновский район
Калужская область, Вьетнам, Владислав Шапша, Ульяновский район
КАЛУГА, 20 июн – РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша во Вьетнаме встретился с президентом концерна ТН Group Тхай Хыонг и обсудил ход реализации проектов компании на территории Калужской области.
Губернатор Калужской области Владислав Шапша в составе российской делегации находится во Вьетнаме.
"Каждый раз встречаемся с госпожой Тхай Хыонг, президентом концерна ТН Group, как добрые друзья. Сегодня новая встреча. Многое надо обсудить. Компания реализует три крупных проекта в нашем регионе", - написал Шапша в своем Telegram-канале.
Он рассказал, что во время рабочей поездки в Ульяновский район
был на молочном комплексе компании "Ти Эйч Групп". На предприятии введена в работу первая очередь, бюджет получает дополнительные доходы, для жителей обеспечены новые рабочие места. Суточное производство молока в районе выросло в 3,5 раза. Губернатор подчеркнул важность того, чтобы хозяйство последовательно шло к плановой мощности - в 6 тысяч голов крупного рогатого скота.
"Радует, что по второму проекту – строительству большого завода по переработке молока на боровской площадке ОЭЗ "Калуга" - хорошая динамика. Начинается поставка и монтаж оборудования. Открытие завода запланировано на май 2025 года", - отметил Шапша.
Также стороны обсудили строительство молочного комплекса в Хвастовичском районе.
"Эти проекты – символ дружеских отношений между нашими странами. Работаем дальше, сопровождаем все процессы, чтобы добиться хороших результатов", - подчеркнул калужский губернатор.