https://ria.ru/20240620/sberbank-1954356520.html

Сбербанк откроет отделения в Херсонской области, заявил Сальдо

Сбербанк откроет отделения в Херсонской области, заявил Сальдо - РИА Новости, 20.06.2024

Сбербанк откроет отделения в Херсонской области, заявил Сальдо

В Херсонской области появятся первые отделения Сбербанка, готовится программа развития собственной инфраструктуры и продуктовой линейки, сообщил губернатор... РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T19:03

2024-06-20T19:03

2024-06-20T19:03

экономика

херсонская область

россия

владимир сальдо

сбербанк россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн – РИА Новости. В Херсонской области появятся первые отделения Сбербанка, готовится программа развития собственной инфраструктуры и продуктовой линейки, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. "В Херсонской области появятся первые отделения Сбербанка. Сейчас банк активно готовит программу развития собственной инфраструктуры в регионе и продуктовую линейку. В частности, жителям области доступны зарплатные проекты. Повышение конкуренции повысит качество услуг в финансовом секторе", - написал Сальдо. Он подчеркнул, что опыт коллег Сбербанка показал, что кредитным организациям в регионе нечего бояться, а спрос на банковские услуги большой. Ранее "Сбер" сообщал, что в июне запустит три полноформатных отделения в Донецке и Луганске и 13 офисов в партнерской сети в городах ДНР и ЛНР, а до конца года начнет работу в Запорожской и Херсонской областях. Первые десять банкоматов "Сбера" уже начали работать в Донецке, Луганске и Макеевке, сообщал банк в рамках ПМЭФ. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20240508/sberbank-1944564647.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, херсонская область , россия, владимир сальдо, сбербанк россии