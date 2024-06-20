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Сбербанк откроет отделения в Херсонской области, заявил Сальдо - РИА Новости, 20.06.2024
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19:03 20.06.2024
https://ria.ru/20240620/sberbank-1954356520.html
Сбербанк откроет отделения в Херсонской области, заявил Сальдо
Сбербанк откроет отделения в Херсонской области, заявил Сальдо - РИА Новости, 20.06.2024
Сбербанк откроет отделения в Херсонской области, заявил Сальдо
В Херсонской области появятся первые отделения Сбербанка, готовится программа развития собственной инфраструктуры и продуктовой линейки, сообщил губернатор... РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T19:03
2024-06-20T19:03
экономика
херсонская область
россия
владимир сальдо
сбербанк россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн – РИА Новости. В Херсонской области появятся первые отделения Сбербанка, готовится программа развития собственной инфраструктуры и продуктовой линейки, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. "В Херсонской области появятся первые отделения Сбербанка. Сейчас банк активно готовит программу развития собственной инфраструктуры в регионе и продуктовую линейку. В частности, жителям области доступны зарплатные проекты. Повышение конкуренции повысит качество услуг в финансовом секторе", - написал Сальдо. Он подчеркнул, что опыт коллег Сбербанка показал, что кредитным организациям в регионе нечего бояться, а спрос на банковские услуги большой. Ранее "Сбер" сообщал, что в июне запустит три полноформатных отделения в Донецке и Луганске и 13 офисов в партнерской сети в городах ДНР и ЛНР, а до конца года начнет работу в Запорожской и Херсонской областях. Первые десять банкоматов "Сбера" уже начали работать в Донецке, Луганске и Макеевке, сообщал банк в рамках ПМЭФ. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
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экономика, херсонская область , россия, владимир сальдо, сбербанк россии
Экономика, Херсонская область , Россия, Владимир Сальдо, Сбербанк России
Сбербанк откроет отделения в Херсонской области, заявил Сальдо

Сальдо: Сбербанк готовит программу развития своей инфраструктуры на Херсонщине

© РИА Новости / Макс Ветров | Перейти в медиабанкПосетители в офисе Cбербанка
Посетители в офисе Cбербанка - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
© РИА Новости / Макс Ветров
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Посетители в офисе Cбербанка. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн – РИА Новости. В Херсонской области появятся первые отделения Сбербанка, готовится программа развития собственной инфраструктуры и продуктовой линейки, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.
"В Херсонской области появятся первые отделения Сбербанка. Сейчас банк активно готовит программу развития собственной инфраструктуры в регионе и продуктовую линейку. В частности, жителям области доступны зарплатные проекты. Повышение конкуренции повысит качество услуг в финансовом секторе", - написал Сальдо. Он подчеркнул, что опыт коллег Сбербанка показал, что кредитным организациям в регионе нечего бояться, а спрос на банковские услуги большой.
Ранее "Сбер" сообщал, что в июне запустит три полноформатных отделения в Донецке и Луганске и 13 офисов в партнерской сети в городах ДНР и ЛНР, а до конца года начнет работу в Запорожской и Херсонской областях. Первые десять банкоматов "Сбера" уже начали работать в Донецке, Луганске и Макеевке, сообщал банк в рамках ПМЭФ.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
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ЭкономикаХерсонская областьРоссияВладимир СальдоСбербанк России
 
 
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