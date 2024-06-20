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Умер актер из фильма "Голодные игры" Дональд Сазерленд - РИА Новости, 20.06.2024
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Культура
 
20:43 20.06.2024 (обновлено: 21:08 20.06.2024)
https://ria.ru/20240620/sazerlend-1954377092.html
Умер актер из фильма "Голодные игры" Дональд Сазерленд
Умер актер из фильма "Голодные игры" Дональд Сазерленд - РИА Новости, 20.06.2024
Умер актер из фильма "Голодные игры" Дональд Сазерленд
Канадский актер Дональд Сазерленд умер в возрасте 88 лет, написал его сын Кифер в соцсети Х. РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T20:43
2024-06-20T21:08
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Канадский актер Дональд Сазерленд умер в возрасте 88 лет, написал его сын Кифер в соцсети Х. "С тяжелым сердцем сообщаю, что мой отец, Дональд Сазерленд, ушел из жизни", — говорится в посте.Автор публикации не назвал причину смерти, но отметил, что считает отца одним из наиболее важных актеров в истории кинематографа.Дональд Сазерленд известен благодаря роли президента Сноу в серии фильмов "Голодные игры". Артиста номинировали на премии "Золотой глобус" и BAFTA, он заработал несколько престижных наград. Актер также получил "Золотой глобус" в 2003 году и почетный "Оскар" в 2018-м.
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в мире, новости культуры
Культура, В мире, Новости культуры
Умер актер из фильма "Голодные игры" Дональд Сазерленд

Актер Дональд Сазерленд, известный по "Голодным играм", умер в возрасте 88 лет

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкКанадский актер Дональд Сазерленд
Канадский актер Дональд Сазерленд - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Канадский актер Дональд Сазерленд. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Канадский актер Дональд Сазерленд умер в возрасте 88 лет, написал его сын Кифер в соцсети Х.
"С тяжелым сердцем сообщаю, что мой отец, Дональд Сазерленд, ушел из жизни", — говорится в посте.
Автор публикации не назвал причину смерти, но отметил, что считает отца одним из наиболее важных актеров в истории кинематографа.
Дональд Сазерленд известен благодаря роли президента Сноу в серии фильмов "Голодные игры". Артиста номинировали на премии "Золотой глобус" и BAFTA, он заработал несколько престижных наград. Актер также получил "Золотой глобус" в 2003 году и почетный "Оскар" в 2018-м.
 
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