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Умер актер из фильма "Голодные игры" Дональд Сазерленд

Умер актер из фильма "Голодные игры" Дональд Сазерленд - РИА Новости, 20.06.2024

Умер актер из фильма "Голодные игры" Дональд Сазерленд

Канадский актер Дональд Сазерленд умер в возрасте 88 лет, написал его сын Кифер в соцсети Х. РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T20:43

2024-06-20T20:43

2024-06-20T21:08

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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Канадский актер Дональд Сазерленд умер в возрасте 88 лет, написал его сын Кифер в соцсети Х. "С тяжелым сердцем сообщаю, что мой отец, Дональд Сазерленд, ушел из жизни", — говорится в посте.Автор публикации не назвал причину смерти, но отметил, что считает отца одним из наиболее важных актеров в истории кинематографа.Дональд Сазерленд известен благодаря роли президента Сноу в серии фильмов "Голодные игры". Артиста номинировали на премии "Золотой глобус" и BAFTA, он заработал несколько престижных наград. Актер также получил "Золотой глобус" в 2003 году и почетный "Оскар" в 2018-м.

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, новости культуры