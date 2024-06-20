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Умер актер из фильма "Голодные игры" Дональд Сазерленд
Умер актер из фильма "Голодные игры" Дональд Сазерленд - РИА Новости, 20.06.2024
Умер актер из фильма "Голодные игры" Дональд Сазерленд
Канадский актер Дональд Сазерленд умер в возрасте 88 лет, написал его сын Кифер в соцсети Х. РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T20:43
2024-06-20T20:43
2024-06-20T21:08
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Канадский актер Дональд Сазерленд умер в возрасте 88 лет, написал его сын Кифер в соцсети Х. "С тяжелым сердцем сообщаю, что мой отец, Дональд Сазерленд, ушел из жизни", — говорится в посте.Автор публикации не назвал причину смерти, но отметил, что считает отца одним из наиболее важных актеров в истории кинематографа.Дональд Сазерленд известен благодаря роли президента Сноу в серии фильмов "Голодные игры". Артиста номинировали на премии "Золотой глобус" и BAFTA, он заработал несколько престижных наград. Актер также получил "Золотой глобус" в 2003 году и почетный "Оскар" в 2018-м.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, новости культуры
Культура, В мире, Новости культуры
Умер актер из фильма "Голодные игры" Дональд Сазерленд
Актер Дональд Сазерленд, известный по "Голодным играм", умер в возрасте 88 лет
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости.
Канадский актер Дональд Сазерленд умер в возрасте 88 лет, написал его сын Кифер в соцсети Х
.
"С тяжелым сердцем сообщаю, что мой отец, Дональд Сазерленд, ушел из жизни", — говорится в посте.
Автор публикации не назвал причину смерти, но отметил, что считает отца одним из наиболее важных актеров в истории кинематографа.
Дональд Сазерленд известен благодаря роли президента Сноу в серии фильмов "Голодные игры". Артиста номинировали на премии "Золотой глобус" и BAFTA, он заработал несколько престижных наград. Актер также получил "Золотой глобус" в 2003 году и почетный "Оскар" в 2018-м.