https://ria.ru/20240620/sanktsii-1954366665.html

Новый пакет санкций затронет ВПК, финансовый и энергосектор, заявил Боррель

Новый пакет санкций затронет ВПК, финансовый и энергосектор, заявил Боррель - РИА Новости, 20.06.2024

Новый пакет санкций затронет ВПК, финансовый и энергосектор, заявил Боррель

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что 14-й пакет санкций ЕС против РФ затронет ВПК, финансовый и энергосектор, обход санкций и включит новые... РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T19:41

2024-06-20T19:41

2024-06-20T19:41

россия

жозеп боррель

еврокомиссия

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евросоюз

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БРЮССЕЛЬ, 20 июн – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что 14-й пакет санкций ЕС против РФ затронет ВПК, финансовый и энергосектор, обход санкций и включит новые персональные ограничения. Ранее постпреды стран ЕС согласовали 14-й пакет антироссийских санкций. Он включит как новые меры, так и меры по борьбе с обходом уже существующих ограничений. Как сообщил РИА Новости источник в Евросоюзе, новые ограничения против России будут окончательно утверждены на заседании Совета стран Евросоюза по иностранным делам в понедельник, 24 июня, в тот же день пакет будет опубликован в официальном журнале и вступит в силу. "Мы согласовали 14-й пакет санкций ЕС против России, мощный набор индивидуальных и секторальных мер, направленных на подрыв военных усилий России против Украины. Он нацелен на военно-промышленный и оборонный комплекс, финансовые услуги, энергетический сектор, обход санкций", - написал Боррель в сети X. По его словам, пакет также включит индивидуальные ограничения против физлиц и организаций. СМИ сообщали, что санкционный пакет может включать ограничение на использование инфраструктуры Евросоюза для реэкспорта российского сжиженного газа, а также внесение в "черный список" танкеров, перевозящих российскую нефть. Кроме того, Евросоюз расширит "черные списки", включив туда более 40 новых физлиц и организаций. Как заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, ограничения могут также коснуться "теневой финансовой сети за рубежом". В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отмечал, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против России. В самих западных странах часто звучат мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Против РФ, граждан страны и организаций с февраля 2022 года было введено 13 пакетов санкцией. Всего под европейскими ограничениями находятся 1725 физлиц и 420 организаций. Гражданам и компаниям ЕС запрещается предоставлять средства фигурантам санкционных списков. На физических лиц дополнительно распространяется запрет на поездки, который не позволяет им въезжать в Евросоюз или пересекать территорию ЕС транзитом.

https://ria.ru/20240527/sanktsii-1948476170.html

https://ria.ru/20240423/zapad-1941584809.html

https://ria.ru/20240408/europa-1938446949.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, жозеп боррель, еврокомиссия, санкции в отношении россии, евросоюз, в мире