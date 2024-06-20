Венгрия одобрила санкции, получив гарантии от Евросоюза, пишут СМИ
Politico: Венгрия одобрила санкции в обмен на гарантии ЕС для АЭС "Пакш 2"
Города мира. Будапешт. Архивное фото
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Венгрия согласилась включить в 14-й пакет антироссийских санкций Евросоюза рестрикции против российского СПГ в обмен на обещание ЕС не вводить ограничения на строительство АЭС "Пакш 2", пишет газета Politico со ссылкой на источники.
"Венгрия, в свою очередь, поддержала запрет на СПГ после того, как получила заверения в том, что поддерживаемое Россией расширение атомной станции "Пакш-2" не попадет под санкции", - говорится в материале.
Накануне постпреды стран ЕС согласовали 14-й пакет антироссийских санкций. Он включит как новые меры, так и меры по борьбе с обходом уже существующих ограничений. Как сообщил РИА Новости источник в Евросоюзе, новые ограничения против России будут окончательно утверждены на заседании Совета стран Евросоюза по иностранным делам в понедельник, 24 июня, в тот же день пакет будет опубликован в официальном журнале и вступит в силу.
Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто отметил, что 14-й пакет, будь он принят в первоначальном виде, существенно замедлил бы инвестиции в АЭС "Пакш-2". Власти Венгрии неоднократно отмечали, что не поддержат санкции против российской атомной отрасли. Сийярто ранее принял участие в работе форума "Атомэкспо", где выразил одобрение сотрудничеством с госкорпорацией "Росатом" в рамках проекта АЭС "Пакш-2".
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.