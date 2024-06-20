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Венгрия одобрила санкции, получив гарантии от Евросоюза, пишут СМИ - РИА Новости, 20.06.2024
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14:22 20.06.2024
https://ria.ru/20240620/sanktsii-1954241710.html
Венгрия одобрила санкции, получив гарантии от Евросоюза, пишут СМИ
Венгрия одобрила санкции, получив гарантии от Евросоюза, пишут СМИ - РИА Новости, 20.06.2024
Венгрия одобрила санкции, получив гарантии от Евросоюза, пишут СМИ
Венгрия согласилась включить в 14-й пакет антироссийских санкций Евросоюза рестрикции против российского СПГ в обмен на обещание ЕС не вводить ограничения на... РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T14:22
2024-06-20T14:22
россия
венгрия
евросоюз
санкции в отношении россии
аэс "пакш-2"
экономика
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Венгрия согласилась включить в 14-й пакет антироссийских санкций Евросоюза рестрикции против российского СПГ в обмен на обещание ЕС не вводить ограничения на строительство АЭС "Пакш 2", пишет газета Politico со ссылкой на источники. "Венгрия, в свою очередь, поддержала запрет на СПГ после того, как получила заверения в том, что поддерживаемое Россией расширение атомной станции "Пакш-2" не попадет под санкции", - говорится в материале. Накануне постпреды стран ЕС согласовали 14-й пакет антироссийских санкций. Он включит как новые меры, так и меры по борьбе с обходом уже существующих ограничений. Как сообщил РИА Новости источник в Евросоюзе, новые ограничения против России будут окончательно утверждены на заседании Совета стран Евросоюза по иностранным делам в понедельник, 24 июня, в тот же день пакет будет опубликован в официальном журнале и вступит в силу. Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто отметил, что 14-й пакет, будь он принят в первоначальном виде, существенно замедлил бы инвестиции в АЭС "Пакш-2". Власти Венгрии неоднократно отмечали, что не поддержат санкции против российской атомной отрасли. Сийярто ранее принял участие в работе форума "Атомэкспо", где выразил одобрение сотрудничеством с госкорпорацией "Росатом" в рамках проекта АЭС "Пакш-2". В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20240603/es-1950164521.html
https://ria.ru/20240530/vengriya-1949262552.html
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россия, венгрия, евросоюз, санкции в отношении россии, аэс "пакш-2", экономика
Россия, Венгрия, Евросоюз, Санкции в отношении России, АЭС "Пакш-2", Экономика
Венгрия одобрила санкции, получив гарантии от Евросоюза, пишут СМИ

Politico: Венгрия одобрила санкции в обмен на гарантии ЕС для АЭС "Пакш 2"

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкГорода мира. Будапешт
Города мира. Будапешт - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Венгрия согласилась включить в 14-й пакет антироссийских санкций Евросоюза рестрикции против российского СПГ в обмен на обещание ЕС не вводить ограничения на строительство АЭС "Пакш 2", пишет газета Politico со ссылкой на источники.
"Венгрия, в свою очередь, поддержала запрет на СПГ после того, как получила заверения в том, что поддерживаемое Россией расширение атомной станции "Пакш-2" не попадет под санкции", - говорится в материале.
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Накануне постпреды стран ЕС согласовали 14-й пакет антироссийских санкций. Он включит как новые меры, так и меры по борьбе с обходом уже существующих ограничений. Как сообщил РИА Новости источник в Евросоюзе, новые ограничения против России будут окончательно утверждены на заседании Совета стран Евросоюза по иностранным делам в понедельник, 24 июня, в тот же день пакет будет опубликован в официальном журнале и вступит в силу.
Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто отметил, что 14-й пакет, будь он принят в первоначальном виде, существенно замедлил бы инвестиции в АЭС "Пакш-2". Власти Венгрии неоднократно отмечали, что не поддержат санкции против российской атомной отрасли. Сийярто ранее принял участие в работе форума "Атомэкспо", где выразил одобрение сотрудничеством с госкорпорацией "Росатом" в рамках проекта АЭС "Пакш-2".
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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РоссияВенгрияЕвросоюзСанкции в отношении РоссииАЭС "Пакш-2"Экономика
 
 
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