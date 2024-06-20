https://ria.ru/20240620/sanktsii-1954206210.html

Новый пакет санкций ЕС против России могут утвердить 24 июня

Новый пакет санкций ЕС против России могут утвердить 24 июня - РИА Новости, 20.06.2024

Новый пакет санкций ЕС против России могут утвердить 24 июня

Новый 14-й по счету пакет санкций ЕС против России будет окончательно утвержден на заседании Совета стран Евросоюза по иностранным делам в понедельник, 24 июня, РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T12:38

2024-06-20T12:38

2024-06-20T12:38

россия

бельгия

германия

дмитрий медведев

владимир путин

евросоюз

санкции в отношении россии

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БРЮССЕЛЬ, 20 июн – РИА Новости. Новый 14-й по счету пакет санкций ЕС против России будет окончательно утвержден на заседании Совета стран Евросоюза по иностранным делам в понедельник, 24 июня, в тот же день будет опубликован в официальном журнале и вступит в силу, сообщил РИА Новости европейский источник. "Совет утвердит пакет на заседании 24 июня, затем в тот же день он будет опубликован в официальном журнале ЕС", - сказал собеседник агентства. Ранее председательствующая в Совете ЕС Бельгия сообщила, что постпреды стран ЕС в четверг согласовали 14-й пакет антироссийских санкций. Он включит как новые меры, так и меры по борьбе с обходом уже существующих ограничений. По данным западных СМИ, санкции могут включать ограничение на использование инфраструктуры Евросоюза для реэкспорта российского сжиженного газа, а также внесение в "черный список" танкеров, перевозящих российскую нефть. Кроме того, Евросоюз расширит "черные списки", включив туда более 40 новых физлиц и организаций. Ранее сообщалось, что согласование санкций задерживается из-за позиции Германии по ужесточению правил для дочерних структур европейских компаний, работающих в ЕС, однако позже компромиссный вариант был найден. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отмечал, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против России. В самих западных странах часто звучат мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Против РФ, граждан страны и организаций с февраля 2022 года было введено 13 пакетов санкцией. Всего под европейскими ограничениями находятся 1725 физлиц и 420 организаций. Гражданам и компаниям ЕС запрещается предоставлять средства фигурантам санкционных списков. На физических лиц дополнительно распространяется запрет на поездки, который не позволяет им въезжать в Евросоюз или пересекать территорию ЕС транзитом.

https://ria.ru/20240620/sanktsii-1954178240.html

https://ria.ru/20231218/sanktsii-1916565326.html

россия

бельгия

германия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, бельгия, германия, дмитрий медведев, владимир путин, евросоюз, санкции в отношении россии