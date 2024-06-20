https://ria.ru/20240620/rheinmetall-1954305712.html

Rheinmetall получил рекордный заказ на поставку 155-миллиметровых снарядов

Rheinmetall получил рекордный заказ на поставку 155-миллиметровых снарядов - РИА Новости, 20.06.2024

Rheinmetall получил рекордный заказ на поставку 155-миллиметровых снарядов

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall сообщил в четверг о получении рекордного в новейшей истории заказа на поставку боеприпасов 155-миллиметрового заказа на... РИА Новости, 20.06.2024

2024-06-20T16:33

2024-06-20T16:33

2024-06-20T16:59

rheinmetall ag

германия

в мире

украина

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Немецкий оборонный концерн Rheinmetall сообщил в четверг о получении рекордного в новейшей истории заказа на поставку боеприпасов 155-миллиметрового заказа на сумму до 8,5 миллиардов евро."Базирующаяся в Дюссельдорфе технологическая группа Rheinmetall получила рамочный контракт от бундесвера (вооруженные силы ФРГ - ред.) на поставку 155-мм артиллерийских боеприпасов на сумму до 8,5 миллиардов евро брутто", - говорится в заявлении компании.Сообщается, что первые поставки в рамках контракта будут осуществлены в начале 2025 года. Главным покупателем будет Германия, причем часть полученных боеприпасов будет затем передана Украине. Кроме того, в заказе участвуют Дания, Нидерланды и Эстония."Мы очень рады самому крупному заказу в новейшей истории нашей компании. Этот крупный рамочный контракт подчеркивает ведущую роль Rheinmetall как поставщика боеприпасов в Германии и нашу позицию крупнейшего в мире производителя артиллерийских боеприпасов", - cказал генеральный директор Rheinmetall Армин Паппергер.В октябре издание Welt сообщило, что Rheinmetall повысил цены на востребованные в конфликте на Украине 155-миллиметровые боеприпасы более чем в 1,5 раза с начала специальной военной операции.Сообщается, что весь цикл производства будет локализован на предприятии в общине Унтерлюс в Нижней Саксонии. На второй год производства концерн планирует выпускать 100 тысяч боеприпасов в год, позднее планируется увеличить темпы производства до 200 тысяч в год.

https://ria.ru/20240620/pantera-1954068891.html

https://ria.ru/20240611/kamyshin-1952120078.html

германия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

rheinmetall ag, германия, в мире, украина