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Rheinmetall получил рекордный заказ на поставку 155-миллиметровых снарядов - РИА Новости, 20.06.2024
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16:33 20.06.2024 (обновлено: 16:59 20.06.2024)
https://ria.ru/20240620/rheinmetall-1954305712.html
Rheinmetall получил рекордный заказ на поставку 155-миллиметровых снарядов
Rheinmetall получил рекордный заказ на поставку 155-миллиметровых снарядов - РИА Новости, 20.06.2024
Rheinmetall получил рекордный заказ на поставку 155-миллиметровых снарядов
Немецкий оборонный концерн Rheinmetall сообщил в четверг о получении рекордного в новейшей истории заказа на поставку боеприпасов 155-миллиметрового заказа на... РИА Новости, 20.06.2024
2024-06-20T16:33
2024-06-20T16:59
rheinmetall ag
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в мире
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Немецкий оборонный концерн Rheinmetall сообщил в четверг о получении рекордного в новейшей истории заказа на поставку боеприпасов 155-миллиметрового заказа на сумму до 8,5 миллиардов евро."Базирующаяся в Дюссельдорфе технологическая группа Rheinmetall получила рамочный контракт от бундесвера (вооруженные силы ФРГ - ред.) на поставку 155-мм артиллерийских боеприпасов на сумму до 8,5 миллиардов евро брутто", - говорится в заявлении компании.Сообщается, что первые поставки в рамках контракта будут осуществлены в начале 2025 года. Главным покупателем будет Германия, причем часть полученных боеприпасов будет затем передана Украине. Кроме того, в заказе участвуют Дания, Нидерланды и Эстония."Мы очень рады самому крупному заказу в новейшей истории нашей компании. Этот крупный рамочный контракт подчеркивает ведущую роль Rheinmetall как поставщика боеприпасов в Германии и нашу позицию крупнейшего в мире производителя артиллерийских боеприпасов", - cказал генеральный директор Rheinmetall Армин Паппергер.В октябре издание Welt сообщило, что Rheinmetall повысил цены на востребованные в конфликте на Украине 155-миллиметровые боеприпасы более чем в 1,5 раза с начала специальной военной операции.Сообщается, что весь цикл производства будет локализован на предприятии в общине Унтерлюс в Нижней Саксонии. На второй год производства концерн планирует выпускать 100 тысяч боеприпасов в год, позднее планируется увеличить темпы производства до 200 тысяч в год.
https://ria.ru/20240620/pantera-1954068891.html
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rheinmetall ag, германия, в мире, украина
Rheinmetall AG, Германия, В мире, Украина
Rheinmetall получил рекордный заказ на поставку 155-миллиметровых снарядов

Rheinmetall получил заказ на 155-миллиметровые снаряды на 8,5 миллиарда евро

© AP Photo / Martin MeissnerШтаб-квартира концерна Rheinmetall в Дюссельдорфе
Штаб-квартира концерна Rheinmetall в Дюссельдорфе - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
© AP Photo / Martin Meissner
Штаб-квартира концерна Rheinmetall в Дюссельдорфе. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Немецкий оборонный концерн Rheinmetall сообщил в четверг о получении рекордного в новейшей истории заказа на поставку боеприпасов 155-миллиметрового заказа на сумму до 8,5 миллиардов евро.
"Базирующаяся в Дюссельдорфе технологическая группа Rheinmetall получила рамочный контракт от бундесвера (вооруженные силы ФРГ - ред.) на поставку 155-мм артиллерийских боеприпасов на сумму до 8,5 миллиардов евро брутто", - говорится в заявлении компании.
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Сообщается, что первые поставки в рамках контракта будут осуществлены в начале 2025 года. Главным покупателем будет Германия, причем часть полученных боеприпасов будет затем передана Украине. Кроме того, в заказе участвуют Дания, Нидерланды и Эстония.
"Мы очень рады самому крупному заказу в новейшей истории нашей компании. Этот крупный рамочный контракт подчеркивает ведущую роль Rheinmetall как поставщика боеприпасов в Германии и нашу позицию крупнейшего в мире производителя артиллерийских боеприпасов", - cказал генеральный директор Rheinmetall Армин Паппергер.
В октябре издание Welt сообщило, что Rheinmetall повысил цены на востребованные в конфликте на Украине 155-миллиметровые боеприпасы более чем в 1,5 раза с начала специальной военной операции.
Сообщается, что весь цикл производства будет локализован на предприятии в общине Унтерлюс в Нижней Саксонии. На второй год производства концерн планирует выпускать 100 тысяч боеприпасов в год, позднее планируется увеличить темпы производства до 200 тысяч в год.
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